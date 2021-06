Οργή του Flintham της TUI UK για την κυβέρνηση Johnson | Συντάχθηκε και στην αγωγή των Ryanair – MAG

Επίθεση εξαπέλυσε ο επικεφαλής της TUI UK, Andrew Flintham, εναντίον της κυβέρνησης Johnson για τους χειρισμούς της σχετικά με τα διεθνή ταξίδια, μιλώντας στο συνέδριο Travel Matters, της ABTA, όπου εξηγεί και τους λόγους που ο ταξιδιωτικός “γίγαντας” έχει επισήμως ενταχθεί στην ομάδα του Manchester Airport Group, που κινήθηκε νομικά εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης. Ο ίδιος, μάλιστα, δεν κρύβει την απογοήτευσή του για την “υποβάθμιση” της Πορτογαλίας στην “πορτοκαλί” λίστα της βρετανικής κυβέρνησης και την παραμονή των ελληνικών νησιών, της Μάλτας και των Βαλεαρίδων και Καναρίων νήσων, στην “πορτοκαλί” λίστα.

Το “αφεντικό” της TUI UK καταγγέλλει τον πρωθυπουργό και τον καγκελάριο επειδή δεν πραγματοποίησαν ούτε μία συνάντηση με τον κλάδο και παρουσιάζει τους λόγους που οδήγησαν την TUI UK να συνταχθεί με την ομάδα του Manchester Airport Group.

Μιλώντας στο συνέδριο της Abta, ο Andrew Flintham, εξέφρασε τον θυμό του για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε τον τομέα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, την έλλειψη διαφάνειας στο τρέχον σύστημα “φωτεινού σηματοδότη” και την αποτυχία επανέναρξης των διεθνών ταξιδιών. Ζήτησε, επίσης, να σταματήσει η υποχρέωση καραντίνας για όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι και οι οποίοι επιστρέφουν στο Ην. Βασίλειο έπειτα από ταξίδι τους σε προορισμούς που εντάσσονται στην “πορτοκαλί” λίστα της κυβέρνησης.

Ο Flintham είπε ότι, η ταξιδιωτική βιομηχανία, σε αντίθεση με τη φιλοξενία, δεν είχε μια ευκαιρία, όπως για παράδειγμα η εκστρατεία “Eat Out to Help Out”, όπου ο υπουργός Οικονομικών Rishi Sunak σερβίριζε φαγητό σε ένα εστιατόριο Wagamama, πέρυσι.

Παραδέχτηκε ότι η βιομηχανία έφτασε στα όριά της, καθώς η κυβέρνηση διατηρεί τον τομέα “εσκεμμένα σε ετοιμότητα” και οι παραθεριστές παραμένουν απογοητευμένοι, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη “τρέχει”. “Αυτό πρέπει να σταματήσει”, είπε, προσθέτοντας ότι “η Ημέρα Δράσης, της 23ης Ιουνίου, ήταν τόσο σημαντική για τον τομέα και την ασφαλή επιστροφή στα διεθνή ταξίδια αυτό το καλοκαίρι”. Είπε: “Σε αντίθεση με τις κρίσεις που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, η πανδημία επέδειξε τι συμβαίνει όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που απλά δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί μια βιομηχανία”.

Ο Flintham είπε ότι, η εταιρία συνεργάστηκε στενά με το Υπουργείο Μεταφορών, καθ ‘όλη τη διάρκεια της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων δύο Global Taskforces, και παρακολούθησε 103 ομάδες εργασίας, ήταν παρούσα σε 36 ομάδες εμπειρογνωμόνων και στρογγυλά τραπέζια και είχε οκτώ συναντήσεις με υπουργούς και αξιωματούχους.

Είπε συγκεκριμένα: “Αγωνιζόμαστε όλοι για έναν κοινό στόχο -και αυτός είναι να ξανανοίξουμε με ασφάλεια τα διεθνή ταξίδια. Ωστόσο, ως βιομηχανία αξίας 37 δισεκατομμυρίων λιρών Αγγλίας, ετησίως, για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 2% του ΑΕΠ και υποστηρίζοντας πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας, σε ολόκληρη τη χώρα, δεν καταφέραμε να έχουμε ούτε μία συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή τον καγκελάριο μας, υπεύθυνο για την Οικονομία”.

Προέτρεψε την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει την επιτυχία του προγράμματος εμβολιασμού της για να επιτρέψει στους Βρετανούς πολίτες, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του εμβολίου να ταξιδέψουν σε “πορτοκαλί” προορισμούς αυτό το καλοκαίρι, χωρίς την υποχρέωση καραντίνας, μετά την επιστροφή τους στη χώρα.

Με δεδομένα που δείχνουν ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι 96% αποτελεσματικό, μετά τη χορήγηση και των δύο δόσεων, έναντι της παραλλαγής Delta και το εμβόλιο της Astrazeneca 92% αποτελεσματικό, είπε: “Αυτά είναι πραγματικά στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων”.

“Ο πλήρης εμβολιασμός πρέπει να λειτουργήσει ως το κλειδί για το ξεκλείδωμα των ταξιδιών, αυτό το καλοκαίρι. Πρέπει να το δούμε αυτό στο πρώτο σημείο ελέγχου του Global Travel Taskforce, στις 28 Ιουνίου”, είπε ο ίδιος.

Ζήτησε, επίσης, διαφάνεια σχετικά με τις μεθόδους και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για να αποφασιστεί ποιες χώρες βρίσκονταν στο σύστημα φωτεινού σηματοδότη της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι αποτελεί γεγονός ανεξήγητο η παραμονή της Μάλτας, των ελληνικών νησιών και των Βαλεαρίδων νήσων στην “πορτοκαλί” λίστα της κυβέρνησης, όπως και η υποβάθμιση της Πορτογαλίας, κατά την τελευταία ανασκόπηση.

Το 7% του προγράμματός της λειτουργεί η TUI UK

Μιλώντας για τη λειτουργία της TUI εφέτος, ο Flintham είπε ότι “η TUI UK λειτουργεί, επί του παρόντος, περίπου το 7% του κανονικού της προγράμματος, γεγονός αρκετά θλιβερό. Η εταιρία είχε 8.500 πελάτες στην Πορτογαλία, όταν ανακοινώθηκε η αλλαγή χρώματος για τη χώρα στο πλαίσιο του συστήματος φωτεινού σηματοδότη, εκ των οποίων 2.500 επρόκειτο να επιστρέψουν στο Ην. Βασίλειο, μετά την προθεσμία της κυβέρνησης. Από αυτούς, μόνο 200 επέλεξαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής, τα στοιχεία έχουν δείξει ότι δεν υπήρξαν σημαντικές λοιμώξεις από ταξιδιώτες, οι οποίοι ταξίδεψαν σε “πορτοκαλί” προορισμούς και ο Flintham κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ήταν εξαιρετικά αδιαφανής στις στατιστικές της. Συγκεκριμένα, είπε: “Η καραντίνα δεν είναι πραγματικά αποτελεσματική γιατί αν δείτε τα στοιχεία οι περιπτώσεις Covid μεταξύ των ταξιδιωτών που επιστρέφουν από πορτοκαλί προορισμούς, αυτές είναι ελάχιστες, μικρότερες από το να πηγαίνει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο”.

“Η έλλειψη πλαισίου για την προφύλαξη όταν οι χώρες αλλάζουν χρώμα είναι ο λόγος για τον οποίο η TUI εντάχθηκε στην ομάδα του Manchester Airport Group, που ανέλαβε νομική δράση εναντίον της κυβέρνησης”, όπως είπε. Προσθέτοντας ότι, “η νομική δράση αποδεικνύει το επίπεδο απογοήτευσης ολόκληρης της βιομηχανίας”.

“Το γεγονός ότι άλλες χώρες στην Ευρώπη και τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Κούβα και τις Μαλδίβες έχουν ήδη ανοίξει για να επιτρέψουν τα ταξίδια σημαίνει ότι είναι καιρός να επικρατήσει η κοινή λογική στο Ηνωμένο Βασίλειο”, πρόσθεσε. Τόνισε, ωστόσο, ότι “η TUI δεν είχε σχέδια να λειτουργήσει σε “πορτοκαλί” προορισμούς, καθώς το Υπουργείο Εξωτερικών έχει συστήσει να μην γίνονται ταξίδια σε αυτούς τους προορισμούς”.

Επισημαίνοντας ότι οι πελάτες της TUI στη Γερμανία θα μπορούσαν τώρα να ταξιδεύουν σε άλλους προορισμούς της Ε.Ε., χωρίς να απαιτείται η υποχρέωση της καραντίνας, είπε: “Δεν πρέπει να μείνουμε πίσω από άλλα έθνη. Πρέπει να πιέσουμε για τις ίδιες πολιτικές εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τις αγορές της TUI στην Ευρώπη, τα ταξίδια είναι απολύτως εφικτά και πάλι”.

Ο Flintham ζήτησε επίσης να αναθεωρηθεί το κόστος των τεστ Covid. “Η TUI επιδοτεί σε μεγάλο βαθμό τα τεστ για τους πελάτες και πληρώνει τον ΦΠΑ, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες καλύπτουν το κόστος και προωθούν τον διπλό εμβολιασμό για την κατάργηση όλων ή των περισσότερων τεστ.

Προσθέτοντας ότι η αγορά πακέτων διακοπών μέσω αξιόπιστης μάρκας ή ταξιδιωτικού πράκτορα δεν ήταν “ποτέ πιο σημαντική”, ο Flintham πρόσθεσε: “Έχουμε ήδη ένα ταξιδιωτικό πλαίσιο και ένα καταπληκτικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Το μόνο που λείπει μέχρι στιγμής είναι η θέληση να το χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση”.

