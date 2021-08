Αν. Καλημέρης: «Οι Μεσογειακοί τυφώνες αποτελούν τον υπ’ αριθμό ένα μετεωρολογικό κίνδυνο για την περιοχή μας»

•Σε πρωτόγνωρα επίπεδα η υγρασία

•Ο επίκουρος καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Αναστάσιος Καλημέρης, εξηγεί: «Οι Μεσογειακοί τυφώνες αποτελούν τον υπ’ αριθμό ένα μετεωρολογικό κίνδυνο για την περιοχή μας»

•ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

«Ο σχεδιασμός μετριασμού των αποτελεσμάτων επικείμενων Μεσογειακών τυφώνων στην περιοχή των Επτανήσων πρέπει επειγόντως να προστεθεί από την Πολιτεία στην λίστα κορυφαίου κινδύνου φυσικών καταστροφών για την περιοχή».

Ερευνητική μελέτη της ανάπτυξης και εξέλιξης του περσυνού Ιανού η οποία, μεταξύ άλλων βασίζεται και στις καταγραφές των Μετεωρολογικών σταθμών Ιονίου, έχει ήδη πραγματοποιηθεί από ερευνητική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου και αναμένεται προς δημοσίευση σε κορυφαίο Αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό. Επιπλέον, στους επόμενους μήνες σχεδιάζεται η κατάθεση από το Τμήμα Περιβάλλοντος πρότασης έργου με εταιρικό σχήμα αποτελούμενο από κορυφαίους ερευνητικούς φορείς και Πανεπιστήμια της χώρας, και αντικείμενο ακριβώς την κλιματική μεταβλητότητα του Ιονίου με έμφαση σε ακραία Μετεωρολογικά φαινόμενα και Ωκεανογραφικές διεργασίες της ευρύτερης περιοχής.

Οι παρατηρούμενες τιμές της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας (συνεχής γραμμή στο πάνω μέρος του διαγράμματος, με κλίμακα θερμοκρασιών στα αριστερά και ημερομηνίες κάτω) στον σταθμό Αεροδρομίου Ζακύνθου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο από 1η Ιουλίου ως και 18 Αυγούστου (http://ionianweather.gr/stations/ για μετρήσεις πραγματικού χρόνου σε όλα τα Επτάνησα). Η διακεκομμένη γραμμή στο κάτω μέρος του διαγράμματος δείχνει τις μεταβολές της απόλυτης υγρασίας για την ίδια περίοδο, σε γραμμάρια υδρατμών ανά κυβικό μέτρο αέρα (με την κλίμακα τιμών στα δεξιά του διαγράμματος).

Τα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών αναλύει ο επίκουρος καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Αναστάσιος Καλημέρης, με αφορμή τις αυξημένες θερμοκρασίες που σημειωθήκαν στον ελλαδικό χώρο.

Διευκρινίζει ότι μετά τις 6 Αυγούστου, στο νησί μας δεν έχουν σημειωθεί ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και πως η αίσθηση του καύσωνα δημιουργείται εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών και επίμονων τιμών απόλυτης υγρασίας.

Επίσης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και εξηγεί γιατί οι μεσογειακοί τυφώνες αποτελούν τον υπ’ αριθμό ένα μετεωρολογικό κίνδυνο για την περιοχή μας…

«Σε ότι αφορά την Ζάκυνθο (όπως και τα υπόλοιπα Επτάνησα), από την 6η Αυγούστου και μετά δεν καταγράφονται συνθήκες καύσωνα, παρά μόνο σχετικά υψηλές θερμοκρασίες στο διάστημα 10 ως και 13 Αυγούστου, που πάντως βαίνουν σταδιακά μειούμενες προς τις συνήθεις τιμές τους για την περίοδο που διανύουμε. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών που για παράδειγμα καταγράφηκαν από τον σταθμό ZKT-2 του δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών που το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου διαθέτει σε όλο το Ιόνιο (δες την συνεχή γραμμή το πάνω μέρος της εικόνας 1, με την κλίμακα θερμοκρασιών στον αριστερό άξονα και τις ημερομηνίες στον κάτω οριζόντιο άξονα), πραγματικές συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στην Ζάκυνθο την περίοδο από 28 Ιουλίου (όπου η μέγιστη θερμοκρασία ανέβηκε από το σύνηθες επίπεδο των 34 C των προηγούμενων ημερών, στους 39 C) ως και τις 5 Αυγούστου (όπου η μέγιστη θερμοκρασία διατηρήθηκε στο επίπεδο των 40-41 C). Ο καύσωνας αυτής της περιόδου προκλήθηκε από μεταφορά πολύ θερμής αέριας μάζας από την περιοχή του Άτλαντα της ΒΔ Αφρικής προς την Ιταλία-Ελλάδα και Βαλκάνια, σε συνδυασμό με την εξασθένηση των Ετησίων ανέμων στο Αιγαίο. Στην συνέχεια, όπως φαίνεται και στην εικόνα 1, η μέγιστη θερμοκρασία μειώθηκε κατά 7 C, λόγω της ‘’ψυχρής’’ εισβολής που ακολούθησε την 6η Αυγούστου και μετέφερε δροσερότερο αέρα από την κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Παρότι τα τελευταία έτη υπάρχει μια εντεινόμενη τάση ο χαρακτηρισμός ‘’καύσωνας’’ να αποδίδεται με ευκολία σε πολλές περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία είναι απλώς υψηλή, είναι ίσως χρήσιμο να έχουμε υπόψη ότι σύμφωνα με τον Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό ως ‘’καύσωνας’’ χαρακτηρίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η μέγιστη θερμοκρασία παραμένει -σε μια πολύ μεγάλη περιοχή- κατά 5 τουλάχιστον βαθμούς υψηλότερη από την μέση μέγιστη θερμοκρασία της εποχής για 5 ή περισσότερες διαδοχικές ημέρες, και ταυτόχρονα, η ελάχιστη (νυκτερινή) θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από 26 C. Στην πράξη, στην Ελληνική περιοχή η ΕΜΥ χαρακτηρίζει ως καύσωνα μια περίοδο κατά την οποία η μέγιστη θερμοκρασία ξεπερνά τους 39 C για τουλάχιστον 3 διαδοχικές ημέρες σχεδόν στο σύνολο του ελληνικού χώρου, ενώ η ελάχιστη (νυκτερινή) θερμοκρασία υπερβαίνει τους 26 C.

Συνεπώς, στην μετά τον καύσωνα της 28/7 – 5/8 περίοδο, που ξεκίνησε στις 6/8 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, οι συνθήκες που καταγράφονται στα Επτάνησα δεν μπορούν να θεωρούνται ως συνθήκες καύσωνα, καθώς μόνο στο τετραήμερο 10-13/8 σημειώθηκαν σχετικά υψηλές θερμοκρασίες με τις μέγιστες τιμές να έχουν κυμανθεί από 36.5 C ως 39.5 C. Η διαμόρφωση συνθηκών καύσωνα στον Ελληνικό χώρο δεν μπορεί να θεωρείται ως κάτι σπάνιο, όμως γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι με την πάροδο των δεκαετιών τα αποτελέσματα του φαινομένου του θερμοκηπίου έχει την τάση να διαμορφώνει όλο και εντονότερους καύσωνες, τόσο από άποψη θερμοκρασιών όσο και εμμονής τους. Ειδικά δε για τον Μεσογειακό χώρο και την χώρα μας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα κλιματικά μοντέλα κάθε άλλο παρά ουδέτερα ή ευχάριστα είναι.

Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει σχεδόν κατά κανόνα ως παράπλευρο γεγονός και την αύξηση της υγρασίας, αφού ο ατμοσφαιρικός αέρας χωρά –ανά κυβικό μέτρο- τόσο περισσότερη ποσότητα υδρατμών όσο υψηλότερη θερμοκρασία έχει. Στην περιοχή των Επτανήσων, το θερμό Ιόνιο αποτελεί βεβαίως τον κύριο τροφοδότη υδρατμών. Η περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε υδρατμούς μετριέται από την απόλυτη υγρασία (όχι όμως από την σχετική υγρασία την οποία μετρούν σε ποσοστό % τα συνήθη υγρόμετρα που ενδεχομένως έχουμε στα σπίτια μας).

Τυπικά στο περιβάλλον της Ζακύνθου, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η απόλυτη υγρασία κυμαίνεται από 12 – 18 gr/m^3 (γραμμάρια υδρατμών ανά κυβικό μέτρο αέρα), ενώ στους χειμερινούς από 8 – 12 gr/m^3 (γεγονός που ξεκάθαρα υποδεικνύει ότι, αντίθετα από την ακλόνητη πεποίθηση του συντριπτικά μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού, τον χειμώνα ο αέρας έχει σημαντικά λιγότερη ποσότητα υδρατμών απ’ ότι το καλοκαίρι!). Όταν η απόλυτη υγρασία ξεπερνά τα 18-20 gr/m^3 αρχίζουμε να αισθανόμαστε έντονη δυσφορία (για παράδειγμα, το δέρμα μας μοιάζει να ‘’κολλάει’’ και ιδρώνουμε διαρκώς, ακόμα και αν η θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή).

Η διακεκομμένη γραμμή στην εικόνα 1 δείχνει τις μέγιστες τιμές απόλυτης υγρασίας που καταγράφηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος στον σταθμό ΖΚΤ-2 στο Αεροδρόμιο Ζακύνθου κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου ως 18 Αυγούστου, ενώ η σκιασμένη ταινία επισημαίνει τα ‘’ενοχλητικά’’ επίπεδα απόλυτης υγρασίας ανώτερα των 20 gr/m^3.

Όπως βλέπουμε εκεί, το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων των ημερών της τελευταίας εβδομάδας, η απόλυτη υγρασία έχει εμφανίσει πολύ υψηλές τιμές (ανώτερες των 20 gr/m^3). Ειδικά την περίοδο 11-13/8 η απόλυτη υγρασία έφτασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα ακόμα και για την Ζάκυνθο, με τιμές ακόμα και κοντά στα 30 gr/m^3. Η επικράτηση των υψηλών επιπέδων υγρασίας των τελευταίων ημερών έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται στο ανθρώπινο σώμα και τα αισθητήριά μας η εντύπωση επικράτησης πολύ υψηλότερων θερμοκρασιών απ’ ότι πραγματικά επικρατούν. Για αυτό τον λόγο, πολλοί χαρακτηρίζουν ως συνθήκες καύσωνα το μίγμα των κανονικών για την εποχή θερμοκρασιών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, που μοιάζουν πολύ υψηλότερες των πραγματικών λόγω των εξαιρετικά υψηλών και επίμονων τιμών απόλυτης υγρασίας. Η διαμόρφωση υψηλών τιμών υγρασίας στον χώρο των Επτανήσων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υποβοηθείται σημαντικά από τους ασθενείς ανέμους, τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιονίου, και την έντονη ορογραφία των ακτών της Δυτικής Ελλάδας.

Για τις επόμενες ημέρες, ως και το τέλος Αυγούστου, η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στα συνήθη για την εποχή επίπεδα ή και να είναι ελαφρώς χαμηλότερη (με μέγιστες τιμές που δεν θα ξεπερνούν τους 35-36 C στο εσωτερικό των νησιών και τους 31-33 στα παράλια), ενώ τα επίπεδα υγρασίας θα παραμένουν υψηλά ειδικά στις ημέρες που οι επικρατούντες Δ-ΒΔ άνεμοι θα είναι ασθενείς. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι παραπάνω θερμοκρασίες, αναφέρονται σε τιμές υπό σκιά. Συνεπώς, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προβλέπεται διαμόρφωση συνθηκών καύσωνα στον Επτανησιακό χώρο μέχρι και το τέλος του μήνα».

Οι πρώτες βροχές

Σύμφωνα, με τον κ. Καλημέρη, η περίοδος ανομβρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ζακύνθου αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, καθώς τόσο η αστάθεια των αμέσως επόμενων ημερών (που θα φέρει ορισμένες καταιγίδες στην ηπειρωτική Ελλάδα) όσο και –κυρίως- μια σημαντικότερη μεταβολή του καιρού που αναμένεται προς το τέλος Αυγούστου με βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μοιάζουν να μην αφορούν την Ζάκυνθο για μια ακόμα φορά.

«Πρακτικά, η περίοδος των βροχών στο νησί τελείωσε περί τις 25 Απριλίου και έκτοτε, τέσσερις μήνες μετά επικρατεί ανομβρία, με εξαίρεση περιστασιακά και εντελώς τοπικού χαρακτήρα μεμονωμένες και γενικά ασθενείς βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε δυο-τρείς ημέρες τον Μάϊο, μια-δυο ημέρες τον Ιούνιο, και μια τον Αύγουστο (σε μικρές και διαφορετικές κάθε φορά περιοχές του νησιού). Οι βροχοπτώσεις αυτές, δεν απέδωσαν παρά ελαχιστότατα μόνο ύψη βροχής. Κατά τα τελευταία έτη οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές σημειώνονται στο νησί περί το δεύτερο 10-ήμερο του Σεπτεμβρίου, και συνήθως έχουν εξόχως έντονο καταιγιδοφόρο χαρακτήρα με υψηλό κίνδυνο πλημμυρών σε γνωστές –πλέον- περιοχές του νησιού».

Οι μεσογειακοί κυκλώνες

Τέλος, ο κ. Καλημέρης ερωτηθείς για το αν, λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως ήταν για παράδειγμα ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», που χτύπησε πέρυσι την περιοχή μας, απαντά πω οι μεσογειακοί τυφώνες αποτελούν τον υπ’ αριθμό ένα μετεωρολογικό κίνδυνο για την περιοχή μας…

«Ο σχηματισμός τροπικού τύπου Μεσογειακού κυκλώνα ή Μεσογειακού τυφώνα (Medicane) όπως είναι ευρύτερα γνωστός, που μπορεί να πλήξει τα Επτάνησα και την Δυτική Ελλάδα, αποτελεί έναν μεγάλο εν δυνάμει κίνδυνο κυρίως στην περίοδο από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Νοέμβριο. Μετά την πρωτόγνωρη ισχύ φαινομένων που έδωσε στο Ιόνιο και την Θεσσαλία ο περσινός Ιανός, αλλά και την απρόσμενη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης Μεσογειακών τυφώνων στην κεντρική Μεσόγειο (και όχι μόνο), οι Μεσογειακοί τυφώνες αποτελούν τον υπ’ αριθμό ένα Μετεωρολογικό κίνδυνο για την περιοχή μας (ακολουθούμενου από τους ανεμοστρόβιλους και τις συναφείς υπερκύτταρες καταιγίδες) και ταυτόχρονα, κορυφαίου ενδιαφέροντος θέμα για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Ο σχηματισμός Μεσογειακού τυφώνα, όπως και ασθενέστερων κυκλωνικών συστημάτων, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί παρά μόνο σε χρονικό διάστημα της τάξης των 10 ημερών νωρίτερα. Παρόλα αυτά, ο σχηματισμός 5 τέτοιων συστημάτων στην κεντρική Μεσόγειο (καθώς και το πέρασμά τους από το Ιόνιο) κατά τα τελευταία 7 έτη (11/2014, 10/2016, 11/2017, 9/2018, και 9/2020), σε συνδυασμό με την διαρκή αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου από την δεκαετία του 1990 και μετά, μοιάζουν να υπόσχονται την συνέχιση του φαινομένου, χωρίς πάντως να μπορούμε να πούμε οτιδήποτε ως πρόβλεψη ειδικά για το φετινό φθινόπωρο.

Ο Ιανός απέδειξε ότι τα επίπεδα βροχόπτωσης και οι ταχύτητες ανέμου που μπορεί να αναπτυχθούν κατά την έλευση ενός Μεσογειακού τυφώνα, υποβοηθούμενα από την πολύπλοκη τοπογραφία και ορογραφία της ζώνης των Επτανήσων, είναι δυνατόν να ξεπεράσουν κατά πολύ τις παλαιότερα καταγεγραμμένες ανώτατες τιμές: θυμίζω ότι σε μια μόνο ημέρα ο Ιανός απέδωσε 644 mm βροχής στην Βόρεια Κεφαλονιά (δηλαδή ποσότητα περίπου ίση με το 75% του ετήσιου ύψους), και ανέμους τυφώνα κατηγορίας 4, που καταγράφηκαν για πρώτη φορά στο Ιόνιο, χάρη στο δίκτυο Μετεωρολογικών σταθμών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός μετριασμού των αποτελεσμάτων επικείμενων Μεσογειακών τυφώνων στην περιοχή των Επτανήσων πρέπει επειγόντως να προστεθεί από την Πολιτεία στην λίστα κορυφαίου κινδύνου φυσικών καταστροφών για την περιοχή».

Επιτυχίες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κλείνοντας, αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι μια ερευνητική μελέτη της ανάπτυξης και εξέλιξης του περσυνού Ιανού η οποία, μεταξύ άλλων βασίζεται και στις καταγραφές των Μετεωρολογικών σταθμών Ιονίου, έχει ήδη πραγματοποιηθεί από ερευνητική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου και αναμένεται προς δημοσίευση σε κορυφαίο Αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό. Επιπλέον, στους επόμενους μήνες σχεδιάζεται η κατάθεση από το Τμήμα Περιβάλλοντος πρότασης έργου με εταιρικό σχήμα αποτελούμενο από κορυφαίους ερευνητικούς φορείς και Πανεπιστήμια της χώρας, και αντικείμενο ακριβώς την κλιματική μεταβλητότητα του Ιονίου με έμφαση σε ακραία Μετεωρολογικά φαινόμενα όπως τα προαναφερόμενα αλλά και Ωκεανογραφικές διεργασίες της ευρύτερης περιοχής.

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο