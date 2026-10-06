Πρανή Μπόχαλης: Η Εφορεία περιμένει τις αλλαγές από τον Δήμο για να προχωρήσει ο φάκελος στο ΚΑΣ

Τη δική της εκδοχή για την πορεία του έργου στα πρανή της Μπόχαλης και, κυρίως, για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα ο σχετικός φάκελος, έδωσε η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, κ. Δήμητρα Νικολιά.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία διαβιβάστηκε από την Εφορεία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ωστόσο επέστρεψε με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και αλλαγές που πρέπει να ενσωματωθούν πριν προχωρήσει η διαδικασία προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκκρεμότητα στο ΚΑΣ, καθώς ο φάκελος δεν έχει ακόμη φτάσει στο στάδιο της εισαγωγής του στο Συμβούλιο. Η Εφορεία, όπως υποστήριξε, έχει ενημερώσει εδώ και περίπου έναν μήνα τον Δήμο για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και αναμένει την επικαιροποιημένη μελέτη, προκειμένου να ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, η κ. Νικολιά υπογράμμισε ότι υπάρχουν τμήματα των πρανών που δεν επηρεάζουν άμεσα το Κάστρο και στα οποία θα μπορούσαν να εξεταστούν παρεμβάσεις, ενώ έθεσε και ζήτημα έγκαιρου συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Υπενθυμίζουμε ότι, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμαρχος Ζακύνθου κ. Γιώργος Στασινόπουλος, αναφερόμενος στην εξέλιξη του έργου, είχε πει χαρακτηριστικά: «Έχουμε καταθέσει αίτημα για αδειοδότηση στο ΚΑΣ για έγκριση και μας έχουν στείλει κάποιες διευκρινίσεις που χρειάζονται και από εκεί και πέρα μόλις απαντηθούν, θα προχωρήσει. Φυσικά έχει καθυστερήσει το έργο και για αυτό εμείς διαμαρτυρόμαστε για αυτό. Η γραφειοκρατία κρατάει το έργο πίσω».

Δ. Νικολιά: «Εδώ και ένα μήνα ο Δήμος γνωρίζει τις παρατηρήσεις»

Η κ. Νικολιά, ωστόσο, επισήμανε από την πλευρά της ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων «έτρεξε» ταχύτατα τις διαδικασίες, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα μπορούσαν ήδη να προχωρήσουν τμήματα του έργου που δεν σχετίζονταν άμεσα με το Κάστρο: «Όπως έχω ξαναπεί το ζήτημα των πρανών είναι πολύ σοβαρό και απασχολεί και την υπηρεσία. Η μελέτη των επειγόντων μέτρων που έχουν εκπονήσει από το δήμο, ενώ συζητιέται εδώ και πολύ καιρό και ενώ υπήρχε σαφέστατη από πλευράς μας ειδοποίηση ότι θα πρέπει να έρθει και στην υπηρεσία, προκειμένου να προχωρήσει το έργο -από όσο ξέρω το συζητάνε στο δήμο και έχουμε μιλήσει παλιότερα για αυτό εδώ και μία διετία – στην υπηρεσία μας η μελέτη κατατέθηκε μόλις τον Απρίλιο και συμπληρωματικά εστάλησαν κάποια σχετικά και τον Μάιο. Εμείς διαβιβάσαμε όπως έπρεπε στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου, στη Διεύθυνση αναστήλωσης τη μελέτη, με τις απόψεις μας προκειμένου να προχωρήσει το θέμα. Η τεχνική υπηρεσία του υπουργείου έχει απαντήσει, κάνοντας παρατηρήσεις, ζητώντας ορισμένες συμπληρώσεις, ζητώντας αλλαγές σε κάποιες επεμβάσεις και ουσιαστικά ενημερώνοντας εμάς ότι για να προχωρήσει και να εισαχθεί στο αρμόδιο αρχαιολογικό συμβούλιο, στο ΚΑΣ πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές. Για αυτές έχουμε ειδοποιήσει το δήμο εδώ και ένα μήνα και αναμένουμε εδώ και ένα μήνα. Αναμένουμε να προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές που ζητήθηκαν από τη διεύθυνση αναστύλωσης, προκειμένου να καταθέσει εκ νέου σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις τη μελέτη ούτως ώστε να προχωρήσει να προωθηθεί για γνωμοδότηση στο ΚΑΣ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αναμονή για το ΚΑΣ. Υπάρχει μία μελέτη η οποία έχει επιστραφεί στις υπηρεσίες του δήμου με συγκεκριμένες παρατηρήσεις, προκειμένου να συμμορφωθεί προς αυτές τις κατευθύνσεις και στη συνέχεια θα είναι έτοιμη για να κριθεί από το ΚΑΣ».

«Υπάρχουν περιοχές που έχουν πρόβλημα και δεν επηρεάζουν το Κάστρο»

Η κ. Νικολιά πρόσθεσε ότι, καταρχάς, ο Δήμος όφειλε να έχει στενή επικοινωνία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων εδώ και αρκετό καιρό ώστε να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις απρόσκοπτα, και σημείωσε ότι τμήματα του έργου που δεν αφορούν το Κάστρο θα μπορούσαν ήδη να ξεκινήσουν: «Ο δήμος όταν σχεδίαζε αυτές τις επεμβάσεις έπρεπε να είχε έρθει σε συνεννόηση μαζί μας κατευθείαν, που δεν έγινε. Αυτό θα είχε βοηθήσει τα πράγματα να κυλήσουν πολύ πιο ομαλά. Αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι ήρθε μία μελέτη η οποία είχε πολλά ζητήματα που έπρεπε να διευκρινιστούν, τη στιγμή που υποτίθεται ότι θα ξεκίναγαν οι εργασίες. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα το οποίο έχει σχέση με το κατά πόσον υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορέων. Εμείς το Φεβρουάριο είχαμε ολοκληρώσει μία προμελέτη που αφορούσε συνολικά στην άρση της επικινδυνότητας των πρανών, όχι μόνο των πρανών που βρίσκονται κάτω από το κάστρο, αλλά και ολόκληρου του λόφου της Μπόχαλης. Γιατί το κάστρο πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι απλά ένα κομμάτι της Μπόχαλης. Το πρόβλημα είναι σε ολόκληρο το λόφο. Δεν αφορά μόνο το κάστρο, άρα αποτελεί κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα του δήμου. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πρόβλημα και δεν επηρεάζουν άμεσα το κάστρο. Όπως και να ‘ναι επειδή η επέμβαση τώρα αφορούσε συνολικά την περιοχή και αφορά και σημεία που έχουν σχέση με το κάστρο, θα έπρεπε να είχαμε σχεδιάσει, να έχουμε μία συνεργασία ως προς τα πράγματα που θα προτείνονταν, πολύ νωρίτερα».

Η κ. Νικολιά επισήμανε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων είχε κάνει ήδη μελέτη και είχε ζητήσει εγγράφως τη συνεργασία του Δήμου, αλλά δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, από τη μεριά του, έχει κάνει παρεμβάσεις όποτε χρειάστηκαν: «Εμείς το Φεβρουάριο ενημερώσαμε το δήμο για μία μελέτη που έχουμε κάνει, από την οποία προέκυψε ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ποιες επιμέρους μελέτες πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα και ζητήσαμε εγγράφως τη συνεργασία και το συντονισμό των ενεργειών πάνω στο θέμα. Δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει χρηματοδότηση για να κάνουμε μία τοπογραφική μελέτη του κάστρου και μία γεωλογική μελέτη των πρανών που έχουν άμεση σχέση με το κάστρο και τα προχωράμε αυτά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε το ζήτημα είναι ευρύτερο».

«Εδώ και ένα μήνα είναι γνωστή η απάντηση του Υπουργείου με τις παρατηρήσεις»

Η κ. Νικολιά επισήμανε ότι εδώ και ένα μήνα είναι απολύτως γνωστή η απάντηση του Υπουργείου με τις παρατηρήσεις σχετικά με τη Μελέτη, και τόνισε ότι και η ίδια «έτρεξε» τις διαδικασίες για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος: «Το ζήτημα των πρανών της Μπόχαλης, είναι της Μπόχαλης, δεν είναι μόνο του κάστρου. Το κάστρο είναι ένα κομμάτι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ό,τι προκύπτει σε σχέση με την ευστάθεια της περιοχής, να καταλήγει στο Κάστρο και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων. Από τη στιγμή κιόλας μάλιστα που εμείς ως υπηρεσία βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα τέτοια ζητήματα. Τη μελέτη την έφεραν τέλος Απριλίου και Μάιο είχε διαβιβαστεί υπουργείο. Δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Και μάλιστα το παρακολουθούσα προσωπικά και με τηλεφωνήματα που έκανα στο Υπουργείο προκειμένου να το κοιτάξουν και να προχωρήσει με όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορους ρυθμούς. Εδώ και ένα μήνα υπάρχει- και είναι γνωστή η έγγραφη -απάντηση του Υπουργείου με τις παρατηρήσεις και τα προβλήματα που βλέπει της μελέτης και τις αλλαγές που προτείνει, προκειμένου να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να εισαχθεί στο Κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο, αλλά αυτό δεν είναι ευθύνη της δικής μου υπηρεσίας και δεν είναι γραφειοκρατικό ζήτημα. Είναι ουσιαστικό. Διότι αν έχουμε μελέτες οι οποίες δεν είναι 100% ελεγμένες, μετά θα έχουμε προβλήματα στην εφαρμογή. Ό,τι πάμε να κάνουμε, αν δεν είναι καλά μελετημένο, στην εφαρμογή θα μας δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που έχουμε ήδη».

Διονύσης Μπινιώρης