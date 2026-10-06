Η άλλη όψη της «επιτυχίας»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, περίπου 400 επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στις σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης λόγω οικονομικής αδυναμίας των οικογενειών τους να ανταποκριθούν στο κόστος των σπουδών. Για τα παιδιά αυτά το όνειρο των σπουδών τελείωσε πριν καν αρχίσει.

Το γεγονός αυτό δεν αφορά μόνο την αχαϊκή πρωτεύουσα. Βαραίνει εξίσου τα νησιά και την περιφέρεια, ιδιαίτερα δε τις απομακρυσμένες περιοχές. Την ίδια πραγματικότητα βιώνουν και οι οικογένειες της Ζακύνθου όταν πρέπει να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές σε κάποιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής. Η ανάγκη για δεύτερο σπίτι, δεύτερο – υπέρογκο με βάση τα σημερινά δεδομένα – ενοίκιο, διατροφή, μετακινήσεις δημιουργεί ένα κόστος που είναι συχνά δυσβάσταχτο και όχι πάντοτε διαχειρίσιμο.

Στην πραγματικότητα, η ανώτατη εκπαίδευση είναι ουσιαστικά απρόσιτη για όποιον δεν έχει τη δυνατότητα να φύγει από τον τόπο του και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται παιδιά που διάβασαν, αγωνίστηκαν, έδωσαν εξετάσεις, κατάφεραν με κόπο να ανοίξουν την πόρτα του πανεπιστημίου, για να μην την περάσουν τελικά ποτέ…

Κάθε χρόνο μετράμε επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ίσως, όμως, η συζήτηση για την εκπαίδευση να πρέπει να ξεκινήσει από μια διαφορετική αφετηρία. Η Πολιτεία οφείλει να βλέπει μαζί με τους αριθμούς των βάσεων και τους αριθμούς των εισακτέων και να μεριμνά ουσιαστικά, ώστε η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση να μην αποτελεί απλά μύθο.

Σοφία Βαρδακαστάνη