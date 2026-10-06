Αεροπορικά ταξίδια: Νέα δικαιώματα για τους επιβάτες από το 2027 – Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, αποσκευές και καθυστερήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει το τοπίο στα αεροπορικά ταξίδια μεταβάλλοντας τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα των επιβατών. Ο νέος κανονισμός πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τις 23 Οκτωβρίου 2027 και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναμορφώσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των επιβατών.

Στις σημαντικότερες αλλαγές εντάσσεται η αποζημίωση μετά τις τρεις ώρες καθυστέρησης. Συγκεκριμένα προβλέπεται αποζημίωση 250 ευρώ για ταξίδια έως 1.500 χλμ., 400 ευρώ για ταξίδια εντός Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και άλλα ταξίδια 1.500-3.500 χλμ. και 600 ευρώ για τις υπόλοιπες μεγαλύτερες διαδρομές. Εάν η καθυστέρηση στην αναχώρηση φτάσει τις πέντε ώρες, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να προσφέρει στον επιβάτη τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται αυτόματα εντός επτά ημερών. Στο ποσό περιλαμβάνονται το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου και, όπου εφαρμόζονται, τα τέλη διαμεσολάβησης.

Επιπρόσθετα, απαγορεύεται το voucher να εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη λύση ή να καθίσταται δυσκολότερη η επιλογή επιστροφής χρημάτων. Το κουπόνι έχει κανονικά μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα μίας συμφωνημένης παράτασης. Εάν λήξει χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί ολόκληρο, το υπόλοιπο πρέπει να επιστραφεί αυτομάτως στον επιβάτη, το αργότερο σε επτά ημέρες.

Στις καθυστερήσεις διαδρόμου η εταιρεία οφείλει να εξασφαλίζει θέρμανση ή ψύξη της καμπίνας, πρόσβαση στις τουαλέτες και δωρεάν πόσιμο νερό. Εάν η καθυστέρηση διαδρόμου φτάσει τις δύο ώρες σε αεροδρόμιο κράτους-μέλους, το αεροσκάφος πρέπει να μεταβεί σε πύλη ή άλλο κατάλληλο σημείο όπου θα επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν, με την επιφύλαξη των σχετικών περιορισμών ασφάλειας. Παράλληλα, οι κανόνες για τη φροντίδα του επιβάτη γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένοι: προβλέπονται δωρεάν ελαφρά φαγητά και ποτά κάθε δύο ώρες αναμονής, γεύμα μετά τις τρεις ώρες και στη συνέχεια ανά πέντε ώρες, με ανώτατο όριο τρία γεύματα ημερησίως. Στη βοήθεια που οφείλει να παρέχει η αεροπορική εταιρεία προστίθενται η πρόσβαση στο διαδίκτυο και δύο τηλεφωνικές κλήσεις.

Εάν εξαιτίας της διαταραχής ο επιβάτης πρέπει να μείνει μία ή περισσότερες νύχτες περιμένοντας την πτήση ή την εναλλακτική μεταφορά του, η εταιρεία οφείλει να προσφέρει δωρεάν ξενοδοχειακό κατάλυμα και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.

Προβλέπεται ακόμα ότι ο επιβάτης μπορεί να μεταφέρει ένα προσωπικό αντικείμενο χωρίς πρόσθετη χρέωση. Ως προσωπικό αντικείμενο ορίζεται αποσκευή μέγιστων διαστάσεων 40x30x15 εκατοστών ή αντικείμενο που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Ο κανονισμός δεν καταργεί τους ναύλους χωρίς τροχήλατη χειραποσκευή, αλλά επιβάλλει ότι πριν τη διαδικασία κράτησης πρέπει να εμφανίζεται ο ναύλος που περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να συγκρίνει το πραγματικό κόστος.

Σε περίπτωση που η εταιρεία μεταφέρει τον ταξιδιώτη σε ανώτερη κατηγορία, δεν μπορεί να του ζητήσει επιπλέον χρήματα. Αν, αντίθετα, τον τοποθετήσει σε χαμηλότερη κατηγορία από αυτήν που πλήρωσε, προβλέπεται αυτόματη επιστροφή μέσα σε 14 ημέρες. Το ποσό είναι τουλάχιστον 30% της τιμής της πτήσης για διαδρομές έως 1.500 χλμ., 50% για τις περισσότερες ενδιάμεσες κατηγορίες και 75% για τις μεγαλύτερες πτήσεις.

Ο επιβάτης έχει εννέα μήνες από την ημερομηνία αναχώρησης που αναγράφεται στο εισιτήριό του για να υποβάλει αίτημα αποζημίωσης. Η εταιρεία πρέπει να επιβεβαιώσει άμεσα την παραλαβή και μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες είτε να πληρώσει είτε να αιτιολογήσει γιατί δεν καταβάλλει την αποζημίωση. Επίσης, ο επιβάτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία εντός 12 μηνών από την πτήση ή την ημερομηνία κατά την οποία αυτή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ή εντός τριών μηνών από αίτημα αποζημίωσης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Εάν ο επιβάτης χάσει πτήση ανταπόκρισης λόγω προβλήματος στην προηγούμενη πτήση, η εταιρεία πρέπει να του εξασφαλίσει άλλη πτήση ή άλλο μέσο μεταφοράς. Αν δεν υπάρξει λύση εντός πέντε ωρών, πρέπει να προσφερθεί και επιστροφή χρημάτων. Καθυστέρηση άνω των τριών ωρών στον τελικό προορισμό μπορεί να γεννά δικαίωμα αποζημίωσης.

Οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να δίνουν χωρίς επιπλέον χρέωση στον συνοδό παιδιού τη δυνατότητα να καθίσει σε παρακείμενη θέση, εφόσον ταξιδεύουν με την ίδια σύμβαση μεταφοράς. Βρέφη και παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς επιπλέον κόστος το καρότσι τους μέχρι την πύλη ή τη θύρα του αεροσκάφους.

Σε όλα τα αεροδρόμια της ΕΕ με εμπορική επιβατική κίνηση θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν πόσιμο νερό και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών. Η υποχρέωση ισχύει ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας, την πτήση ή τον τερματικό σταθμό στον οποίο βρίσκεται ο επιβάτης.

Σοφία Βαρδακαστάνη