Euro 2020: «Ψιλές» μεταξύ Άγγλων και Σκωτσέζων στο Λονδίνο – Δείτε βίντεο

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης της ανάμεσα σε Αγγλία και Σκωτία στο Wembley, οι οπαδοί και των δύο ομάδων δημιούργησαν ένα… εκρηκτικό κοκτέιλ στους δρόμους του Λονδίνου.

Σε συνδυασμό με την ένταση που υπήρχε λόγω του ντέρμπι, αλλά και την άφθονη ποσότητα μπύρας που κατανάλωσαν, κάποιοι θερμόαιμοι αποφάσισαν να «λύσουν» τις διαφορές τους εκτός γηπέδου.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

Fight between English and Scottish fans before the game in London. 18.06.2021#ENGSCO #ENG #SCO

Video @SubjectAccesss pic.twitter.com/8sgqURy7c5

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) June 18, 2021