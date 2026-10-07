Οι κομματικές “μεταγραφές” | Γράφει ο Διονύσης Ιθακήσιος

Διονύσης Ιθακήσιος Συντάκτης άρθρου

Στις “μεταγραφές” επενδύουν τα κόμματα, ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης. Πρωτοστατούν τα κόμματα της κεντροαριστεράς εκμεταλλευόμενοι τη δεξαμενή των ανεξάρτητων Βουλευτών, κυρίως των περιεχομένων από τον πάλαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή την ώρα το ΠΑΣΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, εντάσσοντας άτομα με κοινωνικό πρόσωπο, για να κυριαρχήσει στον κεντροαριστερό χώρο, απλά από την άλλη, η ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα θέτει ως προϋπόθεση την παραίτηση από τη Βουλευτική ιδιότητα και αυτό φαίνεται δυσκολεύει τις μεταπηδήσεις . Από τώρα λοιπόν και μέχρι τον Δεκέμβριο όλοι τρέχουν… να κλείσουν συνεργασίες και ψηφοδέλτια. Βιάζονται να ενεργοποιήσουν παρεμβάσεις που συνδέονται με το πολιτικό τους ανθρώπινο δυναμικό, επενδύοντας και στα πρόσωπα, συνδυάζοντας, όπως η ΕΛΑΣ, την έμφαση σε πιο κοινωνικό πρόσημο με την ελπίδα ότι οι κινήσεις θα αποτυπωθούν σε μια άνοδο των δημοσκοπικών ποσοστών, που αυτή τη στιγμή δείχνουν μια στασιμότητα , ένα “κόλλημα”, ενώ το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να κερδίσει έδαφος και τη χαμένη για την ώρα ,δεύτερη θέση. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας στέλνει σήματα προς τα κεντροδεξιά του, ατενίζοντας το ηλιοβασίλεμα από το Άγιον Όρος, επιδιώκοντας εκκλησιαστικές ή και αρχιερατικές ευλογίες. Σαν σημείο ισορροπιών προς το κεντροαριστερό χρησιμοποιείται για την επίσκεψη στην Αθωνική Πολιτεία, η επίσκεψη στο Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης, εμβληματικό τόπο μαρτυρίου αντίστασης κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών, πολιτικών καταδίκων εκτελεσμένων από τους Γερμανούς.

Παράλληλα, το δημοσκοπικό βάλτωμα φέρνει μια επικοινωνιακή καταιγίδα με συμμετοχή στα πάνελ προσώπων της ΕΛΑΣ που εστιάζουν στα κοινωνικά θέματα αλλάζοντας την ατζέντα μετά την έμφαση που είχε δοθεί στο δημοσιονομικό. Πέρα από της εκπροσώπου Τύπου και τον γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτο Χατζηγιαννάκη, βγαίνουν προς τα έξω, πιο έντονα και άλλοι για να διευρυνθεί η απήχηση. Στην Κουμουνδούρου προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην πέσουν στην εσωστρέφεια ξανά, γι’ αυτό έχουν ρίξει το βάρος τους στο προγραμματικό πλαίσιο, ιδιωτικό χρέος, στέγη, με αναπτυξιακό μοχλό τον ΕΦΚΑ, επαναφορά της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ και των δικτύων ηλεκτρισμού και ύδρευσης υπό κρατικό έλεγχο… Η έμφαση στο ζήτημα της ύπαρξης δημοσιονομικού χώρου για εφαρμογή προτάσεων υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας συνδυάζεται με επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ακρίβεια και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της και με αιχμές προς την ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αύξηση επιρροής επιδιώκει η Χαρ. Τρικούπη. Το ΠΑΣΟΚ προχωρά προγραμματικά, αλλά συγκεντρώνει στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης προσχώρησε. Έχει όλο αυτό αποτέλεσμα, δημοσκοπική άνοδο, μικρή μεν αλλά άνοδο. Στο ίδιο κλίμα εντάσσεται και η δημοσιοποίηση της στήριξης του Γιάννη Μιχελογιαννάκη προς το ΠΑΣΟΚ. Τα πάντα λοιπόν εξελίσσονται και όλα φαίνονται πιθανά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα πάμε στις εκλογές, μέσα σε έντονες αντιπαραθέσεις και σε αβέβαιη επίτευξη κυβερνησιμότητας. Φυσικά και σε αβέβαιο διεθνές περιβάλλον με επιπτώσεις οικονομικές και όχι μόνο.