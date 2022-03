Πόλεμος στην Ουκρανία: Influencers στη Ρωσία σπαράζουν γιατί κλείνει το Instagram στη χώρα

Πλήρης θα είναι από τα μεσάνυχτα της 14ης Μαρτίου ο αποκλεισμός πρόσβασης των Ρώσων χρηστών στο Instagram, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ρωσίας

Το παράλογο είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του πολέμου. Μακριά από τα πεδία των μαχών με ανθρώπινες απώλειες, καταστροφές και ξεριζωμούς, στην Ρωσία το παράλογο έρχεται και αποθεώνεται με κάποιες influencers να θρηνούν την απώλεια του Instagram.

Σε post που ανέβασε πριν από μερικές ώρες το δίκτυο Nexta tv, εμφανίζεται Ρωσίδα influencer να κλαίει με λυγμούς καθώς πλέον είναι θέμα χρόνου να χάσει τον λογαριασμό της στο instagram, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί. Τα δάκρυά της ρέουν άφθονα μπροστά στην κάμερα, καθώς πλέον, όπως η ίδια ομολογεί, δεν θα μπορεί να επισκέπτεται εστιατόρια και να ποστάρει φωτογραφίες με εξαιρετικά πιάτα και φαγητά.

Μεταξύ των χιλιάδων σχολίων που συνοδεύουν την συγκεκριμένη ανάρτηση, υπάρχουν πολλά που κάνουν λόγο για ντροπιαστική συμπεριφορά, καθώς η συγκεκριμένη δεν κλαίει για τα χιλιάδες θύματα του πολέμου αλλά για τα post που χάνει, ενώ κάποιοι της συστήνουν ειρωνικά να επισκεφθεί τα …McDonald’s.

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022