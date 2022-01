Με τεστ και αγωνία… η επιστροφή στα θρανία τη Δευτέρα

•Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας: «Κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης»

•Αυστηρή τήρηση των μέτρων ζητούν οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Με αυξημένο testing ανοίγουν την ερχόμενη Δευτέρα (10/1) τα σχολεία, με την εκπαιδευτική κοινότητα να εκφράζει την αγωνία της για την αποδοτικότητα που θα έχουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας, τη στιγμή που η Όμικρον «καλπάζει». Σημειώνουν μάλιστα, ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού και μαζικά, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία, με ευθύνη του ΕΟΔΥ.

Οι αντιδράσεις στο νησί

Αντιδράσεις υπάρχουν και σε τοπικό επίπεδο με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός», να εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση: «Μεγάλη ανησυχία εκφράζει η εκπαιδευτική κοινότητα για το άνοιγμα των σχολείων στις 10 Γενάρη, με μια ελαφρά επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και αύξηση των διαγνωστικών τεστ εκ μέρους της πολιτείας και χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης και προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία πλέον έχει κάνει επέλαση με τη μετάλλαξη Όμικρον στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα κληθούν να συνωστισθούν σε ακατάλληλες αίθουσες των 27-28 μαθητών, χωρίς συστήματα εξαερισμού, με εκατοντάδες συναδέλφους να απουσιάζουν λόγω νόσησης και καμία πρόβλεψη να έχει γίνει επ’αυτού για την αναπλήρωσή τους, καθότι ο αριθμός των προσλήψεων εκπαιδευτικών ήταν και είναι πάντα μικρότερος των λειτουργικών αναγκών.

Πλέον τούτου, το βάρος της ατομικής ευθύνης των ανεμβολίαστων εκπαιδευτικών γίνεται αβάσταχτο, καθώς καλούνται να διενεργήσουν – έως και τέσσερα rapid τεστ την εβδομάδα απομυζώντας τον πενιχρό μισθό τους.

Η παράταση των διακοπών για μία ακόμα εβδομάδα θα έδινε μια ανάσα, αλλά προφανώς όχι τη λύση του προβλήματος. Τέτοια μαζικά και μεγάλης διάρκειας φαινόμενα, όπως η πανδημία, μόνο με ριζικές αλλαγές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Υποστηρίζοντας πάντα ότι τα παιδιά πρέπει να παραμείνουν στο σχολικό τους περιβάλλον και η δια ζώσης διδασκαλία να συνεχιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, ζητούμε:

•Να μειωθεί δραστικά το μέτρο των 50%+1 κρουσμάτων σε κάθε τμήμα, που απαιτείται για να κλείσει ένα τμήμα.

•Δωρεάν υγειονομικό έλεγχο όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικών και μαθητών), με δαπάνες της Πολιτείας για τη διενέργεια μαζικών και επαναλαμβανόμενων τεστ, τόσο rapid, όσο και μοριακών, όπου κρίνεται απαραίτητο.

•Δωρεάν μάσκες προστασίας KN95 για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικών και μαθητών), με δαπάνες της Πολιτείας.

•Μείωση του αριθμού των μαθητών, με ανώτατο όριο 15 άτομα, ανά τάξη.

•Διπλό κυλιόμενο ωράριο με πιθανή μείωση της διδακτικής ώρας σε δύο βάρδιες.

•Νέες και άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών για τις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας και για όσο αυτή κρατήσει (ενδεχομένης της περίπτωσης ασθένειας – απουσίας εκπαιδευτικών).

•Εξοπλισμός άμεσα όλων των σχολικών αιθουσών με συστήματα εξαερισμού.

•Εξοπλισμός άμεσα όλων των εκπαιδευτικών μονάδων με κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό για τηλεκπαίδευση (σε ενδεχόμενο κλείσιμο τμήματος – τμημάτων).

•Άμεση και με συνοπτικές διαδικασίες πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

•Ειδική προστασία και πρόβλεψη για τις ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών, εκπαιδευτικών γονέων μαθητών αυξημένου κινδύνου (ΑΜΕΑ, ευπαθείς ομάδες, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις).

•Επιστημονική ενημέρωση με βίντεο στην τηλεόραση – για τη σωστή δειγματοληψία των self test, με πρακτικές προτάσεις απολύμανσης χώρου, διαχείρισης ελαφρά αρρώστου στο σπίτι, ενημερωτικά φυλλάδια και ενίσχυση της καμπάνιας του εμβολιασμού».

Οι τρεις αλλαγές

1. Ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων (10-15 Ιανουαρίου 2022). Δηλαδή, συνολικά τρία self test την εβδομάδα, τα οποία παρέχονται δωρεάν από τα φαρμακεία.

2. Οι εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε δύο self test την εβδομάδα.

3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη θα γίνονται εντατικοί έλεγχοι σε όλο το τμήμα. Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να κάνουν πέντε test την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τρία self test και δύο rapid test. Το ίδιο ισχύει και για τους ανεμβολίαστους καθηγητές.

Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και η αναστολή διενέργειας εκδρομών εξακολουθούν να ισχύουν.

Αυστηρή τήρηση των μέτρων ζητούν Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Από την πλευρά τους, οι προϊστάμενοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού μας τόνισαν ότι πρέπει να τηρηθούν πολύ αυστηρά τα μέτρα προκειμένου όλα να κυλήσουν ομαλά και να μην επηρεαστεί η λειτουργία των σχολείων από την έξαρση της πανδημίας.

«Είχα επικοινωνία με τους διευθυντές, ώστε να μου πουν τι ανάγκες έχουμε για να ενημερώσουμε τον Δήμο. Η εκπαίδευση αυτά τα τρία δύσκολα χρόνια έδειξε ότι είναι έτοιμη και σε επίπεδο ασφάλειας, αλλά και στο να προσφέρει στους μαθητές ποιοτική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Πιστεύω ότι έχουμε ανταποκριθεί μέχρι σήμερα και το σύστημα έχει λειτουργήσει. Θέλουμε τη συνεργασία των γονέων και των μαθητών. Χρειάζεται προσοχή και εκτός σχολείου» τόνισε ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διονύσης Πόθος, ο οποίος σημείωσε ότι τα σχολεία είναι θωρακισμένα και έτοιμα να ανταποκριθούν σε ότι ζητηθεί αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα.

Ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευάγγελος Αγγελούσης τόνισε ότι θα πρέπει να τηρηθούν πολύ αυστηρά τα νέα μέτρα: «Ο χώρος του σχολείου είναι πιο ασφαλής και τα παιδιά προσαρμόζονται. Πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ καλά. Οι γονείς πρέπει να εξακολουθήσουν να κάνουν ότι έκαναν. Να γίνονται τα σελφ τεστ, έτσι ώστε να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα και τα παιδιά να ακολουθούν τα μέτρα, όπως έκαναν μέχρι και σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν για να υπάρχει ασφάλεια».

photos: ethnos -apnews.com

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο