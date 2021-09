Σε σκηνές οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι | Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού – Εικόνες από drone

Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους στο Αρκαλοχώρι του δήμου Μίνωα Πεδιάδος, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή το πρωί της Δευτέρας, στις 9.17, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 24 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά της Άρβης.

Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός και επιφανειακός με αναφορές να κάνουν λόγο πως έγινε αισθητός μέχρι τη Σαντορίνη, ενώ ακολούθησαν περισσότεροι από 10 μετασεισμοί, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 3,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο πρωινός μεγάλος σεισμός ήταν κατά 99% ο κύριος, ενώ είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο νέας μετασεισμικής δόνησης μέχρι και 5,5 Ρίχτερ.

Η σεισμική δόνηση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, καθώς και φθορές.

#BREAKING The earthquake took place about 09:17:22 local time (UTC+03:00) 20 km south of Iraklion, according to the EMSC. #earthquake #κρητη#deprem #Greece #Crete #σεισμοςhttps://t.co/tnnmPwU9uF pic.twitter.com/TmJJfpiFbW

— ILKHA (@IlkhaAgency) September 27, 2021