Ξενοπούλειος | Πολλές δράσεις και εκπλήξεις για τα παιδιά και τον Φεβρουάριο

Στις αρχές κάθε μήνα, το Δ.Σ. της Ξενοπουλείου Παιδικής Βιβλιοθήκης ενημερώνει τους γονείς για το πρόγραμμα των επιμορφωτικών δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Και ο Φεβρουάριος επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά!

Να σημειωθεί ότι όλοι, μικροί και μεγάλοι, στη βιβλιοθήκη θα εισέρχονται με μάσκα και θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και τα απαραίτητα έγγραφα.

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 04/02/2022: (6:30 μ.μ.) Μηνιαία Λέσχη βιωματικής ποίησης για παιδιά από 9-12 χρονών με τις Μ. Κοντονή & Δ. Γιαννούλη, με προεγγραφή.

Δευτέρα 07/02/2022: (5:30μ.μ.) «Μοιράζομαι το χόμπι μου & ότι αγαπώ», φτιάχνουμε το δένδρο της ζωής, με την Β. Πάστρα-Ταμαρέση, για ενήλικες (απαραίτητα: σύρμα ψιλό και χάντρες) με προεγγραφή.

Τετάρτη 09/02/2022: (6:15 μ.μ.) «Λέσχη βιβλίου ενηλίκων» 1η συνάντηση με τον Σπύρο Πέττα, για ενήλικες, με προεγγραφή.

Παρασκευή 11/02/2022: (6:15 μ.μ.) Διαβάζουμε «The Barenstain bears and too much junk food» μιλάμε για την υγιεινή διατροφή και τι μας προσφέρει… με την Α. Καλογεράτου, για παιδιά 5-10 χρονών, με προεγγραφή.

Δευτέρα 14/02/2022: (6:00 μ.μ.) Διαβάζουμε τον «Ερωτευμένο Βάτραχο» του Μ. Βέλθουις & εκφραζόμαστε… για την διαφορετική αγάπη, με την Α. Σαϊτανίδου, για παιδιά 6-8 χρονών, με προεγγραφή.

Τετάρτη 16/02/2022: (6:00μ.μ.) Συνάντηση Σχολείων Δικτύου Φρενέ, για εκπαιδευτικούς.

