Εγκατάσταση από την ΠΕΔ-ΙΝ έργων τέχνης των εργαστηρίων του Έργου CRAFT LAB στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του έργου CRAFT LAB Residences on the way from products to the Adri-Ionian design στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

Η ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία με την Fraport Greece προχώρησαν στην τοποθέτηση τριών εκθέσεων με έργα τέχνης των εργαστηρίων του Προγράμματος CRAFT LAB στο Αεροδρόμιo Κέρκυρας “Ιωάννης Καποδίστριας”, στο Αεροδρόμιο Κεφαλλονιάς “Άννα Πολλάτου” και στο Αεροδρόμιο Ακτίου.

Στο πλαίσιο του Έργου CRAFT LAB, η ΠΕΔ-ΙΝ πραγματοποίησε ένα εργαστήριο κεραμικής στην Κέρκυρα και ένα εργαστήριο ψηφιδωτού στην Κεφαλονιά, ενώ το Επιμελητήριο Λευκάδας, υλοποίησε ένα εργαστήριο υφαντικής στη Λευκάδα.

Στα τρία εργαστήρια συμμετείχαν τριάντα (30) νέοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, δέκα (10) για κάθε εργαστήριο, ηλικίας 18 έως 35 ετών, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, με στόχο την αναβίωση των παραδοσιακών τεχνών.

Μετά την λήξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες των εργαστηρίων υποστηρίχτηκαν για την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ). Στόχος είναι η αξιοποίηση του εξοπλισμού και των χώρων των εργαστηρίων για την προώθηση της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας και τη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης των Ιονίων Νήσων.

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ που ιδρύθηκαν είναι: η “ΡΕΟΝ” στην Κέρκυρα, η “ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ” στην Κεφαλονιά, η “ΘΕΤΙΜΑ” και η “THE TRIP” στη Λευκάδα.

Στις τρεις εκθέσεις που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία της ΠΕΔ-ΙΝ στα Αεροδρόμια Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Ακτίου οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με μια καλλιτεχνική δραστηριότητα και θα τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν ένα μέρος από την πολιτιστική παράδοση και την καλλιτεχνική δημιουργία των νησιών μας.

Παράλληλα έργα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος εκτίθενται και στους χώρους των εργαστηρίων στο Αργοστόλι και στις Σινιές Κέρκυρας καθώς και στο Επιμελητήριο Λευκάδας.

