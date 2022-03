«Ρωσοφοβία»! Ο «ιός» που «χτύπησε» την Ορθόδοξη Εκκλησία – Κλοπή Λειψάνων και δωρεών για Ουκρανούς πρόσφυγες

Ένα απίστευτο περιστατικό βεβήλωσης Ορθόδοξου Ιερού Ναού στη Μεγάλη Βρετανία κατήγγειλε μέσω ανάρτησης της η Πρεσβεία της Ρωσίας στην Οξφόρδη.

Συγκεκριμένα, η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου υπέστη διάρρηξη, όπου αφαιρέθηκαν λείψανα, σταυροί και αγγεία του Αγίου Νικολάου.

Ακόμη κλάπηκαν και παραβιάστηκαν χρηματοκιβώτια, ενώ αφαιρέθηκαν δωρεές για την υποστήριξη προσφύγων από την Ουκρανία.

Μεταφρασμένη η ανάρτηση της Ρωσικής Πρεσβείας στη Βρετανία:

Χθες η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Οξφόρδη υπέστη διάρρηξη. Ιερά λείψανα, σταυροί και αγγεία του βωμού κλάπηκαν, χρηματοκιβώτιο και χρηματοκιβώτια που άνοιξαν με διάρρηξη. Κλάπηκαν δωρεές για την υποστήριξη προσφύγων από την Ουκρανία. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα σε τι οδηγεί η αυξημένη #Ρωσοφοβία στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Russian Embassy in the UK:

Yesterday St Nicholas Orthodox Church in Oxford suffered a break-in. Holy relics, crosses & altar vessels stolen, a safe & money boxes forced open, donations to support refugees from Ukraine stolen. This vividly shows what ramped up #Russophobia in UK leads to.

This must stop.

–