Είναι ωραία η υπ. Παιδείας, ιδιαίτερα όταν παίρνει προεκλογική φόρα… | Γράφει ο Νίκος Γράψας

Ο Νίκος Γράψας είναι Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου, Μουσικοπαιδαγωγός με σπουδές στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ και Ex. Dip. Management and leadership of education στο Ελληνικό Παράρτημα του London Centre of management και μέλος της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ζακύνθου

Κρίνει και επικρίνει εκπαιδευτικούς στην τάξη ή ως διευθυντές, συμβούλους κλπ, λέγοντας ότι όλοι χρειάζονται αναβάθμιση, επιμόρφωση, για το καλό της παιδείας, στο πλαίσιο της ‘συζήτησης’ για το νεότερο νομοσχέδιο που εισηγείται….και εκεί σταματάει η φόρα…

Πολύ μου αρέσει η υπουργός… έχει τη φόρα του ιεροκήρυκα που κατευθύνεται προς τους αγροίκους για να τους εκπολιτίσει, να τους στρέψει στο σωστό δρόμο…

Καμία κουβέντα για το αναποτελεσματικό και ξεπερασμένο συστημικό μόρφωμα από τους

Διευθυντές, τους Συμβούλους και πάνω, μέχρι το γραφείο της.. κουβέντα για τα τρισάθλια, νοικιασμένα διαμερίσματα πολυκατοικιών που χρησιμοποιεί το υπουργείο σε κάθε νομό ως γραφεία Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας(ΔΔΕ) και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(ΔΔΕ) , φθείροντας και ταλαιπωρώντας τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και τους πολίτες που επισκέπτονται τέτοιους χώρους τριτοκοσμικής αισθητικής και κάκιστης λειτουργικότητας…

κουβέντα για τα κτίρια, τις αίθουσες, τους στοιβαγμένους μαθητές…

Πολύ μου αρέσει η υπουργός..

θα ‘επιμορφώσει’ τους εκπαιδευτικούς (27 ευρώ ανά άτομο, προτείνει ως κόστος της επιμόρφωσης!), και όλη η εκπαίδευση θα μετατραπεί σε στίβο αρίστων που θα συμπάσχουν για ‘τα παιδιά μας’..

βρε κα υπουργέ, δεν σκέφτηκες για άλλη μια φορά ή πράγματι, πιστεύεις ότι μιλάς σε αγροίκους;…

•Από τους εκπαιδευτικούς εξαρτάται ο προϋπολογισμός για την παιδεία;

μήπως οι προσλήψεις μονίμων καθηγητών, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, η συντήρηση των κτιρίων, ο εξοπλισμός, η καθαριότητα;…μήπως ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη; η πρόσληψη παιδοψυχολόγων, νοσηλευτών, επιστάτη, φύλακα, γραμματειακής υποστήριξης, όπως στα ιδιωτικά Σχολεία;, ή μήπως η συγκεντρωτική δομή των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου;

Αλήθεια, πιστεύεις ότι η ίδια θα άντεχες σε μια αξιολόγηση προσόντων για την εκπαίδευση; ποια είναι, λοιπόν, τα παιδαγωγικά προσόντα της υπουργού…ούτε ένα.. τι σχέση έχουν οι νομικοί(χωρίς προϋπηρεσία) με την εκπαίδευση;…θα μπορούσε να αποκτήσει αρκετά προσόντα που αφορούν στην εκπαίδευση εάν συζητούσε, πραγματικά, με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, πράγμα που δεν το έκανε ποτέ..

Ανέφερε η κα υπουργός ότι ‘νομοθετούν σύμφωνα με το πρόγραμμά τους’. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει κανένα νόημα ούτε η ‘συζήτηση’ με τα κόμματα, ούτε οι συναντήσεις με την Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών. Προφανώς γίνονται προσχηματικά και για επικοινωνιακούς λόγους.

Στα όρια του αστικού κοινοβουλευτισμού θα μπορούσαν, τουλάχιστον, να αποδεχτούν κάποιες προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή των εκπαιδευτικών , εφ’ όσον θα ήταν καλλίτερες και χρησιμότερες από αυτές του προγράμματος τους… όμως, όχι… η προεκλογική κα υπουργός ενδιαφέρεται να χαϊδέψει τα τρυφερά αυτάκια των ψηφοφόρων των βορείων προαστίων της πρωτεύουσας και όχι να σκύψει στα πραγματικά προβλήματα των μαθητών και των δασκάλων των δημόσιων σχολείων..

Στη ‘συζήτηση’ της κας υπουργού με το συνδικάτο των εκπαιδευτικών,

•Δεν υπήρξε δέσμευση για το πόσοι διορισμοί θα γίνουν συνολικά και με ποια κατανομή ανά Αθμια κ Βθμια εκπ/ση.

• Δεν έγινε καμμία αναφορά και κυρίως δεν υπήρξε δέσμευση για το πώς θα ξεκινήσουν από του χρόνου τα σχολεία, σε σχέση με το νέο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα, τον εξοπλισμό κλπ.

•Δηλώθηκε ότι θα υπάρξει μόνο εκπαιδευτική αυτονομία του σχολείου, και μόνο του Δημοτικού και του Γυμνασίου, επειδή τα λύκεια θα έχουν τράπεζα θεμάτων, πανελλαδικές κλπ. , πράγμα που δημιουργεί σχέσεις ανισότητας μεταξύ των τύπων των σχολείων.

•Δήλωσε η υπουργός ότι: ‘’το σχολείο θα μπορεί να αξιοποιεί τις υποδομές του με σκοπό την ανεύρεση οικονομικών πόρων’’. Μοναδικό πυροτέχνημα! Τα δημόσια σχολεία δεν είναι επιχειρήσεις, δεν έχουν ιδιοκτήτη (αυτά εφαρμόζονται στα ιδιωτικά σχολεία, ήδη… επί πλέον,

ι.μόνο όσα σχολεία διαθέτουν χώρους θα έχουν έσοδα; ιι. Τι σημαίνει ‘αξιοποίηση’; διάθεση σε τρίτους ή διοργάνωση πάρτυ; εντός σχολείου, μετά τη λήξη της λειτουργίας του, ποιος θα διαχειρίζεται και θα επιβλέπει το χώρο; θα προσλάβει επιστάτες, δεύτερη βάρδια προσωπικό;…)

•Ο Δ/ντής θα είναι μέντορας των νέων εκπαιδευτικών. Πώς ένας εκπαιδευτικός μιας συγκεκριμένης ειδικότητας θα είναι μέντορας όλων των άλλων ειδικοτήτων; πρόκειται να εφεύρει πολυειδικευμένους διευθυντές; δεν υπάρχουν ούτε προβλέπονται διεθνώς.

•Περί της πρότασης για ορισμό συντονιστών τάξεων και διδακτικών αντικειμένων που θα επιλέγονται από τον διευθυντή του σχολείου, θα πριμοδοτούνται με μόρια για τις μελλοντικές επιλογές στελεχών και θα έχουν απαλλαγή από εξωδιδακτικά καθήκοντα, ο νόμος είναι σαφής για το δημόσιο χώρο: απαγορεύεται η οποιαδήποτε κρίση και επιλογή από μονοπρόσωπα όργανα.

•Αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Αναφέρθηκε ότι θα έχει βελτιωτικό χαρακτήρα και όχι τιμωρητικό, ότι η ατομική αξιολόγηση θα είναι 4βαθμη περιγραφική και όχι ποσοτική(!). Αν είναι θετική η ατομική αξιολόγηση ο εκπ/κός θα λαμβάνει μόρια στην κρίση στελεχών. Αν είναι αρνητική θα επιμορφώνεται.

ι. ποιος λέει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να γίνουν στελέχη, με τα μηδαμινά επιδόματα, ιδιαίτερα οι ‘ξεκούραστοι’ και νεότεροι;..

ιι. Μέχρι σήμερα, με το αρθρ 8 του ν. 4354/2015, έχει αποσυνδεθεί ο μισθός από τον βαθμό. Δηλ το προσωπικό ανεξάρτητα του βαθμού που κατέχει εξελίσσεται μισθολογικά με βάση τα Μισθοδοτικά Κλιμάκια, όπως αυτά ορίζονται στον νόμο.

Φαίνεται πως αυτό έχει βάλει στο μάτι η κα υπουργός και θα χαρεί να το καταργήσει , όπως συνέβαινε με τον προηγούμενο νόμο 4024/2011, ώστε να συνδεθεί ο μισθός με τον βαθμό και ο βαθμός με την αξιολόγηση. (Αν υπάρξει σύνδεση βαθμού με την αξιολόγηση τότε μπορεί να εφαρμοστεί ο ισχύων νόμος 3528/2007, γνωστός και ως δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, που στο άρθρο 95 με τίτλο: Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου αναφέρει: ‘’Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο’’ . )

Μερίδα πολιτών εμφανίζεται κατά καιρούς οργισμένη, για το ότι η αξιολόγηση ισχύει σε όλους τους άλλους κλάδους και όχι σε αυτόν των εκπαιδευτικών. Απαντώ:

• Οι εκπαιδευτικοί στο 8ο συνέδριο του συνδικάτου, έχουμε αποφασίσει, και οφείλουμε να εξηγήσουμε, ότι το παιδαγωγικό – διαδακτικό σκέλος δεν μπορεί να αξιολογηθεί επειδή ακριβώς δεν υπάρχει σχέδιο μαθήματος που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις με τα ίδια αποτελέσματα ούτε μπορεί να εξακριβωθεί επιστημονικά ποια διδασκαλία αποδίδει περισσότερο.( Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει θεσμοθετηθεί ο Συντονιστής Εκπαίδευσης ή ο Σχολικός Σύμβουλος ως πάροχος επί πλέον βοήθειας στον εκπαιδευτικό όταν προκύπτουν διδακτικές δυσκολίες ή διαφωνίες μεταξύ εκπαιδευτικών ως προς την μέθοδο διδασκαλίας, διευκρινίσεις για το πρόγραμμα, την διδακτέα ύλη κλπ.) Οφείλουμε να εξηγήσουμε, επίσης, ότι δεν πρέπει να συγχέεται η αξιολόγηση με τα εξωδιδακτικά, διοικητικά καθήκοντα του εκπ/κού.

• Αναφέρθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται :

ι. Από τον Σύμβουλο ειδικότητας

ιι. Απο τον Δ/ντή του Σχολείου,

ιιι. Από τον Σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης του Σχολείου….

Όλοι οι παραπάνω θα μπαίνουν στην τάξη και θα παρακολουθούν το μάθημα.

Απαντώ : εφ’ όσον οι παιδαγωγικές θεωρίες, στο πλαίσιο των αρχών του κοινωνικού δομισμού, αποδέχονται ότι δεν υπάρχει ένα και μοναδικό τυποποιημένο σχέδιο μαθήματος, που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις και να έχει πάντα τα καλλίτερα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να δεχτούμε κανέναν στην αίθουσα να κάνει κρίσεις. Όχι επειδή φοβόμαστε αλλά επειδή δεν τεκμηριώνεται αυτή η κρίση επιστημονικά ούτε μπορεί να είναι και αντικειμενική.

Ο δε Δ/ντής , ως μόνο διοικητικός προϊστάμενος, δεν έχει κανένα λόγο παρουσίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.

Πρόκειται για πρόθεση παροχής υπερεξουσίας στον Δ/ντή , μάλιστα, χωρίς να έχει σχέση με την ειδικότητα του, την εκπαίδευση του και τη γενικότερη παιδαγωγική του συγκρότηση, εφ’ όσον δεν προβλέπονται προσόντα στην διοίκηση Σχολικών μονάδων ή επιμόρφωση στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης .

(Πρόκειται, άραγε, για προεκλογική πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς με κρυφές ηγετικές φιλοδοξίες; )

Ως επίλογο στα όσα ‘συζήτησε’ η κα υπουργός με τον κλάδο των εκπαιδευτικών, σημειώνω με έντονα γράμματα:

ι. Μας κόψατε τις εκπ/κές άδειες όσων επιθυμούσαμε να διευρύνουμε τις σπουδές μας όντας μόνιμοι εργαζόμενοι στο δημόσιο, άρα προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας, αντίθετα με ότι συμβαίνει στις προηγμένες χώρες.

ιι. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε ουσιαστική περιοδική επιμόρφωση με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, όπως συμβαίνει στις προηγμένες χώρες.

ιιι. Τι απαντάτε για το ότι : ι. πηγαίνουμε με δικά μας έξοδα μέχρι και σε 5 σχολεία, ιι.η τηλεκπαίδευση στηρίζεται μόνο στα δικά μας μέσα, ιιι. Βιβλία και βοηθήματα αγοράζουμε με δικά μας έξοδα ιν. η σύνταξη αποδίδεται μετά από 3 – 4 χρόνια.

