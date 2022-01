Ένωση Συλλόγων Γονέων: «Άλυτα παραμένουν τα προβλήματα στα σχολεία»

•Ανέλυσαν τα κτηριακά προβλήματα

•Μίλησαν για αδράνεια της δημοτικής αρχής

Σε μια Συνέντευξη Τύπου «ποταμός» η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ζακύνθου μίλησε για τα προβλήματα των σχολείων του νησιού μας, εστιάζοντας κυρίως στις κτηριακές υποδομές και επισημαίνοντας ότι υπάρχει αδιαφορία από τον Δήμο, αφού παρά τις σημαντικές χρηματοδοτήσεις που έχουν δοθεί από το κράτος, δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα.

Τα θέματα ανέλυσαν ο πρόεδρος της Ένωσης Δ. Γεωργάνος, ο Αντιπρόεδρος Ι. Κονταράτος, η Γραμματέας Δ. Μάργαρη, ο Ειδ. Γραμματέας Μ. Γεώργιζας και το μέλος Δ. Θεοδόσης.

Ο κ. Γεωργάνος αναφέρθηκε στα κτηριακά προβλήματα λέγοντας αρχικά ότι από το 2005 δεν έγιναν ποτέ ουσιαστικές διεκδικήσεις για τα σχολεία και απέρριψε ευθύνες στις κυβερνήσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σημείωσε ότι οι εγκαταστάσεις δεν έχουν βελτιωθεί, ενώ ο αριθμός των μαθητών έχει αυξηθεί σημαντικά. «Οι εκάστοτε δημοτικές αρχές δεν έκαναν καμία ενέργεια βελτίωσης των εγκαταστάσεων των σχολείων. Είναι μπάχαλο τα σχολεία». Μίλησε για προβλήματα στον φωτισμό, στις τουαλέτες, στον καθαρισμό, στα εργαστήρια, στα φαρμακεία, στις βιβλιοθήκες και τόνισε ότι δεν υπάρχει πρόσβαση για τα ΑμεΑ. Επίσης, ανέφερε ότι 233.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ δεν έχουν διατεθεί στα σχολεία για την προσβασιμότητα. Ο κ. Γεωργάνος είπε ότι υπάρχει ανικανότητα από τον Δήμο για να υλοποιηθούν προγράμματα και να γίνουν μελέτες σωστές για τα σχολεία. Για τη χρηματοδότηση τόνισε ότι είναι υποχρέωση του Δήμου να διεκδικήσει χρήματα και σημείωσε ότι από τακτικές επιχορηγήσεις ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να βάλει κάποιο ποσό, αλλά όπως είπε δεν δόθηκαν ποτέ, με εξαίρεση το 2019 που πήραν από 10.000 ευρώ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Μεταξύ άλλων είπε ότι από τακτικές επιχορηγήσεις έδωσε σε 5 παιδικούς σταθμούς από Ευρωπαϊκά Προγράμματα 250.000 ευρώ και τα υπόλοιπα σχολεία που είναι πάνω από 70 πήραν 110.000 ευρώ. Αναφέρθηκε στα κτιριακά θέματα του 6ου Δημοτικού, ενώ για το 5ο είπε ότι έχει βρεθεί χώρος στην Παναγούλα για να γίνει σχολείο και ήταν με τις διεκδικήσεις του Βουλευτή για να μην χαθούν τα χρήματα. Για τη Δερματούσα είπε ότι χάθηκαν 3 εκ. ευρώ για να φτιαχτεί το σχολεία, ενώ για το 2ο Γυμνάσιο είπε ότι η Ένωση δεν εισακούστηκε για τη Σκεπή όπως και για το 1ο Δημοτικό που για 50 χρόνια έχει την ίδια σκεπή. Για το 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο δήλωσε ότι αν η Ένωση μαζί με τον Βουλευτή δεν έκαναν παρεμβάσεις θα ήταν ακόμα ερείπιο. Τέλος, για την οικονομική βοήθεια που θα μπορούσαν να έχουν τα σχολεία μετά τον σεισμό του 2018 και τον «Ιανό» τόνισε ότι ο Δήμος δεν εκμεταλλεύτηκε καμία χρηματοδότηση. «Απαιτούμε 10% από τον προϋπολογισμό ως τακτική επιχορήγηση και να καθιερωθεί. Χρειάζονται χρήματα και όχι τα ψίχουλα του Δήμου. Οργάνωση υπηρεσιών. Να γίνονται μελέτες και να γίνεται έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητιούνται τα θέματα των σχολείων» κατέληξε ο κ. Γεωργάνος.

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης, Ιάκωβος Κονταράτος είπε μεταξύ άλλων: «Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων δεν είναι νόμιμα. Είτε δεν είχαν άδειες είτε έγιναν προσθήκες και άλλαξε η μορφή τους. Έχουμε πρόβλημα, το οποίο μπλοκάρει και μας σηκώνει τείχος σε ότι προσπαθούμε να κάνουμε για τη βελτίωση τους. Μην έχοντας νομιμοποίηση κτιρίων δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις μόνοι μας, γιατί οτιδήποτε μπορεί να γίνει πρέπει να έχει εκ νέου άδεια. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι δεν μπορούμε να εντάξουμε τα σχολεία σε επιδοτούμενα προγράμματα για ενεργειακή αναβάθμιση». Τόνισε ότι πολλές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι από τη δεκαετία του 60’ και σημείωσε ότι δεν ελέγχθηκαν ποτέ τα ρελέ διαρροής και ότι δεν υπάρχει ασφάλεια για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικών. Πρόσθεσε ότι υπήρξαν πιέσεις και συζητήσεις με τον Δήμο για να εγκατασταθούν ρελέ σε ορισμένα από τα σχολεία, ενώ τόνισε ότι υπάρχει θέμα και με τις γειώσεις των που δεν έχουν ελεγχθεί.

Η Γραμματέας της Ένωσης Δήμητρα Μάργαρη σημείωσε ότι: «Όλα τα χρόνια οι γονείς διεκδικούν καλύτερες συνθήκες στα σχολεία που φοιτούν τα παιδιά τους. Οι αρμόδιοι φορείς αδιαφορούν για το αν τα παιδιά στα σχολεία είναι ασφαλή και μπορούν να αισθάνονται προστατευμένα σχετικά με τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία που είναι μέλη αριθμούν 4.000 μαθητές στη Ζάκυνθο και όσον αφορά τους γονείς είναι γύρω στους 8.500. Δεν σημαίνει κάτι για εμάς. Εκπροσωπούμε το 65% των γονέων-μαθητών του νησιού, αλλά αυτά που διεκδικούμε αφορούν όλη την κοινωνία συνολικά».

Ο Ειδ. Γραμματέας Μιχάλης Γεώργιζας σημείωσε: «Μας έχουν τάξει εδώ και ένα χρόνο ότι θα γίνει τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο μόνο για τα σχολεία. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Έγινε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που περιμέναμε και κυριολεκτικά μιλήσαμε τέσσερα λεπτά. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δυστυχώς ούτε αυτοί, ούτε οι προηγούμενοι δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι για τα σχολεία στη Ζάκυνθο».

Τέλος, το μέλος της Ένωσης Διονύσης Θεοδόσης είπε ότι έχουν αυξηθεί τα παιδιά στα νηπιαγωγεία, αλλά οι εγκαταστάσεις παραμένουν ίδιες και με σοβαρά προβλήματα. Επίσης είπε ότι υπάρχει καλή συνεργασία με την Περιφέρεια για τα σχολικά δρομολόγια, τονίζοντας ότι λύθηκαν προβλήματα που παρουσιάστηκαν, ενώ τέλος για τα self tests σημείωσε ότι: «Θέλω να αναφέρω μια πικρία σχετικά με την επάρκεια σε self tests που έχει προέλθει με μέσα που παίρνουμε από Υπ. Παιδείας και από πουθενά αλλού. Τα σχολεία έχουν καλύψει τις ανάγκες για αντισηπτικά και μάσκες. Όσον αφορά τα self tests η επάρκεια οφείλεται στην χορήγησή τους από το Υπουργείο. Κανένας μαθητής δεν έχει ξεμείνει».

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο