Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος των “Ποπολάρων” Φίλιππος Βαρδακαστάνης – Την Τετάρτη 07/10 η κηδεία του

Έχοντας διαγράψει εξαιρετική πορεία όντας επί σειρά ετών πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου “Οι Ποπολάροι” έφυγε από τη ζωή ο Φίλιππος Βαρδακαστάνης. Είχε διαδεχθεί στην προεδρία τον αείμνηστο Γιάννη Μάνεση, ενώ μετά την δική του αποχώρηση από τα κοινά, πρόεδρος εξελέγη ο Μάριος Μπενίσης.

Ο κ. Βαρδακαστάνης εκτός από τις συνεχείς προσπάθειες του για να στηρίξει τα άτομα με αναπηρία στο νησί διακρινόταν για το ήθος, την ευγένεια και την καλοσύνη του και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Την Τετάρτη 12 το μεσημέρι στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αμπελοκήπων στο Ρόϊδο θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος.

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση, το Σωματείο ΑμεΑ Ζακύνθου «Οι Ποπολάροι» αποχαιρετά τον Φίλιππο Βαρδακαστάνη, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στον αγώνα για τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Ο Φίλιππος Βαρδακαστάνης υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Σωματείου μας και άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην πορεία των «Ποπολάρων». Παράλληλα, υπηρέτησε και από τη θέση του Αντιπροέδρου της ΠΟΜΑμεΑ, συμβάλλοντας με συνέπεια και αγωνιστικότητα στη συλλογική διεκδίκηση για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στις θεσμικές του ιδιότητες. Βρέθηκε δίπλα στα άτομα με αναπηρία, συμμετείχε στις δράσεις και στις εκδηλώσεις του Σωματείου και ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις μας στα σχολεία, μεταφέροντας στα παιδιά το μήνυμα της αποδοχής, της διαφορετικότητας και της ισότητας.

Ο Φίλιππος Βαρδακαστάνης αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο, αλλά κυρίως αφήνει ανθρώπους που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και εμπνεύστηκαν από την προσφορά και την αγωνιστικότητά του.

Οι «Ποπολάροι» θα κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του και θα συνεχίσουμε τον δρόμο που εκείνος υπηρέτησε: τον δρόμο της διεκδίκησης, της αλληλεγγύης, της συμπερίληψης και της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου με αναπηρία.

Η εξόδιος ακολουθία

Η εξόδιος ακολουθία του Φιλίππου Βαρδακαστάνη θα τελεστεί την Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο Ροΐδο.

Επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, είναι να κατατεθούν δωρεές στο Σωματείο ΑμεΑ Ζακύνθου «Οι Ποπολάροι», στη μνήμη του Φιλίππου.

ΙΒΑΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: GR84 0110 3450 0000 3452 9606 724

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους

Καλό ταξίδι, Φίλιππε.

Η μνήμη και το έργο σου θα παραμείνουν ζωντανά.



Η οικογένεια της εφημερίδας Ημέρας της Ζακύνθου και του Ionian TV αποχαιρετά τον Φίλιππο Βαρδακαστάνη και τον ευχαριστεί για όσες φορές αποδέχθηκε το κάλεσμα για μια συνέντευξη ή μια δήλωση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Επίσης εκφράζει τα θερμά τηςσυλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Διονύσης Μπινιώρης