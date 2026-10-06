Ζάκυνθος | 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης: Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και κοινότητες (φωτο)

Από τις 2 έως και τις 4 Οκτωβρίου 2026, η Ζάκυνθος φιλοξένησε το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης, μια διοργάνωση που πραγματοποιείται ανά διετία στο νησί, φέρνοντας στο προσκήνιο την προσωπική ιστορία και την ψηφιακή αφήγηση, με βασικό στόχο το ρόλο τους στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, την κοινωνική σύνδεση και την πολιτική έκφραση.

Κεντρικό θέμα του Φεστιβάλ αποτέλεσε η «Ανθεκτικότητα της Κοινότητας», μέσα από την οποία αναδείχθηκε η σχέση μεταξύ των ατομικών εμπειριών και της συλλογικής ζωής. Το Φεστιβάλ παρουσίασε ταινίες μικρού μήκους, διάρκειας 3 έως 4 λεπτών, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη μεθοδολογία της ψηφιακής αφήγησης.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και στρογγυλές τράπεζες με τη συμμετοχή ανθρώπων από διαφορετικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς χώρους. Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη, την έρευνα, την υγεία και την κοινωνία, δημιουργώντας έναν χώρο ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών γύρω από σύγχρονα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα.

Η έναρξη της πρώτης ημέρας πραγματοποιήθηκε στο ΣΙΝΕ Φώσκολος, με την προβολή ψηφιακών ιστοριών που αφορούσαν την εκπαίδευση, την επιστήμη και την έρευνα, ενώ στη συνέχεια έγιναν εργαστήρια στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στο κλείσιμο της πρώτης ημέρας έλαβε χώρα ολονύκτια εθελοντική παραμονή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζακύνθου.

Συγκεκριμένα περιλάμβαναν την προβολή «Όνειρα του Παρελθόντος Συναντούν Όνειρα του Παρόντος» από τους Ηλία Ματαραγιώργο και Γιοβάννα Λόξα, «Εγώ συγκεκριμένα μίλησα για τα όνειρα, πολλών ειδών, στη «γλώσσα» των παιδιών γιατί η εκδήλωση ήταν για αυτά. Χαιρόμαστε που το σχολείο είναι το «ανοιχτό» σχολείο που φεύγει από τη ρουτίνα του και περνάει σε μια δράση γεμίζοντας συναισθήματα τα παιδιά. Είμαστε ανοιχτοί ως UNESCO σε προτάσεις από όλα τα σχολεία του νησιού και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε ιδέες οι οποίες θα είναι χρήσιμες , ωφέλιμες και διασκεδαστικές για τα παιδιά», εξήγησε κ. Λόξα Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Νομού Ζακύνθου.

Σε αυτό το πλαίσιο αναβίωσε μια δράση του παρελθόντος από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας και της Εκπαίδευσης κ. Ηλία Ματσαγγούρα. Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν το 1964 όταν ο κ.Ματσαγγούρας ήρθε στο νησί ως μαθητής σχολικής εκδρομής από τη Θήβα, με στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε και ο ίδιος: «Ήρθα πρώτη φορά στη Ζάκυνθο ως μαθητής το 1964 της 8ης Γυμνασίου που αντιστοιχεί σήμερα της 3ης Λυκείου. Είχαμε καλούς καθηγητές και μας προετοίμασαν για να έρθουμε να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος που έχει το νησί, με στόχο να έρθουμε και να αναπτύξουμε τις γνώσεις μας περί αυτών των τομέων. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν ήρθα ήταν το λιμάνι, γιατί δεν είχαμε πάει ποτέ σε νησί. Έτσι μάθαμε και είδαμε τι σημαίνει καράβι. Έφερνε και ένωνε τους ανθρώπους».

Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Διονύσης Πόθος, ο οποίος παρευρέθηκε στη δράση, δήλωσε: «Ήταν πραγματικά μία πρωτοποριακή δράση. Πολλά συγχαρητήρια και στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο αλλά και στην UNESCO Ζακύνθου. Την εποχή εκείνη, δεν έμεναν σε ξενοδοχεία αλλά έμεναν σε σχολεία. Και όταν σε μια επίσκεψή μας στο Υπουργείο του είπαμε ότι είμαστε από Ζάκυνθο, εξέφρασε την επιθυμία να έρθει και ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή, να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία μαζί του».

Οι δράσεις του Σαββάτου ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί στον κινηματογράφο ΣΙΝΕ Φώσκολος, όπου το κοινό παρακολούθησε προβολές ψηφιακών ιστοριών με επίκεντρο τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον. Στο πρώτο στρογγυλό τραπέζι της ημέρας συζητήθηκαν ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε η υβριδική διαπολιτισμική αφήγηση «Γυναίκες, Μύθος και Μηχανές». Το μεσημεριανό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τη σχέση Περιβάλλοντος, Επιστήμης και Έρευνας.

Το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Παναγούλα, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μέρος των επιστημονικών εκδηλώσεων και σειρά παράλληλων εργαστηρίων, για την ταυτότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ θεματική ενότητα για τις προκλήσεις των νέων γυναικών. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν μέθοδοι ενσωμάτωσης εκπαιδευτικών θεμάτων στη διαδικασία της αφήγησης.

Την Κυριακή, οι εργασίες επέστρεψαν στο ΣΙΝΕ Φώσκολος, με επίκεντρο τις θεματικές ενότητες της Υγείας και της Κοινωνίας. Μέσα από προβολές και διαδοχικές συζητήσεις σε στρογγυλά τραπέζια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τον ρόλο των προσωπικών βιωμάτων στη δημόσια υγεία και την κοινωνική ανθεκτικότητα.

Η αυλαία του φεστιβάλ έπεσε το βράδυ της Κυριακής στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αφιερώματα στον Θεόδωρο Βισβάρδη όπου ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή επάνω στη σκηνή δημιουργούσε ένα εξαιρετικό έργο. Στη συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων αλλά και του Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Μετά την προβολή της αφήγησης «Το Βουνό των Επτά Ιστοριών» του Joe Lambert και την κεντρική ομιλία, ακολούθησε η επίσημη τελετή απονομής των βραβείων του φεστιβάλ και η καθιερωμένη δεξίωση λήξης.

Κυριακή Βυθούλκα