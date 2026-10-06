Λαμπρές εκδηλώσεις για τα 455 χρόνια από τη Ναυμαχία των Εχινάδων Νήσων (φωτο)

Η Ζάκυνθος τίμησε την ιστορική μνήμη με τη Λήκυθο του Μιαούλη

Με λαμπρές εκδηλώσεις τιμήθηκε και φέτος η επέτειος των 455 χρόνων από την Ναυμαχία των Εχινάδων Νήσων (Lepanto) του 1571, καθώς και η ηρωική συμμετοχή των Ζακυνθινών, Επτανησίων και Κρητικών.

Σημείο αναφοράς των φετινών εκδηλώσεων αποτέλεσε η υποδοχή της ασημένιας Ληκύθου με την καρδιά του Υδραίου Ναυάρχου Μιαούλη, η οποία -σε μια συμβολική κίνηση υψίστης σημασίας- μεταφέρθηκε από το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ύδρας στο νησί μας. Τις εκδηλώσεις μνήμης διοργάνωσαν για 24η συνεχή χρονιά το «Μιλάνειο» Ναυτικό Μουσείο και ο Δήμος Ζακύνθου.

Το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ανδρέα Μιαούλη. Ακολούθησε προσκύνημα στον Πολιούχο μας Άγιο Διονύσιο και πανηγυρική παρέλαση των φιλαρμονικών και των συλλόγων που συνόδευσαν την ασημένια Λήκυθο στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Στην στήλη των Ναυμάχων, στην πλατεία Σολωμού τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και έπαρση της σημαίας. Μοναδική στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση βουβού κρητικού χορού από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών Ζακύνθου «Η Μεγαλόνησος». Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έμπροσθεν του ανδριάντα του Διονυσίου Σολωμού στην ομώνυμη πλατεία, οι φιλαρμονικές απέδωσαν τον Εθνικό Ύμνο. Ακολούθησε λαμπαδηφορία, με τους συμμετέχοντες να διασχίζουν την παραλιακή οδό και να κατευθύνονται προς το Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, όπου κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις. Μετά το πέρας των χαιρετισμών, πραγματοποιήθηκε αναφορά στο ιστορικό της Ναυμαχίας των Εχινάδων Νήσων και παρουσιάστηκε ο «Ύμνος των Ιονίων Ναυμάχων» σε στίχους Αντώνη Μιλάνου και μουσική Αντώνη Κλάδη. Το έργο ερμήνευσε η mezzo soprano Αικατερίνη Μποτώνη, με τον Διονύσιο Κούτση στο πιάνο. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με επτανησιακές μελωδίες από τις φιλαρμονικές και παραδοσιακά χορευτικά.

Το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, η Λήκυθος με την καρδιά του Ναυμάχου Ανδρέα Μιαούλη μεταφέρθηκε στο «Μιλάνειο» Ναυτικό Μουσείο στο Τσιλιβί, ενώ περίπου στις 11:00 π.μ. διεκομίσθη – μαζί με το εικόνισμα της Παναγίας Λαουρένταινας -στο εκκλησάκι των Τριών Μαρτύρων στο Ακρωτήρι. Εκεί, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες Ναυμάχους από τον Αρχιμανδρίτη π. Νικόδημο Κεφαλληνό, ενώ τιμές απέδωσε η Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου. Το εκκλησάκι των Τριών Μαρτύρων στο Ακρωτήρι, του οποίου το μέγεθος δεν αντιστοιχεί στην πλούσια ιστορία του, «έβλεπε» τη θάλασσα της Ναυμαχίας. Η μεταφορά της Ληκύθου με την καρδιά του Ναυμάχου Ανδρέα Μιαούλη, η παρουσία της Παναγίας της Λαουρένταινας και η δέηση στο σημείο που «έβλεπε» τη θάλασσα της Ναυμαχίας αποτέλεσαν έναν ιδιαίτερα συμβολικό επίλογο των φετινών εκδηλώσεων, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη και την ιστορική παρακαταθήκη που συνδέει τη Ζάκυνθο με τη Ναυμαχία του 1571.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν: η Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου, η Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας, η Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκίμμης Κέρκυρας, η Φιλαρμονική Σιναράδων Κέρκυρας, η Φιλαρμονική Δήμου Αργοστολίου Κεφαλονιάς «Διονύσιος Λαυράγκας», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Ζακύνθου «Η Μεγαλόνησος», το Παραδοσιακό Χορευτικό Συγκρότημα Πλάνου «Αντώνης Μιλάνος», ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Μορφές» Κατασταρίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βολιμών «Πουνεντέζοι», η Ομάδα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού «ο Σύρτης», ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «το Τσιλιβί» και ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου.

Η διοργανώτρια της εκδήλωσης κα Στ. Γάσπαρου -Μιλάνου ανέφερε: «είμαστε εδώ με δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι η Ναυμαχία, που το «Μιλάνειο» Ναυτικό Μουσείο διοργανώνει επί 24 χρόνια με το βλέμμα πάντα εστραμμένο στον εμπνευστή του, τον Αντώνη Μιλάνο. Έχουμε, επίσης, την τιμή να έχουμε και την Λήκυθο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη από το Μουσείο Ύδρας. Είναι τιμή που ενσωματώθηκε με τη Ναυμαχία μας. Είναι τιμή που ενσωματώθηκε ο Μιαούλης με τους Ναυάρχους της Ναυμαχίας των Εχινάδων Νήσων του 1571, που διοργανώνει το «Μιλάνειο» Ναυτικό Μουσείο».

Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. Διονύσιος Ακτύπης, μεταξύ άλλων, σημείωσε τα εξής: «βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια εκδήλωση που έχει έναν βαθύ συμβολισμό , γιατί δεν τιμούμε απλώς μια μεγάλη Ναυμαχία. Τιμούμε την μνήμη, τη ναυτική παράδοση και τη διαχρονική προσφορά των επτανησίων και των Ζακυνθινών και πάνω από όλα την ιστορική συνέχεια ενός λαού που έμαθε να αγωνίζεται, να δημιουργεί και να κρατά ζωντανή την μνήμη του».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Αλιείας και Κτηνοτροφίας κ. Κωνσταντίνος Τσιριγώτης, σε δηλώσεις του, ανέφερε: «σήμερα είναι μια σημαντικότατη ημέρα. Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου ήταν ένα γεγονός το οποίο πραγματικά σήμερα το γιορτάζουμε πανηγυρικά. Δίνω συγχαρητήρια στο «Μιλάνειο» Ναυτικό Μουσείο για αυτή την εκδήλωση, αλλά και σε όλες τις αρχές που συμμετείχαν από την Κέρκυρα μέχρι και τη Ζάκυνθο».

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου κ. Γιώργος Στασινόπουλος σημείωσε: «γιορτάζουμε με μεγάλη λαμπρότητα τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, των Εχινάδων Νήσων – άρα και Ιονίων Νήσων- και ταυτόχρονα έχουμε την τιμή από τα Αρχεία του Κράτους και από το Μουσείο Ύδρας να λαμπρύνει τις εκδηλώσεις μας και η Λήκυθος με την καρδιά του Ανδρέα Μιαούλη. Η μνήμη μας πρέπει να φρεσκάρεται και εμείς να θυμόμαστε και να τιμούμε τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για εμάς για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι».

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής: «η εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς μια επέτειο ενός μεγάλου ιστορικού γεγονότος, αλλά μια πράξη μνήμης και σεβασμού προς εκείνους που έζησαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της Μεσογείου και των Ιονίων Νήσων. Η ναυμαχία του 1571, η οποία διεξήχθη στις Εχινάδες δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν. Αποτελεί μέρος της συνολικής ταυτότητας του Ιονίου».

Σημειώνεται ακόμα πως το «παρών» στις εκδηλώσεις έδωσαν ο κ. Χρήστος Άνθης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και η κα Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου Ιστορικός, Αρχειονόμος και Πρόεδρος του Φορέα των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ύδρας.

Η φετινή επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου αποτέλεσε μια ξεχωριστή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, με τη Λήκυθο που φιλοξενεί την καρδιά του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη να προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στις εκδηλώσεις. Η μνήμη της Ναυμαχίας των Εχινάδων Νήσων παραμένει ζωντανή, τιμώντας τη ναυτική παράδοση και την ιστορική παρακαταθήκη των Επτανησίων.

Σοφία Βαρδακαστάνη