OYKΡΑΝΙΑ | Παραμένει στη χώρα ο Ζελένσκι διαψεύδοντας τις φήμες – «Ανέβασε» βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκσεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Χθες, Πέμπτη, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες πως «ίσως αυτή είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε ζωντανό».

Οι φήμες πως φυγαδεύτηκε εκτός Ουκρανίας οργίαζαν.

Όμως σήμερα Παρασκευή 25.02.2022, ανήρτησε βίντεο για να δείξει πως βρίσκεται ακόμη στο Κίεβο.

«Βρισκόμαστε όλοι εδώ, οι στρατιώτες μας είναι εδώ, οι πολίτες, η κοινωνία, είμαστε όλοι εδώ, για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας, το κράτος μας», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Ζελένσκι.

Δίπλα του εμφανίστηκαν ο πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ, ο προσωπάρχης του και ένας στενός σύμβουλός του.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022