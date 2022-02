Eυρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών – Το 61% των Ευρωπαίων εξετάζει ταξίδια το 1ο εξάμηνο

Σχεδόν τα δύο τρίτα (61%) των Ευρωπαίων παραμένουν αισιόδοξοι για ταξίδια το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά την εμφάνιση της παραλλαγής Omicron του κορωνοϊού, με τα ταξίδια εντός της Γηραιάς ηπείρου να συνιστούν την πρώτη τους επιλογή. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έρευνα “Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave 10” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC), η οποία παρέχει έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ταξιδιωτικές προθέσεις και προτιμήσεις των Ευρωπαίων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η πρόθεση να παραμείνουν περισσότερο και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα όσο βρίσκονται στον επιλεγμένο προορισμό τους είναι μια άλλη θετική τάση μεταξύ των ταξιδιωτών. Αυτό συσχετίζεται με την αυξανόμενη επιθυμία για ταξίδια στις αρχές του καλοκαιριού. Η προτίμηση για ταξίδια άνω των 10 διανυκτερεύσεων αυξάνεται κατά 38%, σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, ενώ το μερίδιο των ταξιδιωτών που σχεδιάζουν να δαπανήσουν περισσότερα από 2.000 ευρώ αυξάνεται κατά 31%, ειδικά μεταξύ εκείνων που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2022.

Τα ταξίδια αναψυχής παραμένουν η κορυφαία επιλογή για το 63% των “ταξιδιωτικά έτοιμων” Ευρωπαίων. Ταυτόχρονα, τα επαγγελματικά ταξίδια παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης, για πρώτη φορά από το φθινόπωρο του 2020. Έτσι, τους επόμενους μήνες, το 15% των συμμετεχόντων στην έρευνα της ETC αναμένει να ταξιδέψει για επαγγελματικούς λόγους ή να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις και συνέδρια.

Οι Ευρωπαίοι περιμένουν τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, οι Ευρωπαίοι εξέφρασαν την επιθυμία να υπάρχει μια υγιής ισορροπία μεταξύ των μέτρων προστασίας για τον κορωνοϊό και της δυνατότητας να διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Η καραντίνα εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα ανησυχία για τα ταξίδια στην Ευρώπη (18%), ακολουθούμενη από την αύξηση των κρουσμάτων στον προορισμό (15%) και τις πιθανές αλλαγές στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς (14%). Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων πιστεύουν ότι τα αυστηρά πρωτόκολλα υγείας στους προορισμούς έχουν άμεσο, αρνητικό αντίκτυπο στις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες.

Photo by Anna Shvets on Pexels

Για την υλοποίηση των χειμερινών και ανοιξιάτικων ταξιδιωτικών τους σχεδίων, οι Ευρωπαίοι υπολογίζουν στον εμβολιασμό (14%), στις ευέλικτες πολιτικές ακύρωσης (11%), στην αποτελεσματικότητα των προορισμών όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας (10%) και στην πλήρη άρση των περιορισμών (9%) ως βασικά κίνητρα για να ταξιδέψουν.

Παρόλο που εμφανίζονται πρόθυμοι να ταξιδέψουν, καθυστερούν τη διαδικασία κράτησης, με την ελπίδα να απολαύσουν μεγαλύτερη ελευθερία και κινητικότητα αργότερα. Έτσι, ο προγραμματισμός του ταξιδιού παρατείνεται και το “παράθυρο” κράτησης διευρύνεται: 4 στους 10 έχουν επιλέξει τον προορισμό τους, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα κράτηση, ενώ μόνο το 19% έχει κάνει μερική κράτηση μεταφοράς ή διαμονής για το επόμενο ταξίδι του.

Οι κατακερματισμένες πολιτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη, όσον αφορά την περίοδο ισχύος του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της Ε.Ε., υπονόμευσαν επίσης τον ρόλο του ως “εργαλείου” για τη διευκόλυνση των ταξιδιών (-11% από τον Σεπτέμβριο του 2021).

Ως αποτέλεσμα, οι Ευρωπαίοι αποφεύγουν να κάνουν συγκεκριμένα σχέδια και κρατήσεις. Για παράδειγμα, ο δισταγμός σχετικά με το πότε θα ταξιδέψουν αυξήθηκε από 11% τον Σεπτέμβριο του 2021 σε 21% τον Δεκέμβριο. Το 36% των ταξιδιωτών “early bird” σχεδιάζουν να ξεκινήσουν διακοπές τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2022 και μόνο το 17% από αυτούς έχουν κλείσει, ήδη, πλήρως το επόμενο ταξίδι τους.

Νέο “κύμα” αβεβαιότητας από την Omicron

Η παραλλαγή Omicron και οι αποσπασματικοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί ως απάντηση στη νέα παραλλαγή επηρέασαν αρνητικά την ταξιδιωτική εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων, στις αρχές του 2022. . Οι νεοεισαχθέντες περιορισμοί και απαιτήσεις, ακόμη και για τους εμβολιασμένους ή αναρρώσαντες ταξιδιώτες, παρεμπόδισαν την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν (-8%). Ωστόσο, το ταξιδιωτικό κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη δείχνει μεγάλη προσαρμοστικότητα, με σημάδια αισιοδοξίας για τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες.

Πηγή:money-tourism.gr