Το τελευταίο αντίο στη Μαρία Ρουσσέα | Μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη και τον πολιτισμό

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου η εξόδιος ακολουθία της Μαρίας Ρουσσέα, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στη Μπόχαλη, όπου συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι του πολιτισμού και κάτοικοι της Ζακύνθου συγκεντρώθηκαν για να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Η απώλειά της άφησε ένα σημαντικό κενό στην πολιτιστική ζωή του νησιού. Η Μαρία Ρουσσέα υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στον χώρο της ζωγραφικής και της συντήρησης έργων τέχνης, έχοντας αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της στην τέχνη και στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ζακύνθου. Η Μαρία Ρουσσέα ανήκε σε εκείνη τη γενιά ανθρώπων που έζησαν τη Ζάκυνθο πριν από τους σεισμούς, αλλά και τη δύσκολη περίοδο της ανασυγκρότησης που ακολούθησε. Οι εικόνες, οι μνήμες και η πολιτιστική ταυτότητα του παλιού νησιού παρέμειναν ζωντανές μέσα της και αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της σχέσης της με την τέχνη. Το τελευταίο αντίο στη Μπόχαλη αποτέλεσε έναν φόρο τιμής σε μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην τέχνη και στον πολιτισμό. Η παρακαταθήκη της, μέσα από το έργο και τη μακρά προσφορά της, θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της πολιτιστικής ιστορίας του νησιού.

Ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Κεφαλληνός, εφημέριος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στη Μπόχαλη, αποχαιρέτησε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τη Μαρία Ρουσσέα, μέσα από τον επικήδειο λόγο του: «Ένας αιώνας προσφοράς πολιτισμού και πνεύματος στο νησί μας. Μετά το σεισμό του 1953 δυστυχώς το νησί μας έχει φτωχύνει από πνευματικό κόσμο. Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι του πνεύματος αλλά μετά το ’53 είμαστε πολύ φτωχότεροι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κλείνει αυτός ο μεγάλος κύκλος, που ενώνει την προσεισμική Ζάκυνθο με την μετασεισμική. Έδινε φως σε όλη της τη ζωή και τώρα πορεύεται προς το φως. Είχε ευγένεια ψυχής. Την αισθανόσουν σαν μάνα. Κι εγώ έτσι την αισθανόμουν σαν μάνα μου, σαν γιαγιά μου. Είχε αυτό το ανθρώπινο να σε πλησιάσει. Και φυσικά είχε αυτό το θάρρος της γνώμης, ακόμα και αν κόστιζε να πει την αλήθεια και να σταθεί ντόμπρα. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ήδη να έχει συναντήσει τον αναστημένο Ιησού και να λούζεται από το φως της Αναστάσεως τόσο απλόχερα, όπως πρόσφερε και εκείνη το φως στο νησί μας».

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, η πρόεδρος του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, κ. Ελένη Πυλαρινού, αναφέρθηκε στη ζωή, την προσωπικότητα και την προσφορά της Μαρίας Ρουσσέα, εκφωνώντας τον επικήδειο λόγο της: «Δεν συναντά κανείς εύκολα, έναν δυναμικό και έντονο χαρακτήρα. Ήταν ευθεία, ειλικρινής και απόλυτα ξεκάθαρη. Δεν φοβόταν να πει τη γνώμη της και δεν επέλεγε ποτέ τα λόγια της με βάση αν ήταν ευχάριστα. Έλεγε αυτό που πίστευε με το δικό της άμεσο τρόπο ακόμα και όταν γνώριζε ότι η ευθύτητα αυτή μπορεί να μην ήταν πάντα εύκολη για τους άλλους. Και αυτή ακριβώς η αυθεντικότητα ήταν ένα από τα στοιχεία που την έκαναν ξεχωριστή. Για εμάς στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακύνθου, η Μαρία δεν υπήρξε απλώς ένα επί σειρά ετών μέλος μας. Υπήρξε ένας άνθρωπος που αγάπησε το Μουσείο, το στήριξε και στάθηκε πάντοτε κοντά του. Όταν εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας της, δεν μπορούσε πλέον να συμμετέχει όπως παλαιότερα και παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους, η σχέση της με το Μουσείο δεν σταμάτησε ποτέ. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ανθρώπων του Μουσείου της λέμε το τελευταίο αντίο. Μαρία, σε αποχαιρετούμε με συγκίνηση, με σεβασμό και με ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου, για την αγάπη σου στο Μουσείο, για την αυθεντικότητά σου και για όλα όσα μας άφησες».

Ο κ.Ιωάννης Μαρίνος Προϊστάμενος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου, αρχικά διάβασε απόσπασμα, από το λεύκωμα που έχει εκδοθεί για την Μαρία Ρουσσέα και στο τέλος την αποχαιρέτησε: «Μαρία σε ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια».

Ο φιλόλογος κ.Γιώργος Φιορεντίνος την αποχαιρέτησε με έναν λόγο γεμάτο συγκίνηση, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα και την προσφορά της: «Εκεί που ανηφόριζα λαχανιασμένος τον ανήφορο της Αγίας Παρασκευής το περασμένο Σάββατο, για ένα χαρούμενο διάλειμμα κοντά στις αδελφές, δεν ήξερα ότι η Μαρία βρισκόταν στο νοσοκομείο. Την Κυριακή το μεσημέρι, έφτασα στο νοσοκομείο και μου είπαν δυστυχώς μόλις έφυγε. Κι όταν πήγα να δακρύσω, μου φάνηκε ότι στην πόρτα του θαλάμου έγραφε τέλος… Ένα αεράκι που φύσηξε από ένα παράθυρο με έκανε να μετρήσω καθαρά το χρόνο που πέρασε μέχρι να φτάσω ως εκεί. Έδιωξε την λύπη μου και έγινε ξαφνικά ανάσα, ξαλάφρωμα. Έναν ολόκληρο αιώνα η Μαρία περπατούσε θηλασμένη για ζωή χωρίς να υπομνηματίσει ποτέ τον θάνατο. Μόνο κάποιες μελαγχολικές πινελιές στις “Νεκρές Φύσεις” της, λοξοκοίταζαν την ύπαρξή του. Με μετασεισμικά καλλιτεχνικά ερεθίσματα, μπόρεσε να συνθέσει δημιουργικά το πριν και το μετά και να διαμορφώσει το προσωπικό της ύφος ξεχωριστά, από την καλλιτεχνική ποδιά του πατέρα της και του συζύγου της. Με αποτέλεσμα η Ζάκυνθος να βρει στο πρόσωπο της Μαρίας, ένα σύγχρονο και γνήσιο εκπρόσωπό της. Αλλά η Μαρία ήταν και φίλη μου. Ειλικρινής, αυστηρή, τρυφερή, μητέρα και γιαγιά. Θα μου λείψει η κουβεντούλα μας, η αγάπη της, τα απογεύματα στο Κρυονέρι. Καλό ταξίδι Μαρία στο φως».

Τέλος, η ανιψιά της Μαρίας Ρουσσέα ανέγνωσε το τελευταίο μήνυμα της εγγονής της, ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τη γιαγιά της: «Η γιαγιά μου, ένας βαθιά μορφωμένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ενώ πέρασε πολλά, ήξερε να απολαμβάνει τη ζωή και να την τιμά με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Να αγαπάει τον τόπο της. Μια αγωνίστρια μέχρι τέλους. Έφυγε ήσυχα και όπως προβλέπεται από τον κύκλο της ζωής, το κατάφερε και αυτό. Είχα την ευτυχία να την έχω δίπλα μου μεγαλώνοντας και να γνωρίσει το δισέγγονό της. Είχε πείσμα, είχε θράσος, χιούμορ, φαντασία, ευαισθησία και άποψη σχεδόν για τα πάντα. Η απώλεια, όσο νωρίς ή αργά φεύγει κάποιος, έχει ένα κόστος και βάρος. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που θέλω να κρατήσω και να μην ξεχνώ είναι η σπουδαιότητα του να διαφυλάσσουμε ως το πολυτιμότερο αγαθό τις στιγμές μας με τους αγαπημένους μας ανθρώπους και να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχουμε. Με αγάπη, σεβασμό, δύναμη και αξιοπρέπεια, όπως η Μαρία Ρουσσέα. Θα είσαι πάντα μαζί μας μέσα από το έργο σου και τις στιγμές μας».

Κυριακή Βυθούλκα