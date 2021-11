Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Λευκό Οίκο | Η συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν

Εμφανώς συγκινημένος από τα όσα πέτυχαν οι Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 2020/2021 εμφανίστηκε στις δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο ο απόλυτος πρωταγωνιστής των «Ελαφιών» στην πορεία τους προς την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως ήταν αναμενόμενο «τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα» στο πλαίσιο της επίσκεψης των πρωταθλητών στον Λευκό Οίκο και της εθιμοτυπικής συνάντησης με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του κι αφού δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Τζο Μπάιντεν για τα καλά του λόγια, ο Greek Freak υποστήριξε: «Πραγματικά, είναι υπέροχο. Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εκ μέρους των παικτών, του επιτελείου και του οργανισμού, είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτή την ευκαιρία.

Ένα παιδί από τα Σεπόλια, την Αθήνα, που μεγάλωσε από Νιγηριανούς γονείς, που πάλευαν για να μας δώσουν τα πάντα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαστε στον Λευκό Οίκο, να γνωρίσουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Θέλω να ευχαριστήσω τις οικογένειές μας, οι οποίες προφανώς είναι μεγάλο κομμάτι του ποιοι είμαστε, διότι κάνουν κι αυτές μεγάλες θυσίες. Μπορεί να μην είναι μαζί μας σήμερα, αλλά πάντα βρίσκονται μέσα στην καρδιά μας.

Να ευχαριστήσω επίσης τους φιλάθλους μας, απλά είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Πάντα μας υποστήριζαν, ακόμη κι όταν ήμασταν η χειρότερη ομάδα στο ΝΒΑ. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε δίχως αυτούς.

Για όλους εκεί έξω, αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά, θυσίες και αφοσίωση, χωρίς να τα παρατάς, με το να παλεύεις να είσαι καλός και να έχεις όνειρα, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή σου. Αυτά έκανα όλη μου τη ζωή και τώρα είμαι στον Λευκό Οίκο. Χωρίς την σκληρή δουλειά τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό.»

"Believing in your dreams, you can accomplish great things in life…

I'm in the White House – this is awesome!!" pic.twitter.com/LJ4PHPHWeg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2021