Ζάκυνθος | 122 μαθητές & 32 εκπαιδευτικοί βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό

Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων που εντοπίστηκαν από το βράδυ της Κυριακής στην εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού μας! Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας συνολικά εντοπίστηκαν μετά τη διενέργεια self test, 122 μαθητές θετικοί στον κορωνοϊό. Από αυτούς, οι 89 φοιτούν σε Γυμνάσια και Λύκεια και οι 33 σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Επίσης, θετικοί βρέθηκαν 12 καθηγητές και 20 Δάσκαλοι.

Οι Προϊστάμενοι της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας τόνισαν ότι τα σχολεία άνοιξαν με μεγάλη προσοχή, ενώ φρόντισαν να λύσουν τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν όσον αφορά την έλλειψη των self tests.

Πιο αναλυτικά, ο Προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διονύσης Πόθος, τόνισε ότι υπάρχει επιφυλακτικότητα από τους γονείς και ότι το σχολικό περιβάλλον είναι ελεγχόμενο. «Έχουν νοσήσει 89 μαθητές και 12 εκπαιδευτικοί από το βράδυ της Κυριακής μέχρι τη Δευτέρα στη Δευτεροβάθμια. Από την Παρασκευή ζητούσα εικόνα για τους καθηγητές για να δούμε τι θα γίνει με την αναπλήρωση των μαθημάτων. Τα σχολεία από την ενημέρωση που είχαμε λειτούργησαν κανονικά. Δεν υπήρχε κλείσιμο τμήματος. Είχαμε 89 κρούσματα, γιατί μετά από καιρό έγιναν τα self tests»

Ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευάγγελος Αγγελούσης, είπε: «Οι γονείς είναι επιφυλακτικοί, με την έννοια ότι όσοι έχουν τη δυνατότητα, προσπαθούν να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι για να δουν πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο προστατευμένα στο σχολικό περιβάλλον που είναι πιο ελεγχόμενο. Διότι στο σχολικό περιβάλλον και όλα τα μέτρα της υγιεινής παίρνονται, αλλά πέρα από αυτό, όλοι φοράνε μάσκες και ο χώρος παραμονής τους σε μια αίθουσα δεν ξεπερνάει τα 35-40 λεπτά. Μετά βγαίνουν για διάλειμμα».

Οι ελλείψεις στα self tests

Όσον αφορά το θέμα των self tests, ο κ. Πόθος σημείωσε ότι απόθεμα είχε ήδη διατεθεί στα σχολεία, ώστε να καλύπτονταν άμεσα οι ανάγκες από όσους γονείς δεν τα είχαν προμηθευτεί εγκαίρως από τα φαρμακεία. «Πριν τις γιορτές μας προμήθευσε το Υπ. Παιδείας με 700 self tests. Αυτά τα μοιράσαμε στα σχολεία την Παρασκευή. Λόγω βροχής, κάποιοι διευθυντές τα πήραν Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί. Τα σχολεία είχαν προμηθευτεί. Είχαμε ενημερώσει τους γονείς μέσω του My School να μην πάνε τελευταία μέρα στα φαρμακεία. Τους είπαμε να πάνε μέχρι την Παρασκευή, γιατί ξέρουμε ότι το Σαββατοκύριακο θα ήταν δύσκολο να εξυπηρετηθούν. Κάναμε και την Παρασκευή τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Το Υπουργείο μας έστειλε πέρα από τα self tests και 3.000 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας τα οποία θα τα μοιράσουμε αναλογικά στα σχολεία. Επίσης ζητήσαμε να μας στείλει και άλλα self tests για να έχουμε απόθεμα. Ζητήσαμε 3.350 ακόμα, τα οποία θα μας στείλει το Υπουργείο μέσω της σχολικής επιτροπής το Σάββατο».

Οι προσλήψεις και η απάντηση στην ΕΛΜΕΖ

Τέλος, σημείωσε ότι αναμένονται έκτακτες προσλήψεις, ενώ σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση, αλλά συνεργασία και πιστή τήρηση των οδηγιών και των μέτρων. «Το Υπουργείο θα κάνει προσλήψεις καθηγητών για τον κορωνοϊό. Δηλαδή στη Δευτεροβάθμια θα υπάρχουν 10-20 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων κατά προτίμηση».

Για την ανακοίνωση – καταγγελία της ΕΛΜΕΖ σχετικά με την έλλειψη τεστ, είπε: «Είχα ενημερώσει και τις αρχές του τόπου αλλά και την Ένωση Γονέων για το τι έχουμε κάνει έτσι ώστε να μην ανησυχούν οι γονείς. Έχω παράπονο από την ΕΛΜΕΖ, διότι όφειλε ο πρόεδρος της, πριν κάνει την ανακοίνωση να με πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει ενημέρωση, διότι αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στα σχολεία».

Από τη μεριά του, ο κ. Αγγελούσης τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη διασπορά του ιού και τα κρούσματα στα σχολεία. «Θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Η πρώτη εβδομάδα είναι αυτή που θα δώσει τα περισσότερα κρούσματα. Θα πρέπει στα μέσα της άλλης εβδομάδας να ελαττώνονται τα περιστατικά, με βάση ότι το σχολείο είναι ασφαλές. Οι γονείς θα πρέπει να κάνουν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες τα self tests στα παιδιά τους, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και αν διαπιστώνεται κρούσμα, να απομονώνεται».

Self test

Υπενθυμίζουμε ότι για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου προβλέπεται η διεξαγωγή τριών self tests, και από την ερχόμενη εβδομάδα στις 17 Ιανουαρίου τα απαραίτητα self tests θα είναι δύο ανά εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, την Τρίτη και την Παρασκευή.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι είναι υπόχρεοι σε 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid tests που ήδη κάνουν την εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Ο έλεγχος

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self tests την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self tests δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Σημειώνεται ότι συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος.

Αν ένας μαθητής ή εκπαιδευτικός διαγνωσθούν θετικοί:

•Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ (self ή rapid), η απομόνωση θα παρατείνεται.

•Αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο υποχωρούν, και με αρνητικό self test για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, και αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται. Όταν εξέλθουν από την καραντίνα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

