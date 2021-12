ROUTELAB | Πρωτογενής Τομέας: Ένας «Κρυμμένος» θησαυρός – 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2021 στην Πάτρα

•Τριήμερη ειδική σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων – συναντήσεων Μεταφοράς Γνώσης με τη σφραγίδα του #RouteLab

Ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει σημαντικά στο ακαθάριστο προϊόν της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε ποσοστό μάλιστα μεγαλύτερο από άλλες ελληνικές Περιφέρειες συμβάλλοντας ιδιαίτερα στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Ποιες, λοιπόν, είναι οι στρατηγικές εκείνες που θα πρέπει να λάβουν χώρα και στις οποίες θα δοθεί έμφαση, ώστε να καταστεί ο τομέας αυτός μοχλός ανάπτυξης με εξαγωγική προστιθέμενη αξία;

Μέσα σ’ αυτό το εξειδικευμένο Digi Lab by #Routelab αναζητούμε και αναδεικνύουμε τους κρυμμένους θησαυρούς της γης της Δυτικής Ελλάδας.

Ένα πλέγμα ομιλιών και ένα δυναμικό forum ετοιμάζεται να ξεδιπλωθεί με συμμετέχοντες εμπνευσμένα πρόσωπα, ανθρώπους της πολιτικής ζωής, εκπροσώπους της τοπικής και εγχώριας επιχειρηματικότητας. Όλοι μαζί συνθέτουν τροφή για σκέψη με out of the box ιδέες για το αύριο του Πρωτογενούς Τομέα.

Ποιος ο Έλληνας που έβαλε το αβγοτάραχο στο μενού των κορυφαίων σεφ;

Πώς αλληλοεπιδρά ο πρωτογενής τομέας μέσα από το artificial intelligence;

Πώς μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση μεγαλώνει και κοιτάζει στα μάτια τις αγορές του κόσμου;

Ποια η θέση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό;

Ιστορίες, απόψεις, σκέψεις ξετυλίγουν το κουβάρι του χθες και συγχρόνως πλέκουν εκείνο του αύριο.

Η τριήμερη αυτή ειδική σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων – συναντήσεων Μεταφοράς Γνώσης με τη σφραγίδα του #RouteLab θα πραγματοποιηθεί στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2021 στην Πάτρα. Μια σειρά που πραγματοποιείται με τη συν-διοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΣΕΒ ΠΕ & ΔΕ, του ΤΕΕ / ΤΔΕ , της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας, καθώς και του Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού ΙΟΝΙΑΝ TV.

Με πλήρη γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία, αλλά και με συνέπεια στον στόχο του να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και τις προϋποθέσεις ζύμωσης ανταλλαγής ιδεών και εναλλακτικών προτάσεων, το #RouteLab φτάνει στον νεοανακαινισμένο και φιλόξενο χώρο των «Παλαιών Σφαγείων» και για τρεις ημέρες θα τον μετατρέψει σε μία κυψέλη του επιχειρείν, του ψηφιακού μετασχηματισμού, των πρωτότυπων ιδεών, της καινοτομίας και της δημιουργικής αναζήτησης.

Από την Πάτρα και τα Παλαιά Σφαγεία, το #RouteLab θα φτάσει σε όλον τον κόσμο, αφού κάθε ενδιαφερόμενος, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, θα μπορεί να συμμετέχει κανονικά στις εργασίες του, παρακολουθώντας διαδικτυακά μέσω Live Streaming, ενώ μέσω ειδικής πλατφόρμας θα μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία με ερωτήσεις.

