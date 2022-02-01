Ζάκυνθος | Έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων – Απαιτείται μεγάλη προσοχή

Με έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων οι Λιμενικές Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες της Ζακύνθου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες δραστηριότητες.
Ειδικά για τους ιδιοκτήτες ή χρήστες ελιμενισμένων σκαφών, ψαράδες και όσους δραστηριοποιούνται σε παραθαλάσσιες περιοχές, οι ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνοι.
Η ανακοίνωση των Λιμενικών Αρχών αναφέρει τα εξής:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 091 ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΝ 01/02/2022 (16:00 UTC) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΜΑΡΙΝΕΣ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ Ή ΟΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ:
(Α) ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.
(Β) ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥΣ Η` ΑΛΛΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.
2. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ Ή ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ
ΑΠΟΠΛΕΥΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΛΙΜΕΝΑ Η ΟΡΜΟ.
3. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ VHF 12 ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΙΘΜ. 26950-28117 ΚΑΙ 26950-28118.
ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ