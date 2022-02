Φωτογραφίες στα social media με ατελείωτες ουρές στα ΑΤΜ της Μόσχας – Αδειάζουν μέσα σε 40 λεπτά

Φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν τεράστιες ουρές από Ρώσους πολίτες να συνωστίζονται στα ATM της πόλης για να σηκώσουν χρήματα από τα ΑΤΜ δημοσιεύονται στα social media.

The Moscow bank run: a queue for a Tinkoff ATM in the Liga shopping center in Khimki. There are about 70 people in line. Eyewitnesses say the money in the ATM runs out within 40 minutes. @bazabazon pic.twitter.com/MTMkEiCRHJ

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) February 27, 2022