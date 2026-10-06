«Zumbathon»: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο μαραθώνιος Zumba για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Μια μεγάλη δράση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, σε συνεργασία με πιστοποιημένους Zumba Instructors

«Χορεύουμε μαζί για έναν σκοπό που μας αφορά όλους»

Μια ξεχωριστή εκδήλωση, με άθληση, χορό, διασκέδαση, αλλά και σημαντικό κοινωνικό μήνυμα, πραγματοποιείται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στη Ζάκυνθο.

Πρόκειται για το «Zumbathon», έναν μαραθώνιο Zumba που διοργανώνεται για πρώτη φορά στο νησί από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου, σε συνεργασία με πιστοποιημένους Zumba Instructors, με στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και την ενίσχυση του Συλλόγου.

Μιλώντας για τη διοργάνωση, η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, Ανδριανή Μαρίνου – Ξύδη, εξηγεί ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τη χαρά της συμμετοχής με την ενημέρωση και την προσφορά. «Είναι μία από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Καρκινοπαθών, με τη βοήθεια της κυρίας Ζωής Κουτουλογένη, που είναι Zumba Instructor και συμμετέχει στη διοργάνωση. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στη Ζάκυνθο και ουσιαστικά πρόκειται για έναν μαραθώνιο Zumba. Το Zumba, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μία αθλητική δραστηριότητα συνδυασμένη με χορό».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου, στις 4.30 το απόγευμα, στο Κλειστό Γυμναστήριο της Παναγούλας, στο Καλλιτέρο και θα έχει διάρκεια περίπου τρεις ώρες, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη. «Η εκδήλωση γίνεται προφανώς για να γιορτάσουμε τη ζωή, αλλά ουσιαστικά και για να ενημερώσουμε σχετικά με την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, διότι όλος ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού», σημειώνει η κα Μαρίνου – Ξύδη και προσθέτει ότι στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν instructors από πολλές χώρες. «Είναι ένα event, μία εκδήλωση στην οποία έρχονται 120 instructors από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθος γίνεται, στο κομμάτι της Zumba, ένας προορισμός παγκοσμίου ενδιαφέροντος, γιατί η Zumba είναι μία παγκόσμια αθλητική κίνηση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη Ζάκυνθο, γιατί συνήθως τέτοιες διοργανώσεις λάμβαναν χώρα στην Αθήνα».

Στο «Zumbathlon» μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί. «Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, με ελεύθερη είσοδο, και να συμμετάσχει στη δράση. Να κάνει δηλαδή Zumba και παράλληλα, να στηρίξει τον Σύλλογο με τον τρόπο του. Θα έχουμε στην είσοδο ένα κουτί, όπου όποιος θέλει μπορεί να αφήσει όποιο ποσό μπορεί και θέλει. Τα χρήματα πηγαίνουν ξεκάθαρα για την ενίσχυση του Συλλόγου και για τις δράσεις του Συλλόγου». Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος» και θα αξιοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου και των καταστατικών σκοπών του, όπως η στήριξη ασθενών και των οικογενειών τους, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η πρόληψη και η διοργάνωση κοινωνικών δράσεων.

Στον χώρο της εκδήλωσης θα διανεμηθούν επίσης μπλουζάκια και βραχιολάκια με το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. «Θα μοιραστούν μπλουζάκια, θα μοιραστούν βραχιολάκια που έχουν να κάνουν με την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και θέλουμε τη στήριξη του κόσμου, για να γνωριστούμε και από κοντά και να περάσουμε όμορφα. Είναι για όλη την οικογένεια και, ακόμα και αν κάποιος δεν θέλει να χορέψει ή να λάβει μέρος, θα μπορούσε να κάτσει εκεί και να δώσει τη θετική του ενέργεια, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό», αναφέρει η κα Μαρίνου – Ξύδη.

«Zante Walk for the Cure» την Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου αναφέρεται και στις υπόλοιπες δράσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με αφορμή τον μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, μεταξύ των οποίων και το «Zante Walk for the Cure» . «Αυτή η διοργάνωση γίνεται για πρώτη φορά με αυτό τον τρόπο. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και θα γίνει και τώρα το Zante Walk. Είναι η επόμενη εκδήλωση που θα έχουμε και θα γίνει μετά το Zumbathon». Όπως εξηγεί, το «Zante Walk» αποτελεί δράση που πραγματοποιείται σε πολλές πόλεις με κύριο διοργανωτή το «Άλμα Ζωής». «Ο κύριος διοργανωτής είναι το «Άλμα Ζωής». Εδώ στη Ζάκυνθο το διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών. Το είχαμε κάνει και πέρυσι και θα το κάνουμε και φέτος. Είναι μία από τις δράσεις που επαναλαμβάνουμε, γιατί είχε ουσιαστικά πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο και μεγάλη στήριξη».

Το μήνυμα του Συλλόγου, μέσα από τις δράσεις του Οκτωβρίου, παραμένει σταθερό: ενημέρωση, πρόληψη, συμμετοχή και στήριξη των ανθρώπων που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Γεωργία Καλαμαρά