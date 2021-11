Lesante Cape: Η νέα άφιξη της Ζακύνθου ανάμεσα στα The Leading Hotels of the World

Με το άνοιγμά του να έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2022, το Lesante Cape Resort & Villas είναι η τελευταία προσθήκη στη συλλογή των ξενοδοχείων Lesante στη Ζάκυνθο, μια νέα εμπειρία φιλοξενίας υψηλού επιπέδου η οποία συστήνει στους επισκέπτες τον πολιτιστικό χαρακτήρα του νησιού. Μια πολυτελής συλλογή από βίλες και σουίτες που αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στο νησί, αφού αποτελεί το δεύτερο ξενοδοχείο της Lesante Collection που αναγνωρίστηκε επίσημα ως ένα από τα The Leading Hotels of the World, στις 22 Οκτωβρίου 2021. Η νεότερη προσθήκη του ομίλου φέρει πλέον την υπογραφή των Leading Hotels of the World, υποσχόμενη στους ταξιδιώτες αξεπέραστες εμπειρίες και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης σε ένα ξενοδοχείο που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα.

Το Lesante Cape είναι η τρίτη μονάδα της Lesante Collection στη Ζάκυνθο. Με έδρα την πρωτεύουσα του νησιού, η βραβευμένη αλυσίδα ξενοδοχείων περιλαμβάνει το Lesante Classic, οικογενειακό θέρετρο και spa, και το Lesante Blu, παραθαλάσσιο resort αποκλειστικά για ενήλικες. Με το Lesante Cape, ο όμιλος κάνει το επόμενο βήμα επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του σε μια αγορά απαιτητικών ταξιδιωτών. Με στόχο να ανταποκριθεί στην ανάγκη για αυθεντικές, πολιτισμικά συναρπαστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, το Lesante Cape αναδεικνύει τόσο την κληρονομιά του νησιού όσο και τη γοητεία του μεσογειακού καλοκαιριού. Mετά το Lesante Blu, είναι το δεύτερο resort της Lesante Collection, που λαμβάνει τη διαπίστευση των Leading Hotels, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ήδη έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στη Ζάκυνθο.

Με μοναδική τοποθεσία στο Ακρωτήρι, μόλις 2 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ζακύνθου, το Lesante Cape βρίσκεται κοντά σε κάποια από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα. Μια ανάσα από τα καταγάλανα νερά του Ιονίου Πελάγους και με την πανέμορφη ύπαιθρο του νησιού να το περιβάλλει, το Lesante Cape έχει σχεδιαστεί για να αποπνέει το αριστοκρατικό πνεύμα της παλιάς Ζακύνθου. Υπόδειγμα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, το ξενοδοχείο χτίστηκε για να συμπληρώσει και να ενσωματωθεί στο τοπίο που το αγκαλιάζει, ενδεικτικό στοιχείο της φιλοσοφίας του ομίλου σχετικά με τη βιωσιμότητα.

Η καρδιά του Lesante Cape χτυπάει στην κεντρική πλατεία, σημείο συνάντησης του ξενοδοχείου, καθώς γύρω του απλώνονται οι ιδιωτικές σουίτες και βίλες. Τις παροχές συμπληρώνουν υψηλού επιπέδου γαστρονομικές και fine-drinking επιλογές, κοινόχρηστες πισίνες, το μεσογειακό spa και το fitness center με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το μποστάνι του ξενοδοχείου, μια μικρής έκτασης βιολογική φάρμα που συνορεύει με τους απέραντους ιδιωτικούς αμπελώνες. Με παραδοσιακό σχεδιασμό που αναδεικνύει τις πολιτιστικές ρίζες του νησιού, το Lesante Cape είναι ένας μοναδικός προορισμός ιδιωτικότητας για όλους.

Η κεντρική φιλοσοφία του Lesante Cape βασίζεται στην εμπειρία και την επαφή με τις πολιστικές αξίες του νησιού. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την περήφανη κληρονομιά των ευγενών της Ζακύνθου, τις αυθεντικές παραδόσεις του νησιού και τη διαχρονική εμπειρία του μεσογειακού καλοκαιριού μιας παλιότερης εποχής. Με έμπνευση από το παρελθόν και στοχεύοντας στο μέλλον, το Lesante Cape αποτελεί έναν εμβληματικό προορισμό υψηλού επιπέδου φιλοξενίας και μια αβίαστη προσθήκη στα Leading Hotels of the World.

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο