Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην εικονική έκθεση: «Study in Greece Virtual Fair»

Στις 24 Ιανουαρίου 2022, η δράση Study in Greece, ο επίσημος φορέας διεθνοποίησης κι εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, πραγματοπoίησε την εικονική έκθεση «Study in Greece Virtual Fair: Expanding Bridges between Greek and US universities». Στη διαδικτυακή αυτή έκθεση συμμετείχε με εικονικό περίπτερο στο πλαίσιο των στρατηγικών του στόχων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μια και το ίδρυμα σκοπεύει να προβεί στο άμεσο μέλλον σε σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών για διεθνείς φοιτητές.

Με στόχο την προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα, το Study in Greece Global Virtual Fair έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ενημερωμένες και λεπτομερείς πληροφορίες για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα, προκειμένου να βοηθήσει τους ξένους φοιτητές να επιλέξουν το πρόγραμμα της προτίμησής τους. Αυτό το μοναδικό εικονικό περιβάλλον προσφέρει στα ελληνικά πανεπιστήμια την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να προωθήσουν το ευρύ φάσμα των προγραμμάτων σπουδών τους σε ένα παγκόσμιο κοινό, καθώς και να έρθουν σε επαφή με υποψήφιους φοιτητές από όλο τον κόσμο. Όντας η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεργάζονται, συνυπάρχουν και προβάλλονται μαζί, η Παγκόσμια Εικονική Έκθεση Study in Greece αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της συμβολής της Study in Greece στη διεθνοποίηση της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

