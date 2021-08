Φωτιά – Financial Times: «Έκρηξη» πυρκαγιών στη Μεσόγειο το καλοκαίρι

Δημοσίευμα για τις πυρκαγιές της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού φιλοξενούν οι Financial Times υπογραμμίζοντας πως καταγράφεται μία έκρηξη. «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα σοβαρό ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Με τίτλο «Wildfires surge during searing Mediterranean heat», η εφημερίδα τονίζει ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου, το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών δασικών πυρκαγιών είχε καταγράψει 1.100 πυρκαγιές δηλαδή 300 περισσότερες από τον ετήσιο μέσο όρο.

From Italy to Turkey and through the Balkans – forest fires fueled by a heatwave continued to rage. Scientists say climate change is the key driver.

And unless conditions change, the forecast is bleak. pic.twitter.com/xkBhJeCPu3

— DW News (@dwnews) August 7, 2021