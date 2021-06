Τ. Καλημέρης: «Ο φετινός Ιούνιος είναι από τους πλέον δροσερούς των τελευταίων ετών»

Συνέντευξη του Επίκ. Καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τάσου Καλημέρη

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση κάνει σήμερα στην «ΗΜΕΡΑ» Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τάσος Καλημέρης για τις κλιματικές συνθήκες, τις αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μας βοηθά να αντιληφθούμε τα φαινόμενα, μας εξηγεί γιατί ο φετινός Ιούνιος είναι δροσερός και μας κάνει να προβληματιστούμε για τον τρόπο με τον οποία επιδρά η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον.

Ερ.: Πώς προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι; Να περιμένουμε βροχές ή αρκετούς καύσωνες. Γιατί η θερμοκρασία είναι χαμηλή στο ξεκίνημα του καλοκαιριού;

Απ.: Δεν υπάρχει επί του παρόντος πρακτικά χρήσιμη Μετεωρολογική πρόβλεψη, ακόμα και με τα καλύτερα μοντέλα, που να υπερβαίνει τις 7-10 ημέρες. Υπάρχουν σε ερευνητικό μόνο επίπεδο σημαντικές προσπάθειες χονδρικών εκτιμήσεων επερχόμενων κλιματικών ανωμαλιών (δηλαδή αποκλίσεων από τις συνήθεις για κάθε εποχή τιμών θερμοκρασίας και βροχόπτωσης), που βασίζονται στην τρέχουσα παρατηρούμενη κατάσταση κυρίαρχων ατμοσφαιρικών και ωκεάνιων φαινομένων που εδράζονται στον τροπικό Ειρηνικό (πρόκειται για την “Νότια Κύμανση El Nino”) και στον Βόρειο Ατλαντικό (πρόκειται για την ατμοσφαιρική “Κύμανση του Βόρειου Ατλαντικού” και την κατανομή επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας εκεί), τα οποία συνδυαστικά επιφέρουν και καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό κλιματικές ανωμαλίες στον Ευρω-Μεσογειακό χώρο. Όμως οι ιδιαιτερότητες και η γεωγραφική πολυπλοκότητα του Μεσογειακού –όπως και του Ελληνικού- χώρου είναι τόσο σημαντικές, που οι εκτιμήσεις αυτές, αν και βασίζονται σε εξαιρετικά προωθημένες υπολογιστικές τεχνικές, δεν έχουν για την ώρα πρακτικά χρήσιμη εφαρμογή (πόσο μάλλον απλές εκτιμήσεις που βασίζονται σε εμπειρικά “σημεία” ή “δείγματα” του καιρού). Για τον ίδιο λόγο, ακόμα και τα αποτελέσματα του φαινομένου του θερμοκηπίου (που αποτελούν την ανθρωπογενή συνιστώσα των ανώμαλων μεταβολών του κλίματος) δεν εμφανίζουν διόλου απλή εικόνα, δηλαδή καθολικών και ομοιόμορφων φαινομένων, στον Μεσογειακό χώρο, αλλά αντιθέτως, εξαιρετική ποικιλομορφία και απρόσμενη ίσως πολυπλοκότητα.

Ένα άμεσο παράδειγμα της προηγούμενης επισήμανσης, είναι ο φετινός Ιούνιος, που για την ώρα -και εν μέσω φαινομένου θερμοκηπίου καθώς και αρχή καλοκαιριού- είναι από τους πλέον δροσερούς των τελευταίων ετών, καθώς η χώρα μας κατά τις τελευταίες δυο εβδομάδες εμμονικά καλύπτεται από ψυχρές για την εποχή αέριες μάζες. Ως αποτέλεσμα, και στην Ζάκυνθο, στο πρώτο μισό του μήνα έχουν καταγραφεί δυο μόνο ημέρες με θερμοκρασία οριακά άνω των 30 C (σταθμός δικτύου Ionian Weather Αεροδρομίου). Αξίζει δε, να θυμηθούμε ότι παρόμοια χαρακτηριστικά είχε και ο περυσινός Ιούνιος (του 2020). Για να αντιληφθούμε δε, τον βαθμό απόκλισης των φετινών θερμοκρασιών του πρώτου 15-θημέρου του Ιουνίου, από τις συνήθεις συνθήκες, αναφέρω οτι κατά τα τελευταία έτη (πχ. από το 2015 και μετά) η θερμοκρασία στην πεδινή Ζάκυνθο ξεπερνά τους 30 C (και συχνά φτάνει στους 33-35 C) από 6 ως και 10 ημέρες (με το 2018 και το 2019 να έχουμε 13 και 10 αντίστοιχα “θερμές” ημέρες). Τα φαινόμενα αυτά, δείχνουν ξεκάθαρα ότι το μίγμα φυσικής και ανθρωπογενούς κλιματικής μεταβλητότητας δεν έχει διόλου τα απλά και ομοιόμορφα (καθολικά) αποτελέσματα που ίσως θα περίμενε κάποιος ή γενικά αναφέρονται. Ακόμα και έτσι, το υπερβολικά δροσερό ξεκίνημα του ημερολογιακού καλοκαιριού με τίποτα δεν προδικάζει ούτε ένα εξίσου δροσερό-ήπιο καλοκαίρι ούτε ένα αντισταθμιστικά ανώμαλα θερμό καλοκαίρι. Βέβαιη πρέπει να θεωρείται η τάση που όλα σχεδόν τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν, δηλαδή ότι από χρόνο σε χρόνο και για αρκετές 10-ετίες μπροστά μας, στον Μεσογειακό χώρο θα υπάρχει σαφής τάση εμφάνισης όλο και υψηλότερων μέγιστων αλλά και ελάχιστων θερμοκρασιών, όλο και μεγαλύτερα διαστήματα χωρίς ίχνος βροχής (ξηρές περίοδοι) στην θερμή περίοδο του έτους (Μάϊος – Σεπτέμβριος), υψηλότερη υγρασία τους θερινούς μήνες, με τις βροχές να συγκεντρώνονται σε όλο και λιγότερες ημέρες χαρακτηριζόμενες από όλο και υψηλότερες ραγδαιότητες (δηλαδή σχετικά λίγα διακριτά ισχυρά καταιγιδοφόρα επεισόδια).

Ερ.: Πόσο έχει επηρεαστεί η Ζάκυνθος από την Κλιματική Αλλαγή; Θα εκδηλωθούν στο μέλλον πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μας; Τι παρατηρείτε και τι να περιμένουμε;

Απ.: Η σημαντικότερη επίδραση της ανθρωπογενούς συνιστώσας στις κλιματικές συνθήκες της Κεντρικής Μεσογείου (εν πολλοίς, Ιονίου), επομένως και της Ζακύνθου, σχετίζεται με τις βροχοπτώσεις, τα χαρακτηριστικά της καταιγιδογένεσσης, της επιφανειακής θερμοκρασίας του Ιονίου, και της υδροδυναμικής του κυκλοφορίας. Πρόκειται για φαινόμενα που εντατικά και λεπτομερώς μελετάμε στο Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Περιβαλλοντικής Βιολογίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου που βρίσκεται στην Ζάκυνθο. Τα αποτελέσματα (που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνείς επιστημονικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων) μας δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής στον ευρύτερο χώρο της Ζακύνθου είναι:

(α) Η σημαντική μείωση των βροχοφόρων ημερών και των υψών βροχόπτωσης, κυρίως από την δεκαετία του 1970 και μετά, με τάσεις ανάκαμψης μετά το 2000. Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται κατά εποχή. Δηλαδή, κατά την τελευταία 20-ετία οι φθινοπωρινές βροχοπτώσεις αυξάνουν σημαντικά (καθώς σημειώνονται μεγάλα ύψη βροχής αλλά σε πολύ μικρό αριθμό ημερών), ενώ στις υπόλοιπες τρείς εποχές μειώνονται. Το φαινόμενο αυτό, εκτός των μεγάλων πλημμυρικών κινδύνων που επιφέρει, πρέπει να μας προβληματίσει και σε ότι αφορά και το ισοζύγιο υπερμετρης κατανάλωσης – φυσικής παροχής νερού στο νησί για λόγους που όλοι γνωρίζουμε.

(β) Η συμπίεση της διάρκειας του χειμώνα, η επέκταση των ανοιξιάτικων συνθηκών και κυρίως η επέκταση των καλοκαιρινών συνθηκών προς τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παρότι οι τάσεις αυτές, ίσως μοιάζουν ενδιαφέρουσες από “επιχειρηματική” άποψη για κάποιους, δεν έρχονται όμως άνευ κόστους. Εκτός από τα σημαντικά ελλείματα και την υποβάθμιση της ποιότητας νερού στο νησί, το αντισταθμιστικό κόστος είναι:

(γ) Η όλο και συχνότερη εμφάνιση, πιθανόν δε, όλο και νωρίτερα το φθινόπωρο, Μεσογειακών τυφώνων, όπως ο Ιανός (ας θυμηθούμε ότι εκπλήσσοντας όλους, εμφανίστηκε πέρυσι νωρίτερα από κάθε άλλο παρόμοιο τυφώνα στο παρελθόν) του οποίου η ισχύς φαινομένων ήταν εντυπωσιακή και πρωτόγνωρη τόσο σε ύψη βροχόπτωσης, ανέμους, όσο και σε υλικές καταστροφές και απώλειες ζωής. Η επανεμφάνιση συστημάτων τέτοιου τύπου θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Η ολοένα θερμαινόμενη Μεσόγειος, συνδυαστικά προς την αυξανόμενη θερμοκρασία του γειτονικού Ατλαντικού, μοιάζει να το υπόσχεται αυτό. Παράλληλα προς την όλο και συχνότερη εμφάνιση τροπικών κυκλώνων στην Μεσόγειο (Medicanes), ολοένα αυξανόμενο κίνδυνο για το νησί αποτελεί η ένταση των καταιγιδοφόρων επεισοδίων κυρίως του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου (μη-παραγνωρίζοντας και των ισχυρότατων επεισοδίων του Νοεμβρίου, που όμως είναι κλασσικού τύπου για το Ιόνιο). Τα επεισόδια αυτά έχουν ήδη προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες σε καλά γνωστές –ευάλωτες- περιοχές της Ζακύνθου, τόσο εντός πόλης (Αγία Τριάδα, Καμίνια, στην πρώτη γραμμή πυρός) όσο και στην πεδινή περιοχή, με τον κίνδυνο να εντείνεται. Σημειώνεται τέλος, ότι οι ισχυρές καταιγίδες της φθινοπωρινής περιόδου έχουν φέρει στο προσκήνιο κατά έντονο τρόπο τις δυο τελευταίες 10-ετίες τον κίνδυνο των ανεμοστρόβιλων (του πιο καταστροφικού συστήματος ανέμων, τοπικής όμως κλίμακας) που στις περιοχές Ηλείας-Ζακύνθου και Κέρκυρας σχηματίζονται συχνότερα από κάθε περιοχή στην Ελλάδα.

