Έρευνα της Which? – Η Ελλάδα ο δεύτερος πιο ακριβός προορισμός για διακοπές στη Μεσόγειο

Τον δεύτερο ακριβότερο προορισμό για διακοπές τριών αστέρων, μετά τη Μάλτα, συνιστά η Ελλάδα, ελαφρώς πιο ακριβή από την Πορτογαλία, με την Κροατία να αποτελεί τον φθηνότερο και με διαφορά προορισμό για οργανωμένες διακοπές, τον Οκτώβριο. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με έρευνα της Which?, που εξετάζει τις τιμές πακέτων διακοπών σε πέντε, ηλιόλουστους, μεσογειακούς προορισμούς, την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κροατία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Με το μέσο κόστος των διακοπών τριών αστέρων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των νησιών της, να διαμορφώνεται σε 679 λίρες το άτομο, η χώρα είναι ο δεύτερος δεύτερος πιο ακριβός προορισμός μετά τη Μάλτα για διακοπές τριών αστέρων. Ωστόσο, με το μέσο κόστος για διακοπές τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων να διαμορφώνεται σε 702 λίρες το άτομο, είναι ελαφρώς φθηνότερη σε σχέση με την Ισπανία.

Σύμφωνα με τη Which?, η Ελλάδα είναι πιο “ζεστή” από τη Μάλτα, όμως ακόμα και τα πιο “ζεστά” μέρη της δεν φτάνουν τις θερμοκρασίες της Σεβίλλης. Η μέγιστη θερμοκρασία στη Ρόδο φτάνει τους 24 °C και στην Κρήτη και την Κέρκυρα τους 22°C. Όμως, η Ελλάδα υπερέχει όσον αφορά την ηλιοφάνεια, διαθέτοντας μια επιπλέον ώρα ηλιοφάνειας την ημέρα, φτάνοντας στις οκτώ ώρες στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Για εκείνους που αναζητούν ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής, η Κροατία είναι ο φθηνότερος προορισμός για οργανωμένες διακοπές τον Οκτώβριο, με το μέσο κόστος διακοπών τριών αστέρων να ανέρχεται σε 485 λίρες το άτομο. Οι διακοπές στην Κροατία είναι φθηνότερες κατά 350 λίρες απ’ ότι στη Μάλτα. Ακόμη, όμως, και στις διακοπές τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων, η Κροατία παραμένει ο φθηνότερος προορισμός, με 520 λίρες ανά άτομο (διαφορά 347 λιρών).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κροατία δεν είναι ο πιο ζεστός, ούτε ο πιο ηλιόλουστος προορισμός αυτή τη στιγμή του έτους, με έξι ώρες ηλιοφάνειας την ημέρα, σε σύγκριση με τις οκτώ ώρες ηλιοφάνειας της Ελλάδας.

Η Μάλτα συνιστά τον πιο ακριβό προορισμό μεταξύ των πέντε που εξετάστηκαν, με μέσο κόστος για ένα ταξίδι τριών αστέρων στις 805 λίρες το άτομο και για τα πακέτα τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων στις 867 λίρες. “Εάν η σχέση ποιότητας/τιμής είναι προτεραιότητα, δοκιμάστε τους γειτονικούς προορισμούς της Μάλτας, όπου θα βρείτε διακοπές με έως και 200 λίρες λιγότερες”, υπογραμμίζει η Which?.

Στην Πορτογαλία το αντίστοιχο κόστος για πακέτα διακοπών τριών αστέρων διαμορφώνεται στις 671 λίρες το άτομο. Στην πραγματικότητα, τον Οκτώβριο, οι μέσες διακοπές τριών αστέρων στην Πορτογαλία είναι περίπου κατά 42 λίρες ακριβότερες, ανά άτομο, από τις αντίστοιχες διακοπές στην Ισπανία. Η μέση τιμή για διακοπές τεσσάρων και πέντε αστέρων ανέρχεται σε 668 λίρες, 44 λίρες φθηνότερα από ό,τι στην Ισπανία.

Όσον αφορά στην Ισπανία, το μέσο κόστος διακοπών τριών αστέρων στη χώρα (συμπεριλαμβανομένων των Καναρίων και των Βαλεαρίδων Νήσων) διαμορφώνεται σε 629 λίρες το άτομο, με την Ισπανία να βρίσκεται στη μέση του εύρους των τιμών της έρευνας της Which?. Για διακοπές τεσσάρων και πέντε αστέρων, οι μέσες τιμές ανά άτομο αυξάνονται κατά 83 λίρες και φθάνουν στις 712 λίρες το άτομο. “Εάν ελπίζετε να μεγιστοποιήσετε την πρόσληψη βιταμίνης D, η χώρα προσφέρει θερμοκρασίες έως 26 ° C και επτά ώρες ηλιοφάνειας την ημέρα”, επισημαίνει η Which?.

