«On the Beach» – Υποβάλλει μήνυση κατά της Ryanair

Το διαδικτυακό ταξιδιωτικό πρακτορείο On the Beach μήνυσε την Ryanair για τον ασυνήθιστο αποκλεισμό του από την κράτηση πτήσεων με την αεροπορική εταιρία.

Σε νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, το On The Beach ισχυρίζεται ότι η Ryanair παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού, μπλοκάροντας τις πιστωτικές κάρτες του πρακτορείου και εμποδίζοντας τους πελάτες να διαχειρίζονται online κρατήσεις.

on the beachΣύμφωνα με τους Financial Times, το On The Beach ισχυρίζεται ότι η Ryanair έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά και προκάλεσε ζημία, εφαρμόζοντας παράνομα μέσα.

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας ισχυρίζεται ότι η Ryanair τον εμποδίζει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό του στη Ryanair, που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας κράτησης και έχει κάνει ψευδείς και απαξιωτικούς ισχυρισμούς για την εταιρία.

Η έκθεση των FT ανέφερε ότι το On The Beach ζητά αποζημίωση από την αεροπορική εταιρία και ισχυρίζεται ότι αυτή προσπάθησε “να υποβαθμίσει την εμπειρία για τους πελάτες του On The Beach, καθιστώντας λιγότερο βολικό και/ή πιο δαπανηρό για πελάτες να χρησιμοποιούν τη Ryanair παρά για άμεσους πελάτες”.

“Το On the Beach ισχυρίζεται στη νομική του κατάθεση ότι οι κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια το ανάγκασαν να επιστρέψει χρήματα στους πελάτες για ακυρωμένες πτήσεις που η Ryanair δεν πλήρωσε. Το διαδικτυακό ταξιδιωτικό πρακτορείο ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να πληρώσει επιστροφές ύψους 48,7 εκατομμυρίων λιρών”, ανέφεραν οι Financial Times.

Η έκθεση ανέφερε ότι η Ryanair δεν έχει ακόμη υποβάλλει υπεράσπιση για τους ισχυρισμούς αυτούς, τους οποίους αρνήθηκε να σχολιάσει.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Μάιο, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ryanair, Michael O’Leary, είχε δηλώσει πως οι OTAs αντιπροσώπευαν το 20% των κρατήσεων της αεροπορικής εταιρίας πριν από την πανδημία Covid-19.

Η Ryanair αρνήθηκε να καταβάλει επιστροφές χρημάτων μέσω των OTA, επιμένοντας ότι οι πελάτες διεκδικούν επιστροφές χρημάτων απευθείας και στα δικαστικά έγγραφα το On the Beach ισχυρίζεται ότι οι κανόνες για πακέτα ταξιδιών το υποχρέωσαν να επιστρέψει στους πελάτες χρήματα για ακυρωμένες πτήσεις που η Ryanair δεν επέστρεψε, αξίας 48,7 εκατομμυρίων λιρών.

Το 2012, η Ryanair κατηγόρησε το On the Beach για παρεμπόδιση σκαναρίσματος των φθηνότερων ναύλων και κίνησε νομικές ενέργειες για παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας της.

Πηγή:money-tourism