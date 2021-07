Αρχίζει ξανά από σήμερα η δωρεάν διάθεση των self tests

Αρχίζει και πάλι από σήμερα, Πέμπτη 1η Ιουλίου, η διάθεση των δωρεάν self tests στα φαρμακεία όλης της χώρας.

Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και οι νέοι 18-30 ετών θα μπορούν να προμηθεύονται εφάπαξ τα 4 δωρεάν self test (ένα για κάθε εβδομάδα) που τους αναλογούν για τον μήνα Ιούλιο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ το Σύστημα Διάθεσης Self-Test θα επαναλειτουργήσει από την Πέμπτη 1/7/2021 και ώρα 8:00 έως και το Σάββατο 10/7/2021 και ώρα 17:00, με προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του από το Σάββατο 3/7/2021 και ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα 5/7/2021 και ώρα 8:00.

Πάντως για την ομαλή προμήθεια των δωρεάν self test, οι δικαιούχοι καλούνται να τα παραλαμβάνουν κατά τις τακτικές ώρες λειτουργίας των φαρμακείων και όχι κατά τη διάρκεια της εφημερίας/διανυκτέρευσης.

Να σημειωθεί ότι χωρίς self test μπορούν να προσέρχονται στους χώρους εργασίας τους από το ξεκίνημα της εβδομάδας οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι, όπως είχε επιβεβαιώσει από το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. «Τα self tests απέδειξαν την αξία τους στον περιορισμό της πανδημίας και η κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει τη διάθεσή τους. Όλα τα φαρμακεία στην Ελλάδα και στην Αττική, την Πέμπτη 1η Ιουλίου, στις 8 π.μ. θα αρχίσουν τη διανομή των δωρεάν self tests σε όλους όσοι καθοριστούν με μεταγενέστερη οδηγία ότι είναι δικαιούχοι», είπε στην ΕΡΤ ο εκλέκτορας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Κωνσταντίνος Κακονίκος.

