Ξεκίνησε σήμερα η νέα διανομή 10 δωρεάν self-tests στους μαθητές

Ανακοίνωση για τη δωρεάν χορήγηση self tests σε μαθητές εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες έως τα Χριστούγεννα.

Από σήμερα (17/11) ως και το Σάββατο 27 Νοεμβρίου οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται δύο συσκευασίες με συνολικά 10 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 23 Νοεμβρίου μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφέρει:

«Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου ως και το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, δύο συσκευασίες με συνολικά δέκα (10) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 23 Νοεμβρίου μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Υπενθυμίζεται ότι:

* το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,

* ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

* βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

* οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλ. κρούσμα σε συμμαθητή),

* η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Από την 1η Νοεμβρίου, η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντος μόνο τις δημόσιες σχολικές μονάδες. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες θα εξακολουθήσουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19, ακολουθώντας την ιδία ακριβώς διαδικασία που ακολουθούν μέχρι και σήμερα.

Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους γονείς μαθητών 12 ετών και άνω που δεν έχουν ακόμα εμβολιάσει τα παιδιά τους, να σπεύσουν να το κάνουν, αξιοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο το ισχυρό αυτό όπλο απέναντι στην COVID-19 και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση τείχους ανοσίας».

