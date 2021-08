Από 13 Σεπτέμβρη στα Σχολεία – Η δυσκολότερη σχολική χρονιά είναι μπροστά μας | Γράφει ο Νίκος Γράψας

Ο Νίκος Γράψας είναι Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου, Μουσικοπαιδαγωγός με σπουδές στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ και Ex. Dip. Management and leadership of education στο Ελληνικό Παράρτημα του London Centre of management και μέλος της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ζακύνθου.

Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί στο χώρο της εκπαίδευσης είναι πολλά και τα περισσότερα παραμένουν άλυτα. Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με την εκπαίδευση, οφείλουμε να είμαστε σωστά ενημερωμένοι και να έχουμε ως πρώτο μας μέλημα τους μαθητές μας. Το τρίπτυχο ‘μένω υγιής, μαθαίνω-δημιουργώ, περνάω καλά’, συνοψίζει όλα όσα προσμένουν οι μαθητές από τη σχολική κοινότητα και σίγουρα αποτελεί τον κεντρικό στόχο μας ως εκπαιδευτικών. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους απογοητεύσουμε.

Φαίνεται, όμως, πως οι πολιτικές ηγεσίες του αρμόδιου Υπ Παιδείας αλλά και του εμπλεκόμενου Υπ Εσωτερικών (στην περίπτωση μας και ο Δήμος Ζακύνθου) δεν έχουν πάρει στα σοβαρά τους μαθητές μας και την υπόθεση Δημόσια Εκπαίδευση συνολικά.

1. Πανδημία με μεγάλα τμήματα και καθαρίστριες μειωμένου ωραρίου

Ενώ ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα παραμένει υψηλός, εξαπλάσιος των κομμωτηρίων, ο Δήμος ανακοινώνει τη μείωση του προσωπικού καθαριότητας των Σχολείων και επικαλείται τη μείωση των κονδυλίων του Υπ Εσωτερικών. Πώς μπορούμε να ανεχτούμε μια τέτοια απόφαση ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, τη στιγμή που συζητάμε για υποχρεωτικό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών;.. η υποχρέωση της μόνιμης καθαριότητας θα αντιμετωπιστεί με τρίωρες συμβάσεις;.. Το Σχολείο λειτουργεί 7 ώρες…η υποχρέωση καθαρισμού όλων των αιθουσών και της τουαλέτας σε κάθε διάλειμμα, αναιρείται, λοιπόν;.. Η πανδημία τελείωσε;.. δεν είδαμε πουθενά καμία ανακοίνωση του επίσημου υγειονομικού κρατικού φορέα ΕΟΔΥ, περί χαλάρωσης των μέτρων προάσπισης της υγείας λόγω πανδημίας…

Η οικονομία στη δημόσια υγεία μόνο ως απόδειξη υποκρισίας μπορεί να εκληφθεί, από μια πολιτική ηγεσία εγκληματικά αδιάφορη για τους πολίτες.

2. Μαθητές και γονείς. Οι πρόθυμες τράπεζες ή το ‘μαγείρεμα του αστακού’

30.000 εισακτέοι λιγότεροι στα ΑΕΙ

120.000 παιδιά εκτός μαζικού αθλητισμού

83.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ

Χωρίς να χάσουν χρόνο οι τράπεζες άρχισαν να προσφέρουν «Καταναλωτικά Δάνεια για Γνώσεις και Δεξιότητες», «Καταναλωτικά Δάνεια Εκπαιδευτικών Αναγκών» κλπ

Ας δούμε την προτροπή στους υποψήφιους πελάτες της τράπεζας Πειραιώς: «Επωφεληθείτε από τους προνομιακούς όρους του προγράμματος «Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες” για να αποκτήσετε κάποιο πτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο, να παρακολουθήσετε πρόγραμμα σε ΙΕΚ, σεμινάρια, μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών ή δεξιοτήτων… κλπ».

Η Alpha bank για το δικό της «Καταναλωτικό Δάνειο Εκπαιδευτικών Αναγκών», όπως το ονομάζει, επισημαίνει: «Αποκτήστε το καταναλωτικό δάνειο που σας εξασφαλίζει προνομιακό επιτόκιο, σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά του και σας απαλλάσσει από το άγχος δαπανών, όπως η πληρωμή διδάκτρων (σχολικών, πτυχίου, μεταπτυχιακού ή μαθημάτων ξένων γλωσσών) και η αγορά εκπαιδευτικού υλικού».

Η εχθρική προς τη Δημόσια Εκπαίδευση πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης έπιασε τόπο. Οι υψηλές βάσεις εισαγωγής και η μείωση των πρωτοετών φοιτητών εν μέσω πανδημίας λειτούργησε, κι ας μένουν άδεια τα τμήματα στα περιφερειακά Πανεπιστήμια όπως τα Δ. Μακεδονίας και Αιγαίου, Ηπείρου…

Η διεθνής εμπειρία περί ‘εκπαιδευτικών δανείων’

Έχει γίνει, πλέον, κατανοητή η ουσία της πρότασης του ΟΟΣΑ και της Έκθεσης Πισσαρίδη, αν πάρει κανείς υπόψη την εμπειρία από άλλες χώρες όπου εδώ και πολλά χρόνια τα φοιτητικά δάνεια είναι ευρέως διαδεδομένα.

Το μαγείρεμα του αστακού μοιάζει με την αύξηση του χρέους στην εκπαίδευση, το οποίο συμβαίνει αργά και σταθερά…όταν ο αστακός αισθανθεί ότι το νερό έχει ζεσταθεί και βράζει, έχει ήδη μαγειρευτεί..

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι ΗΠΑ, όπου τα φοιτητικά δάνεια υπάρχουν από το 1935! Σε άρθρο του Εconomist επισημαίνεται ότι τα πανεπιστημιακά δίδακτρα στις ΗΠΑ έχουν εδώ και χρόνια αυξηθεί ταχύτερα από την ικανότητα των Αμερικανών να τα αποπληρώνουν.

Σήμερα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, το συνολικό χρέος των φοιτητών στις ΗΠΑ έχει φτάσει το αστρονομικό ποσό των 1,41 τρις δολαρίων, ποσό ρεκόρ στην ιστορία της χώρας! Το ίδιο πρόβλημα το συναντάμε σε όλες τις χώρες που έχουν δίδακτρα, για παράδειγμα στη Βρετανία..

Δεν αξίζει στη Δημόσια Παιδεία μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που διαρκώς χαίρει τεράστιας εκτίμησης παγκοσμίως για τον πολύ χρήσιμο και δημιουργικό πολιτισμό της, η υποτίμηση, η χλεύη και η αδιαφορία εκ μέρους της επίσημης πολιτείας, που έχει βάλει στο στόχαστρο τα παιδιά των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων, σαν να πρόκειται για παιδιά κατώτερου θεού…ούτε είναι εύκολο στους Έλληνες γονείς να εργάζονται σκληρά για να παρέχουν οικονομική στήριξη στα παιδιά τους και σχεδόν σε όλο τον ελεύθερο χρόνο τους να πρέπει να τους παρέχουν και ψυχολογική στήριξη.. αυτό δεν αντέχεται.

Κενά Εκπαιδευτικών, περισσότερα φροντιστήρια.

Θα δημιουργηθούν πάνω από 40.000 κενά για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ακόμη και μετά τον μόνιμο διορισμό των 11.700 εκπαιδευτικών.

Ο παραπάνω αριθμός των κενών προκύπτει και από το γεγονός ότι μόνο την περασμένη χρονιά, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε 45.000 προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ενώ ήδη έχουν παραιτηθεί λόγω συνταξιοδότησης περίπου 7.000 εκπαιδευτικοί.

Από το 2010 οι συνολικές αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών από όλη την εκπαίδευση ξεπερνούν κατά πολύ τις 46.000 και αυτό είναι φανερό καθώς, παρόλο που εφαρμόστηκαν διάφοροι κόφτες για τον περιορισμό προσωπικού (συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, αύξηση ωραρίου εκπαιδευτικών, κατάργηση υπευθύνων βιβλιοθηκών, κατάργηση μείωσης ωραρίου υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής, αύξηση μαθητών ανά τμήμα κλπ), οι ενεργοί αναπληρωτές της τρέχουσας χρονιάς ήταν περίπου 45.000.

Για το άνοιγμα των σχολείων θα χρειαστούν τουλάχιστον 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών!

Η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να περικόψει τα πραγματικά και σοβαρά εκπαιδευτικά κενά και να κάνει μέσα σε ενά θολό και αδιαφανές σκηνικό τοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν πρέπει να νομιμοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα. Γι αυτό απαιτούμε:

1.Να μην υπάρξει καμία παραποίηση στα πραγματικά κενά που θαστείλουν οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ είτε αφορά στα κενά της γενικής είτε της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

2.Να γίνουν όλες οι προσλήψεις, στο σύνολό τους, σε μία φάση πριν την 1η Σεπτεμβρίου. Οι συμβάσεις των αναπληρωτών να είναι πλήρους ωραρίου και ετήσιες! Ο εξευτελισμός των τριμήνων συμβάσεων τραυματίζει το δημόσιο σχολείο και την παιδαγωγική διαδικασία!

3.Οι προσλήψεις να πραγματοποιηθούν μέσω ΥΠΑΙΘ στις περιοχές και η τοποθέτηση στα σχολεία να πραγματοποιηθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κι όχι κεντρικά.

3. Ο διπλός ρόλος των εκπαιδευτικών. Η επιστημονική τους υποβάθμιση από το ΥΠΠΑΙΘ

Ρόλος πρώτος, Παιδαγωγός… γιατί φέρει μέσα του έννοιες, θεωρίες, διαδικασίες, μεθόδους και εργαλεία για να οδηγεί τους μαθητές του να κατακτήσουν την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων και κλίσεων τους, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

Ρόλος δεύτερος, Πολιτικός… γιατί έχει συνείδηση της ηγεσίας – επιρροής που ασκεί στην εκάστοτε ομάδα ή τάξη των μαθητών του, σε πλήρη εναρμόνιση με το εκάστοτε κοινωνικο-ηθικό στάδιο ανάπτυξης τους, ώστε αυτοί να κατακτήσουν την υπευθυνότητα και να εξελιχθούν σε υπεύθυνους ενήλικους πολίτες και όχι απλώς σε άτομα της επόμενης γενιάς ..

Αντί μια πολιτική ηγεσία να σεβαστεί και να διευρύνει αυτούς τους ρόλους, σήμερα επιφυλάσσει για τους εκπαιδευτικούς , για λόγους οικονομίας και μόνο εφ’ όσον τα δημόσια σχολεία, σε αντίθεση με τα ιδιωτικά, κα υπουργέ, δεν διαθέτουν γραμματειακή υποστήριξη, επιφυλάσσει ώστε εκπαιδευτικοί, λοιπόν, να καταπιάνονται με δώδεκα (12!) εξωδιδακτικές υποχρεώσεις…σε ποια δημόσια δομή, νοσοκομεία, δικαστήρια, το επιστημονικό προσωπικό διεκπεραιώνει ανάλογες γραφειοκρατικές και διοικητικές αγγαρείες;..

-η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων,

-η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, οκ, αυτά φαίνονται λογικά…αλλά,

-η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών,

-η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,

-ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου,

-η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου,

-η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα,

-οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών,

-η επίβλεψη σχολικών γευμάτων,

– η επίβλεψη των μαθητών στα διαλείμματα,

-η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων,

– η καταχώρηση ιατρικών δελτίων και απουσιών,

-η τήρηση των μητρώων και βιβλίων του σχολείου και

-η εκτέλεση ποικίλων διοικητικών εργασιών.

Επί πλέον, ιδού τα απαιτούμενα προσόντα των διδασκόντων, και δυνάμει διοικούντων, στο ‘νέο Σχολείο’ που ψήφισε μόνη της η ΝΔ…

• Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τις στρατηγικές της σχολικής διοίκησης και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο αυτό.

• Να κατανοούν: α) την έννοια της οργάνωσης και την οργανωτική της διάσταση στην εκπαίδευση, β) τις λειτουργίες της διοίκησης και την εφαρμογή τους στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

• Να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ως συγκεντρωτικό, αποσυγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό.

• Να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων.

• Να αξιοποιούν τις δεξιότητες του προγραμματισμού-σχεδιασμού και διαχείρισης του χρόνου στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

• Να γνωρίζουν το σύνολο των λειτουργιών της διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης και να εμβαθύνουν στο περιεχόμενό τους.

• Να γνωρίζουν και να κατανοούν τα μοντέλα ηγεσίας, τη φιλοσοφία τους, τα στοιχεία της τεχνογνωσίας τους και τις καλές πρακτικές διοίκησης.

• Να κατανοούν τον θεσμικό ρόλο των οργάνων διοίκησης και τον θεσμικό ρόλο των εκπαιδευτικών.

• Να αντιμετωπίζουν το σχολείο ως κοινότητα μάθησης και να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιούν την άρρητη γνώση ως στοιχείο για τη διαρκή επαγγελματική τους ανάπτυξη.

• Να παρακολουθούν, κατανοούν και αναλύουν εκείνες τις αλλαγές που συμβαίνουν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και επηρεάζουν το έργο τους και γενικότερα το έργο της σχολικής μονάδας.

• Να επικοινωνούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας αλλά και με εξωγενείς παράγοντες της σχολικής ζωής, όπως γονείς, όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπική κοινωνία.

• Να διαχειρίζονται με επιτυχία τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων-εκπαιδευτικών, σχολικής διοίκησης, μαθητών, γονιών.

• Να αξιοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες στο επαγγελματικό περιβάλλον από όποια θέση και αν υπηρετούν.

• Να κατανοούν την ανθρώπινη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και να παρεμβαίνουν όταν και όποτε χρειάζεται αποτελεσματικά και παραγωγικά.

• Να διαχειρίζονται με επιτυχία ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας, όπως των συγκρούσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς

ποιος άλλος επαγγελματικός κλάδος οφείλει να τα γνωρίζει αυτά;…

Ο κακός εργοδότης ή μάνατζερ που οδηγεί το προσωπικό σε overdose, επιτυγχάνει όχι , βέβαια, τη διασφάλιση της ποιότητας αλλά ακριβώς το αντίθετο, την πτώση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου.

