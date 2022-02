19 κρουαζιερόπλοια στη Ζάκυνθο το 2022 | Γ. Κεφαλληνός: «Το νησί… έρμαιο ολίγων ανιστόρητων»

Δεκαεννέα κρουαζιερόπλοια αναμένεται να επισκεφθούν το νησί μας φέτος και συγκεκριμένα από τις αρχές του Απρίλη έως τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που κοινοποίησε στα τοπικά ΜΜΕ, ο τουριστικός ναυτικός πράκτορας, Γιάννης Κεφαλληνός.

Όπως επισημαίνει, με κάθε ευκαιρία, ο κ. Κεφαλληνός, ενώ η Ζάκυνθος θα μπορούσε, υπό άλλες συνθήκες να γίνει προορισμός για τουρίστες υψηλότερων εισοδημάτων ακόμα οι άνθρωποι του τουρισμού μετρούν «κεφάλια» στον αερολιμένα μας, χωρίς να ενδιαφέρονται για την ποιότητα και το μέλλον του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας.

Μεταξύ άλλων, σημειώνει: «Η Ζάκυνθος, για μία ακόμα τουριστική περίοδο, ως αποτέλεσμα, διαχρονικό, »άτολμων» »άνευρων» και »νωθρών» ενεργειών, παραμένοντας χωρίς στοιχειώδεις Λιμενικές Υποδομές – Προβλήτα, αβαθή Λιμένα κλπ. – και γενικά χωρίς »ΟΡΑΜΑ», – φαίνεται ότι οι Άνθρωποι που αγαπάνε την Ζάκυνθο είναι πλέον »είδος εν ανεπαρκεία» – έχει αφεθεί στην τύχη της, έρμαιο ολίγων ανιστόρητων, οι οποίοι βρίσκουν »εύφορο έδαφος» προσπαθώντας να εισαγάγουν, ιδιοτελώς, έναν »Νέο Τουριστικό Πολιτισμό» στα μέτρα του »χαμηλού, από κάθε πλευρά, επιπέδου των. ΚΡΙΜΑ! Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ. ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΥΧΗΣ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Κεφαλληνός πολλές φορές κατά το παρελθόν έχει μιλήσει για τις ευθύνες των ανθρώπων του τουρισμού για την έλλειψη ποιότητας στις υποδομές και τη μη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αίσθηση είχε προκαλέσει προηγούμενη αναφορά του στην «ΗΜΕΡΑ» για το θέμα, καθώς είχε σημειώσει ότι: «Η Ζάκυνθος είναι ο τουριστικός ΧΥΤΥ της Ευρώπης και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν καλές κρατικές υποδομές. Ακόμα χειρότερες είναι οι ιδιωτικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τουριστικοί επιχειρηματίες στη Ζάκυνθο, όμως είναι λίγοι»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022

1) 08/04 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ CLIO

2) 16/05 ΔΕΥΤΕΡΑ SIRENA

3) 24/05 ΤΡΙΤΗ CELEBRITY CONSTELLATION

4) 02/06 ΠΕΜΠΤΗ RHAPSODY OF THE SEΑS

5) 21/06 ΤΡΙΤΗ CELEBRITY CONSTELLATION

6) 24/06 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ SEA CLOUD

7) 30/06 ΠΕΜΠΤΗ RHAPSODY OF ΤHE SEAS

8) 19/07 ΤΡΙΤΗ CELEBRITY CONTELLATION

9) 23/07 ΣΑΒΒΑΤΟ SEA CLOUD

10) 28/07 ΠΕΜΠΤΗ RHAPSODY OF THE SEAS

11) 16/08 ΤΡΙΤΗ CELEBRITY CONSTELLATION

12) 24/08 ΤΕΤΑΡΤΗ SEA CLOUD

13) 13/09 ΤΡΙΤΗ CELEBRITY CONSTELLATION

14) 22/09 ΠΕΜΠΤΗ JEWEL OF THE SEAS

15) 10/10 ΔΕΥΤΕΡΑ JEWEL OF THE SEAS

16) 11/10 ΤΡΙΤΗ CELEBRITY CONSTELLATION

17) 15/10 ΣΑΒBATO ΑZAMARA JOURNEY

18) 25/10 ΤΡΙΤΗ CLIO

19) 29/11 ΤΕΤΑΡΤΗ RHAPSODYOF THE SEAS

