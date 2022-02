Εφιαλτική νύχτα με βομβαρδισμούς σε Κίεβο και Χάρκοβο – Χτυπήθηκαν διυλιστήριο και αγωγός φυσικού αερίου

Κλιμακώνεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να έχει ξεκινήσει γενικευμένες επιθέσεις για την κατάληψη του Κιέβου, την ώρα που ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει δεκάδες αμάχους νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 10 ομογενείς, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει μία εκτεταμένη, συντονισμένη και ισχυρή απάντηση στον Πούτιν από τη Δύση. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία και Καναδάς έθεσαν εκτός διατραπεζικών συναλλαγών (σύστημα SWIFT) ρωσικές τράπεζες, πιέζοντας ασφυκτικά τη ρωσική οικονομία, ενώ η Γερμανία έδωσε άδεια για μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, προς ενίσχυση των δυνάμεων που αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή.

Η νύχτα ήταν εφιαλτική σε όλη τη δοκιμαζόμενη χώρα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν σε όλο το μέτωπο. Μετά από περίπου ένα 24ωρο «συγκρατημένων» επιχειρήσεων, (από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου) είτε λόγω μίας στάσης αναμονής που προτίμησε η Μόσχα, εκτιμώντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα αποχωρήσει, είτε λόγω της αντίστασης που προέβαλαν οι oυκρανικές δυνάμεις, κυρίως η Πολιτοφυλακή της χώρας, οι επιθέσεις άρχισαν και πάλι με μεγάλη σφοδρότητα, τόσο με τους βομβαρδισμούς στα ανατολικά, όσο και με τις επιχειρήσεις κυρίως στο Κίεβο και το Χάρκοβο.

Πολλοί εκτιμούν ότι η Κυριακή θα είναι η πιο κρίσιμη μέρα του πολέμου, καθώς συμπληρώνονται οι 96 ώρες από την έναρξη της εισβολής, ένα χρονικό όριο που είχαν εκτιμήσει αρχικά οι Αμερικάνοι, εντός του οποίου ο Πούτιν θα είχε πετύχει τους στόχους της στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας – ή θα έμπλεκε άσχημα.

Σφοδρά χτυπήματα, τραγικός απολογισμός

Με στόχο στον αποκλεισμό του Κιέβου και, κατά τα φαινόμενα, την προετοιμασία της μεγάλης εφόδου για την κατάληψή του, χθες τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου, που βρίσκονται στην την πόλη Βασίλκιβ, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, με την φωτιά να έχει κοκκινίσει τον ουρανό στη γύρω περιοχή, αλλά χωρίς να αναφερθούν θύματα. «Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τα πάντα εδώ γύρω», δήλωσε η δήμαρχος του Βασίλκιβ, Νατάλια Μπαλασίνοβιτς.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι τώρα το πρωί ο Guardian και το CNN, χτυπήθηκε από σφοδρά πυρά και το ογκολογικό νοσοκομείων Παίδων στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 6χρονο παιδί και να τραυματιστούν άλλα τουλάχιστον τέσσερα άτομα, έφηβοι και ενήλικες.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι χτυπήθηκαν σπίτια το πρωί της Κυριακής και ότι πέφτουν ρώσοι αλεξιπτωτιστές στο Κίεβο, δίνοντας την αίσθηση ότι επίκειται γενική επίθεση.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα την πόλη Βασίλκιβ, στα νοτιοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα ένα διυλιστήριο να παραδοθεί στις φλόγες, ανέφερε η δήμαρχος της πόλης σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο. «Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τα πάντα εδώ γύρω», ανέφερε η δήμαρχος του Βασίλκιβ, η Νατάλια Μπαλασίνοβιτς.

