Ατομική έκθεση της Στεφανίας Στρούζα στο Μέγαρο Μουσικής

Η ατομική έκθεση «212 Μήδεια» (Aφηγήσεις από ένα χώρο μετέωρο) της Ζακυνθινής Στεφανίας Στρούζα παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής.

Με ένα σύνολο έργων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα –δύο από τα οποία δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση–, η καλλιτέχνις αναφέρεται στη μετέωρη συνθήκη στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης σήμερα. Εστιάζει σε στιγμές σύγκρουσης, αποτυπώματα καταστροφής καθώς και στο ενδεχόμενο επανόρθωσης και αναδημιουργίας.

H έκθεση παίρνει τον τίτλο της από έναν αστεροειδή με το όνομα 212 Μήδεια που απασχόλησε τη Στεφανία Στρούζα στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού και ερευνητικού της έργου γύρω από τον μύθο της Μήδειας. Οι αστεροειδείς με την είσοδο τους στην ατμόσφαιρα της Γης μεταμορφώνονται σε διάττοντες αστέρες και σε απειλητικά για τη γη σώματα σε περίπτωση πρόσκρουσης. H Μήδεια ταυτίζεται με το απρόβλεπτο και το καταστροφικό αλλά και με την εναντίωση στο αυτονόητο και το επιβεβλημένο.

Μελετώντας την ιστορία της, η Στρούζα επικεντρώνεται σε μια ανεξερεύνητη πλευρά του χαρακτήρα της που καταδεικνύει τη σχέση της αντι-ηρωίδας με φυσικά φαινόμενα, ζωικά ένστικτα και την ίδια τη Γη ενώ, ταυτόχρονα, παραμένει πάντα ξένη. Η ύπαρξη του αστεροειδούς 212 Μήδεια γίνεται αφορμή για να παράξει η καλλιτέχνις ένα εικαστικό αφήγημα, στο οποίο φανερώνονται οι σύγχρονες συνδηλώσεις του μύθου σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον.

Λίγα λόγια για την έκθεση

Στην έκθεση παρουσιάζονται τρία έργα γλυπτικής και ένα βίντεο. Τα γλυπτά υποδηλώνουν σώματα γεωλογικά και συμπαντικά, ανθρώπινα και μη ανθρώπινα, υλικά και ενεργά, σώματα που φέρουν ίχνη σύγκρουσης αλλά που ταυτόχρονα μπορούν να επιφέρουν αλλαγές. Κεντρική θέση κατέχει το γλυπτό 212 Medea (Perpetual Silence Prevails in the Empty Space of Capital), που μοιάζει τόσο με αστεροειδή σε τροχιά πρόσκρουσης όσο και με θηλυκό σώμα και αναφέρεται στη σχέση έμφυλης ταυτότητας και κλιματικής κρίσης.

Το γλυπτό 212 Medea (If only I had stayed the animal I was) παραπέμπει στην αναγνώριση άλλων έμβιων κόσμων πέρα από τον άνθρωπο, ενώ τα μικρότερα γλυπτά SPK-ID 2000212 (Α880 CA) με τη μορφή θραυσμάτων αναφέρονται στις ροές της ύλης, σε στιγμές έκρηξης και συνεχούς μεταμόρφωσης. Τέλος, το βίντεο Monologue (Medean Remix) βασίζεται σε αποσπάσματα από τα έργα των Ευριπίδη, Pier Paolo Pasolini [Πιερ Πάολο Παζολίνι] και Heiner Müller [Χάινερ Μύλλερ]. Σε αυτό, η Μήδεια θυμίζει τις θεμελιώδεις σχέσεις περιβάλλοντος και πολιτισμού, ανθρώπου και άλλων έμβιων όντων, ενσαρκώνοντας τες.

