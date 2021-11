Συνεδριάζει σήμερα στην Κέρκυρα η ΠΕΔ – ΙΝ

Mε φυσική παρουσία για εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ στην Κέρκυρα και με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence) για τις λοιπές περιπτώσεις συνεδριάζουν σήμερα, Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

1.Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

2.α) Λειτουργία Δήμων – Ανάληψη πρωτοβουλιών από ΠΕΔ-ΙΝ για Περιφερειακές πολιτικές στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

β) Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες.-επιβολή προστίμων.

γ) Υποστελέχωση Δήμων -γραφειοκρατικός έλεγχος-συνεχείς έλεγχοι.

Εισηγητής: Γιώργος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας,

3.Έκθεση οικονομικής διαχείρισης, απολογισμός εσόδων-εξόδων 2020 και έγκριση ισολογισμού 2020.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

4.Κατάρτιση Προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2022 και έγκριση Στοχοθεσίας έτους 2022.

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

5.α) Τουριστική διαφήμιση, προβολή και προώθηση των Ιονίων Νήσων στην Ιταλία.

β) Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε τουριστικές εκθέσεις.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

6.Συνέκδοση συλλογικού τόμου “Ιστορία της Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων” σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

7.α) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής του Έργου CULTURALION στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020.

i) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρ. πρωτ. 358-01.03.2021 σύμβασης.

ii) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρ. πρωτ. 359-01.03.2021 σύμβασης.

iii) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρ. πρωτ. 618-05.05.2021 σύμβασης.

iv) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρ. πρωτ. 227-03.02.2020 σύμβασης.

β) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της υπ’ αρ. πρωτ. 357-01.03.2021 Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

8.Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:

α) 4PLUS – INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

β) CRAFT LAB – INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

γ) CULTURALION – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά «2014-2020»

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

9.Απόφαση συμμετοχής της ΠΕΔ-ΙΝ στην Επανυποβολή της Πράξης LIFE – “ECODEREMO–Eco-designed Bioconversion in Remote Communities» – Programme for Environment and Climate Action «LIFE-2021-2024»

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

10.Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

11.Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

12. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

13. Λοιπά θέματα

