Νέα, μεν, ανεφάρμοστα, δε. Προγράμματα σπουδών, εκτός σχολικής πραγματικότητας | Γράφει ο Νίκος Γράψας

Ο Νίκος Γράψας είναι Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου, Μουσικοπαιδαγωγός με σπουδές στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ και Ex. Dip. Management and Leadership of Education στο Ελληνικό Παράρτημα του London Centre of Management

Πολύς χαμένος κόπος, πολλά χαμένα χρήματα, πολλά μεγάλα λόγια , συνιστούν, όλως παραδόξως, κυβερνητικές μικροπρέπειες με φόντο την πολύπαθη δημόσια αλλά και ιδιωτική μέση εκπαίδευση.

Στο ξεκίνημα του 21ου αι, μία χώρα όπως η Ελλάδα που ακόμη ψάχνει τον ευρωπαϊκό βηματισμό της σε ζητήματα οργάνωσης, εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης , ανάπτυξης και αναβάθμισης της εκπαίδευσης, της υγείας και της δικαιοσύνης, είναι κρίμα να σπαταλά πόρους, σε χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Οι αποτυχίες στην διαχείριση της υγείας και της εργασίας ακολουθούνται από την αποτυχία στην διαχείριση της εκπαίδευσης. Κι αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν μια χώρα δεν είναι χώρα των πολιτών, αλλά των κυβερνήσεων. Δυστυχώς η χώρα μας διαθέτει ένα κυβερνητικό σχηματισμό ο οποίος προσπαθεί τα δύο τελευταία χρόνια να εφαρμόσει, σχεδόν δια της βίας, ένα πρόγραμμα table d’ hôte, μενού με προκαθορισμένα πιάτα όπου ο πολίτης δεν έχει την δυνατότητα επιλογής.

Κανένας διάλογος, καμία ευελιξία, κανένα ενδιαφέρον για ουσιαστική προσφορά μέσων, προγραμμάτων, υπέρ της ανακούφισης των πολιτών, εν μέσω, μάλιστα μιας σκληρής πανδημίας…

Φυσικά και δεν αρκούν οι ‘καλές προθέσεις’ χωρίς κατάλληλο σχεδιασμό , προβλέψεις για την εφαρμοσιμότητα των προγραμμάτων , μελέτη των συνθηκών εφαρμογής και των τεχνολογικών δεδομένων.

Το υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει 320 ‘νέα’ προγράμματα, σχεδόν όλα ανεφάρμοστα. Καλούνται όλοι να τα διδάξουν όλα σε όλους. Κάτι σε ‘πάρε κόσμε’, κι ας μην ξέρεις πώς δουλεύει, κι ας μη το χρειάζεσαι, κι ας μην έχεις που να το βάλεις.

Εκσυγχρονισμός και διεύρυνση είναι πάντα ζητούμενα στα συστήματα εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός και η διεύρυνση της ύλης των προγραμμάτων σπουδών. Στην περίπτωση μας, όμως,

ι)εκτός του ότι πρόκειται για ένα δειλό εκσυγχρονισμό και μια φοβισμένη διεύρυνση,

ιι)δεν έχει προβλεφθεί ούτε αναδιάταξη ή αύξηση των ωρών διδασκαλίας των διευρυμένων προγραμμάτων ούτε σχέδιο στελέχωσης με προσλήψεις καθηγητών ώστε να καλύπτονται με ειδικότητες πρώτης ανάθεσης οι απαιτούμενες θέσεις διδασκαλίας.

Είναι αμείλικτα τα ερωτήματα:

– Διαθέτουν τα σχολεία κλειστά Γυμναστήρια; (πολλά Σχολεία δεν διαθέτουν ούτε ανοικτά).

-Διαθέτουν σύγχρονα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών; (πολλά Σχολεία δεν διαθέτουν ούτε εργαστήρια).

-Διαθέτουν αίθουσες Αισθητικής (Μουσικής και Εικαστικών), Πληροφορικής, Τεχνολογίας εξοπλισμένες κατάλληλα;

-Διαθέτουν Βιβλιοθήκες, προτζέκτορες, διαδραστικούς πίνακες, ολοκληρωμένα και σύγχρονα δίκτυα internet;

-Διαθέτουν αίθουσα ξένων γλωσσών;

Η απάντηση είναι γνωστή, ιδιαίτερα στους γονείς και κηδεμόνες ανά την επικράτεια.

Σημαντικότερο είναι το ότι δεν έχει προβλεφθεί η πρόσληψη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, ώστε να μην καλύπτει ώρες μαθηματικών ο Τεχνολόγος ή ο Φυσικός, ώρες Ιστορίας ο φιλόλογος των Αγγλικών κλπ…

Πώς να διδάξει ο καθηγητής Πληροφορικής, ‘εκσυγχρονισμένο και διευρυμένο πρόγραμμα’ μαθηματικών, πανελληνίως εξεταζόμενου μαθήματος, ως δεύτερη ανάθεση; Με ποία επιμόρφωση; Κι όμως, υποχρεώνεται να το κάνει από την διοίκηση της εκπαίδευσης με υπουργικές εντολές και ευλογίες. Αυτό δεν το διόρθωσε καμία κυβέρνηση, οφείλουμε να το τονίσουμε.

Τέλος, πώς διδάσκεις σε 27 μαθητές ταυτόχρονα, ‘διευρυμένα και εκσυγχρονισμένα προγράμματα;

Δεν παίζουμε με την Παιδεία, ούτε κάνουμε τα στραβά μάτια. Δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα για μια χώρα χωρίς πραγματική, παραγωγική, χρήσιμη, λειτουργική εκπαίδευση. Να γιατί αναφερόμαστε απαξιωτικά στην ‘αξιολόγηση’ της υπουργού, την οποία, κατά τα άλλα, την ‘ζητάει η ελληνική κοινωνία’.

Όχι, κα Κεραμέως. Η ελληνική κοινωνία ζητάει Παιδεία. Κι αυτό σημαίνει χρήματα για την Παιδεία, αύξηση του προϋπολογισμού για την Παιδεία, πρωτίστως. Προσλήψεις καθηγητών, οργάνωση νέων Σχολείων και ΔΙΑΛΟΓΟ με τους εκπαιδευτικούς, με τις Επιστημονικές Ενώσεις, με τους μαθητές. Όχι μόνο με την υψηλή εργοδοσία. Δεν υπάρχει θέση ούτε για οικοδεσπότη ούτε για οικοδέσποινα με συνταγές table d’ hôte στα ζητήματα της Παιδείας. Αυτά τελείωσαν με το τέλος του Μεσαίωνα στην Ευρώπη, τότε που το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος συνιστούσε μια παραλλαγή του ασιατικού τρόπου παραγωγής το οποίο μπορούμε να ορίσουμε ως αγροτική δεσποτεία ανατολικού τύπου.

Μόνοι κερδισμένοι από τέτοιους ‘εκσυγχρονισμούς, αν υπάρξουν, θα είναι τα ιδιωτικά σχολεία που διαθέτουν επαρκείς χώρους, τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμό, γραμματειακή υποστήριξη και εξασφαλισμένο προϋπολογισμό.

Υποχρεώνομαι να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά πόσο δυσβάστακτο γίνεται το παιδαγωγικό έργο για έναν καθηγητή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση , όταν υποχρεώνεται να καταπιάνεται με δώδεκα (12!) εξωδιδακτικές εργασίες…

– προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων,

– διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, οκ, αυτά φαίνονται λογικά…αλλά,

– καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών,

– συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,

– προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου,

– επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου,

– συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα,

– παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών,

– επίβλεψη των μαθητών στα διαλείμματα,

– ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων,

– καταχώρηση ιατρικών δελτίων και απουσιών,

– τήρηση των μητρώων και βιβλίων του σχολείου και

– εκτέλεση ποικίλων διοικητικών εργασιών.

Επί πλέον, ιδού τα απαιτούμενα προσόντα των διδασκόντων, και δυνάμει διοικούντων, στο ‘νέο Σχολείο’ που ψήφισε μόνη της η ΝΔ…

• Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τις στρατηγικές της σχολικής διοίκησης και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο αυτό.

• Να κατανοούν: α) την έννοια της οργάνωσης και την οργανωτική της διάσταση στην εκπαίδευση, β) τις λειτουργίες της διοίκησης και την εφαρμογή τους στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

• Να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ως συγκεντρωτικό, αποσυγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό.

• Να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων.

• Να αξιοποιούν τις δεξιότητες του προγραμματισμού-σχεδιασμού και διαχείρισης του χρόνου στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

• Να γνωρίζουν το σύνολο των λειτουργιών της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης και να εμβαθύνουν στο περιεχόμενό τους.

• Να γνωρίζουν και να κατανοούν τα μοντέλα ηγεσίας, τη φιλοσοφία τους, τα στοιχεία της τεχνογνωσίας τους και τις καλές πρακτικές διοίκησης.

• Να κατανοούν τον θεσμικό ρόλο των οργάνων διοίκησης και τον θεσμικό ρόλο των εκπαιδευτικών.

• Να αντιμετωπίζουν το σχολείο ως κοινότητα μάθησης και να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιούν την άρρητη γνώση ως στοιχείο για τη διαρκή επαγγελματική τους ανάπτυξη.

• Να παρακολουθούν, κατανοούν και αναλύουν εκείνες τις αλλαγές που συμβαίνουν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και επηρεάζουν το έργο τους και γενικότερα το έργο της σχολικής μονάδας.

• Να επικοινωνούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας αλλά και με εξωγενείς παράγοντες της σχολικής ζωής, όπως γονείς, όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπική κοινωνία.

• Να διαχειρίζονται με επιτυχία τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων-εκπαιδευτικών, σχολικής διοίκησης, μαθητών, γονιών.

• Να αξιοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες στο επαγγελματικό περιβάλλον από όποια θέση και αν υπηρετούν.

• Να κατανοούν την ανθρώπινη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και να παρεμβαίνουν όταν και όποτε χρειάζεται αποτελεσματικά και παραγωγικά.

• Να διαχειρίζονται με επιτυχία ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας, όπως των συγκρούσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς

ποίος άλλος επαγγελματικός κλάδος οφείλει να τα γνωρίζει αυτά;…

Ο κακός εργοδότης ή μάνατζερ που οδηγεί το προσωπικό σε overdose, επιτυγχάνει όχι, βέβαια, τη διασφάλιση της ποιότητας αλλά ακριβώς το αντίθετο, την πτώση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου.

