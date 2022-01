Το άνοιγμα των σχολείων εισηγήθηκαν οι ειδικοί στις 10 Γενάρη | Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Oι ειδικοί εισηγήθηκαν να ανοίξουν τα σχολεία στις 10 Ιανουαρίου, όπως είχε δηλαδή αρχικά προγραμματιστεί.

Από εκεί και πέρα, αυτό που έκανε την όλη διαδικασία να «τραβήξει» χρονικά, ήταν οι επιμέρους λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα το ποσοστό των θετικών μαθητών ανά τάξη, πάνω από το οποίο το τμήμα θα κλείνει.

Την ενημέρωση έκαναν ζωντανά από το υπουργείο Υγείας οι αρμόδιοι υπουργοί, Θάνος Πλεύρης και Νίκη Κεραμέως, ενώ συμμετέχει και η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου.

Τον λόγο πήρε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος τόνισε πως η μετάλλαξη Όμικρον είναι κυρίαρχη πια στην χώρα μας, ανακοινώνοντας νέα στοιχεία για την συνεργασία των ιδιωτικών κλινικών με το ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στην συνέχεια ανακοίνωσε πως με νέα ΚΥΑ θα αρκεί θετικό rapid test για να λείψουν από την δουλειά τους οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι, όπως σας είχε επίσης πληροφορήσει το newsit.gr. Οι ανεμβολίαστοι θα χρειάζονται θετικό PCR τεστ, ενώ οι εργοδότες θα αποδέχονται και το rapid test για να χορηγήσουν αναρρωτική άδεια.

Στην συνέχεια, η Νίκη Κεραμέως πήρε τον λόγο και ανακοίνωσε πως τα σχολεία ανοίγουν την προσεχή Δευτέρα, 10 Γενάρη, τονίζοντας την μεγάλη σημασία της διά ζώσης εκπαίδευσης.



Τι θα ισχύει από την Δευτέρα:

Ένα επιπλέον self test για την 1η εβδομάδα (10-15 Γενάρη) λειτουργίας των σχολείων, δηλαδή 3 δωρεάν τεστ αντί για 2.

Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία self test θα τα κάνουν και οι εμβολιασμένοι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από τη λογική του «σταυρού» κι επεκτεινόμαστε σε ελέγχους σε όλους τους μαθητές. Θα γίνονται δύο rapid κι ένα self test επιπλέον, πέραν των δύο self test. Δηλαδή πέντε συνολικά. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν συνολικά τρία τεστ. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα ίδια τεστ με τους ανεμβολίαστους μαθητές, δηλαδή τα πέντε που προαναφέραμε. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν συνολικά τρία τεστ. Όλα αυτά σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη.

Ακολούθως, τον λόγο πήρε η Βάνα Παπαευαγγέλου, η οποία αναφέρθηκε στα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας, αλλά και στην συνεδρίαση της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Πηγή:newsit.gr