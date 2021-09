6 self tests στους μαθητές για τον Σεπτέμβριο | Ανδρ. Βίτσος: «Θα στηρίξουμε την τοπική κοινωνία»

Ξεκίνησε την Τετάρτη (8/9) η διάθεση των self test για τους μαθητές από τα φαρμακεία. Ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες με ασφάλεια, με τους γονείς να γνωρίζουν, ήδη, πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι ότι φέτος η χρονιά θα κυλήσει χωρίς τηλεκπαίδευση. Το ζητούμενο είναι να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα και να μην υπάρξει μεγάλη διασπορά του ιού από το άνοιγμα των σχολείων.

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου, Ανδρέας Βίτσος, μίλησε για τη διάθεση των self tests και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται. «Από την 1η του μήνα μέχρι προχθές, δίναμε στις ηλικίες από 5-17 δυο τεστ. Από χθες άρχισε η διάθεση για μαθητές 4 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Από 12-18 ετών έχει ανοίξει ο εμβολιασμός και μπορούν να προγραμματίσουν να κάνουν το εμβόλιο. Για όσους είναι ανεμβολίαστοι μπορούν να λάβουν έξι self tests έως 17/9, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες τους μέχρι το τέλος του μήνα». Ο κ. Βίτσος σημείωσε, επίσης, ότι οι φαρμακοποιοί έχουν «βάλει πλάτη» και είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν την κοινωνία, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και παρά τα εμπόδια που έχει φέρει η πανδημία. «Έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε την κοινωνία με οποιοδήποτε κόστος. Ακούστηκαν και άλλες απόψεις από άλλους φαρμακευτικούς συλλόγους σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όμως εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση που είναι διαφορετική και θα την υποστηρίξουμε. Ήταν αρκετά μεγάλο το βάρος για τα φαρμακεία, γιατί ταυτόχρονα λειτουργούσαν κανονικά και όσοι προσέρχονται ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Χρειάζεται μια αυξημένη επαγρύπνηση. Όλοι οι φαρμακοποιοί στάθηκαν επάξια σε αυτόν τον ρόλο. Είμαστε προβληματισμένοι για το τι θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας. Πάντα αυξάνεται η νοσηρότητα τον χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και θα τα καταφέρουμε».

Τα self – tests των μαθητών

Όσον αφορά τη διενέργεια των self – tests από τους μαθητές και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν στη συνέχεια, τα υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ανακοίνωσαν ότι:

•«το self-test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Ειδικότερα, την πρώτη εβδομάδα του διδακτικού έτους, το τεστ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα 13/9,

•ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

•βεβαίωση self-test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

•οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self-test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος,

•η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

