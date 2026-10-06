Αστυνομία και Λιμενικό: Χειμώνα – καλοκαίρι στα όριά τους | Διπλασιασμό των οργανικών θέσεων ζητούν οι Αστυνομικοί

–«Μόνιμες λύσεις» για Ζάκυνθο και Κυλλήνη ζητούν οι Λιμενικοί

–Οι ενισχύσεις του καλοκαιριού δεν αρκούν – οι ανάγκες παραμένουν όλο τον χρόνο

Την άμεση στελέχωσή τους με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό ζητούν η Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα στη Ζάκυνθο, καθώς, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποί τους, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, με τις χρόνιες και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού να ασκούν πλέον ασφυκτική πίεση στη λειτουργία των υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων κάνει λόγο για σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία, επισημαίνοντας ότι τον χειμώνα χρειάζεται τουλάχιστον διπλασιασμός του υφιστάμενου προσωπικού.

Από την πλευρά της, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ν. Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου – Ηλείας ζητά άμεση ενίσχυση τόσο για το νησί μας όσο και για το λιμάνι της Κυλλήνης. Μάλιστα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε πρόσφατα, τονίζει χαρακτηριστικά: «Η κατάσταση στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου είναι πλέον ιδιαίτερα πιεστική και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Η Ζάκυνθος είναι ένας τόπος με έντονη τουριστική και θαλάσσια δραστηριότητα και με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Το Λιμεναρχείο καλείται να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση, στην αστυνόμευση της μεγάλης θαλάσσιας περιοχής αρμοδιότητάς του, στην επιτήρηση της παραλιακής ζώνης, στον έλεγχο των επαγγελματικών και τουριστικών σκαφών, στην αντιμετώπιση περιστατικών και σε ένα πλήθος καθημερινών υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάστηκαν».

Διπλασιασμό του προσωπικού ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Μιλώντας για την υποστελέχωση της Υπηρεσίας, ο Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, κ. Άγγελος Πολύζος, επισημαίνει ότι το καλοκαίρι, παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι αστυνομικοί ξεπέρασαν πραγματικά τον εαυτό τους, ωστόσο αυτό συνέβη χωρίς να έχουν την απαραίτητη έμπρακτη στήριξη από την Πολιτεία: «Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι αυτό που πέρασε. Ο πληθυσμός της Ζακύνθου το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται και μαζί πολλαπλασιάζονται και οι ανάγκες για αστυνόμευση, οπότε αρχικά θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους και να τους δώσω συγχαρητήρια που κάτω από αντίξοες συνθήκες μπόρεσαν και έβγαλαν εις πέρας αυτό το καλοκαίρι. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης όντως είναι μεγάλο και διογκώνεται τώρα που φεύγουν και οι ενισχυτικές δυνάμεις. Πρέπει να καταστεί σαφές και στον κόσμο αλλά και στην φυσική και την πολιτική ηγεσία ότι στη Ζάκυνθο δεν πρέπει να ακολουθηθεί το ίδιο μοντέλο αστυνόμευσης σε σχέση με αυτά που ακολουθούνται στα νησιά του Αιγαίου, όπως είναι ηΜύκονος και η Σαντορίνη. Σε αυτά τα νησιά ο μόνιμος πληθυσμός το χειμώνα κυμαίνεται στους 3-4.000 κατοίκους, ενώ αντίθετα στη Ζάκυνθο σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ο μόνιμος πληθυσμός είναι κοντά στους 41.000 κατοίκους. Οπότε πρέπει να ληφθεί μέριμνα για ενίσχυση της Ζακύνθου και την χειμερινή περίοδο και η οποιαδήποτε ενίσχυση να μην εξαντλείται μόνο στη διαχείριση της τουριστικής περιόδου».

Ο κ. Πολύζος τόνισε ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων προτείνει να ενισχυθεί η Διεύθυνση αποκλειστικά με μόνιμο προσωπικό, εμμένοντας σταθερά σε αυτή την πρόταση, ενώ υπογράμμισε ότι τα υφιστάμενα κίνητρα για να έρθουν αστυνομικοί στη Ζάκυνθο δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκή: «Η Ένωση προτείνει να γίνει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τη Ζάκυνθο. Δηλαδή να μην εξαντλείται μόνο ο σχεδιασμός στην διαχείριση της τουριστικής περιόδου. Αρχικά έχουμε τονίσει ότι χρειάζονται κίνητρα για να γίνει ξανά ελκυστική η Ζάκυνθος για τους συναδέλφους, διότι μετά τη μοριοδότηση των περιοχών της Αττικής και των υπηρεσιών της Αττικής δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Έχει μειωθεί αισθητά το ενδιαφέρον των συναδέλφων για τη Ζάκυνθο. Αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος διαμονής, τη δυσκολία ανεύρεσης στέγης, καθιστά τη Ζάκυνθο μη ελκυστικό προορισμό. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας και προς τη φυσική και προς την πολιτική ηγεσία να διορθωθούν αυτά, ώστε να γίνει η Ζάκυνθος ένας ελκυστικός προορισμός. Δεν πρέπει κάθε καλοκαίρι να ξεκινάμε από την αρχή και το φθινόπωρο προ πάλι να επιστρέφουμε στο ίδιο μοτίβο».

Παράλληλα, ο κ. Πολύζος εξήγησε με αριθμούς ότι η αναλογία αστυνομικού προς πολίτη είναι εντελώς δυσανάλογη, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ακόμα και τους χειμερινούς μήνες: «Να γίνει ένας συνδυασμός στο τρίπτυχο πολίτης – αστυνομικός – εγκληματικότητα και να δούμε τον μέσο όρο στις άλλες περιοχές και διευθύνσεις της χώρας.. Στη Ζάκυνθο η αναλογία αστυνομικού προς πολίτη είναι ένας προς 500 τον χειμώνα. Όταν στο πανελλαδικό μέσο όρο η αναλογία είναι 1 προ 67. Οπότε για να ανταπεξέλθει η Ζάκυνθος, το ελάχιστο που απαιτείται είναι διπλασιασμός των οργανικών θέσεων. Το καλοκαίρι είναι μία λύση οι ενισχυτικές δυνάμεις, όπως είπα εμμένουμε στην τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού».

Χρ. Ζαβός: «Θέλουμε μόνιμες λύσεις για Ζάκυνθο και Κυλλήνη»

Από τη δική του πλευρά, ο Πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ν. Κεφαλονιάς – Ιθάκης – Ζακύνθου – Ηλείας, κ. Χρήστος Ζαβός, μιλώντας στην εφημερίδα μας, εξήγησε ότι πρέπει να ενισχυθούν και να στηριχθούν άμεσα με μόνιμο προσωπικό τόσο το Λιμεναρχείο Ζακύνθου όσο και της Κυλλήνης: «Ζάκυνθος και Κυλλήνη άμεσα χρειάζονται ενίσχυση. Στην Κυλλήνη πέντε άτομα με τις τακτικές μεταθέσεις έφυγαν για τη δική μας όμορη λιμενική αρχή του Κατακόλου και τρία άτομα υπέβαλαν αίτηση αποστρατείας. Αποτέλεσμα το 30% της δύναμης του λιμεναρχείου Κυλλήνη να αποχωρεί. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος ενισχύθηκε το καλοκαίρι με κάποια άτομα. Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια ενισχύθηκε και μπόρεσαν οι συνάδελφοι να πάρουν μια μικρή ανάσα ώστε να βγάλουν όλη τη δουλειά που επιφορτίστηκαν, αλλά είναι μια προσωρινή λύση. Θέλουμε μόνιμες λύσεις για τη Ζάκυνθο και για την Κυλλήνη. Γιατί στην Κυλλήνη ήρθε μόνο ένα άτομο από τα πέντε που αποχωρήσανε».

Ο κ. Ζαβός εξέφρασε την ελπίδα του ότι, μέσα από τη νέα προκήρυξη για 420 άτομα στο Λιμενικό Σώμα, η Ζάκυνθος και η Κυλλήνη τελικά θα ενισχυθούν, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι θα έχει συναντήσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να θέσει επιτακτικά το ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών.

Διονύσης Μπινιώρης