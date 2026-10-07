Η ψήφος της νέας γενιάς και το στοίχημα των κομμάτων

Περίπου μισό εκατομμύριο νέοι άνθρωποι αναμένεται να προσέλθουν για πρώτη φορά στις κάλπες κατά την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.

Πρόκειται για τους σημερινούς δεκαεπτάχρονους, μια γενιά της οποίας η ψήφος αποτελεί αίνιγμα, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει προγενέστερο εκλογικό αποτύπωμά τους. Θα απέχουν; Θα ακολουθήσουν τις εκλογικές συνήθειες των γονιών τους ή θα κάνουν την ανατροπή; Πρόκειται για ερωτήματα που ήδη απασχολούν έντονα τα κυβερνητικά επιτελεία και τους πολιτικούς αναλυτές.

Είναι κοινή η διαπίστωση ότι η οικογενειακή κομματική παράδοση και η ιδεολογική ταύτιση αποτελούν παράγοντες που τα τελευταία χρόνια έχουν μικρότερη επιρροή στους νέους ψηφοφόρους. Η εγκατάλειψη των ιδεολογικών κριτηρίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αρκετοί νέοι αισθάνονται σε μεγάλο βαθμό ότι τα παραδοσιακά κόμματα δεν κατανοούν τις αγωνίες τους και δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, μπορεί να δώσει χώρο στην αντισυστημική ψήφο.

Θα μετατραπεί, άραγε, η ψήφος εμπιστοσύνης σε έκφραση οργής, διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειας από πλευράς τους στις επόμενες εκλογές; Πάντως, τα στοιχεία από τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι οι νεότερες ηλικίες απομακρύνονται από το κέντρο. Στον αντίποδα, επιλέγουν κόμματα διαφορετικών ιδεολογικών κατευθύνσεων κάνοντας αριστερότερες επιλογές ή στρεφόμενοι προς την άκρα δεξιά.

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα παραδοσιακά κόμματα έχουν αντιληφθεί την αδυναμία τους να πείσουν τους νέους και επιχειρούν να μιλήσουν την γλώσσα τους είτε μέσω του πολιτικού τους προγράμματος είτε μέσω στοχευμένων επικοινωνιακών τακτικών. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας κάνουν έντονη την παρουσία τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επιδιώκοντας να προσεγγίσουν τους νέους. Αυτές οι νέες μορφές πολιτικής επικοινωνίας αποτελούν πια αναπόσπαστο μέρος στην προσπάθεια προσέγγισης της νεολαίας και, όπως φαίνεται, ήρθαν για να μείνουν.

Για τους νέους που για πρώτη φορά θα βρεθούν στο εκλογικό κέντρο, η κάλπη θα αποτελέσει δήλωση. Όσο τα συστημικά κόμματα τους αντιμετωπίζουν ως εκλογική δεξαμενή και αισθάνονται ότι δεν βρίσκουν χώρο μέσα στο σύστημα, πιθανόν να αναζητήσουν το δικό τους χώρο έξω από αυτό. Το διακύβευμα, επομένως, είναι αν το πολιτικό σύστημα θα καταφέρει να συνάψει έναν ουσιαστικό δεσμό με την νέα γενιά, μια γενιά που δεν αισθάνεται ότι του χρωστά πολιτική πίστη και αφοσίωση.

Σοφία Βαρδακαστάνη