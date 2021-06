Μην πυροβολείτε το Σύνταγμα, κα Υπουργέ | Γράφει ο Νίκος Γράψας

Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους, όχι πεδίο βασικής καταστολής.

‘Αρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους…

2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια.

Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

Κατά τον περασμένο χρόνο συνέβησαν τόσες πολλές και απανωτές συνταγματικές διολισθήσεις στα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης, ώστε να αντιδρά, πλέον, ανοικτά και οργανωμένα σύσσωμη η ελληνική κοινωνία, πάνω από κόμματα και παρατάξεις.

Καμμία παράγραφο του άρθρου 16 δεν τίμησε η υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση.

Ούτε την ανάπτυξη ούτε την προαγωγή της τέχνης, της επιστήμης, της διδασκαλίας..αντιθέτως, έβαλε μπρος για την αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης, αφού απέκλεισε τις τέχνες από το Λύκειο και τη δημόσια ζωή, και αφού κρατά μέχρι σήμερα κλειστά τα Πανεπιστήμια, ενώ όλοι οι μαζικοί χώροι λειτουργούν, έστω με μέτρα προστασίας..

Το δικαίωμα της δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, αναστέλλεται με την ‘ελάχιστη βάση εισαγωγής’ και την ‘τράπεζα θεμάτων’.

Αντί βασικής αποστολής του κράτους, η παιδεία αποτελεί πεδίο βασικής καταστολής για την πιο ανάλγητη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση από την μεταπολίτευση..

•Τι λέει η ΑΔΕΔΥ για την σφόδρα αντεργατική κυβερνητική πολιτική, εν όψει της απεργίας της Πέμπτης, 3 Ιουνίου :

‘’Ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και φαλκιδεύει ακόμη περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία…

..Ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία τους δεν έχουν όρια, αφού από τη μια ζητούν το 50%+1 για την απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων για απεργία κι από την άλλη νομιμοποιούν τα αποτελέσματα των ψευδοεκλογών στην εκπαίδευση, που είχαν συμμετοχή 5 – 8%!!!

– Καταργούν τον εμβληματικότερο και φιλεργατικότερο νόμο στη χώρα μας για τα εργασιακά, τον Ν. 1264/1982. Στο Δημόσιο, ουσιαστικά, απαγορεύουν την απεργία, αφού για πρώτη φορά, πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, καθιερώνουν και το προσωπικό «ελάχιστης εγγυημένης εργασίας» σε ποσοστό 33,3%!!!

•Τι λέει η Ομοσπονδία Ιδωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ):

‘’Η ασύδοτη λειτουργία των ιδιωτικών Σχολείων που προκαλεί φόβο πλημμυρίδας παράνομων, δήθεν, άριστων τίτλων σπουδών και η χωρίς κανένα διάλογο, εν μέσω πανδημίας, εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που θα κρατήσει πάνω από 25.000 παιδιά εκτός πανεπιστημίου και που απειλεί να βάλει λουκέτο σε δεκάδες πανεπιστημιακά τμήματα με οδυνηρές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες’’

•Τι λέει ο κόσμος της εργασίας:

Πάνω από 40 Εργατικά Κέντρα σε όλη τη χώρα, πέρα και πάνω από ιδεολογικούς και παραταξιακούς διαχωρισμούς, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να ζητήσουν από την πολιτική ηγεσία του τόπου να άρει τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες που διογκώνονται επί πλέον, με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή πολιτική ενέργεια για ζητήματα εκπαίδευσης , αντάξια της εντυπωσιακής αναλγησίας και κοινωνικής αδικίας που επιχειρεί η κυβέρνηση, με πολύ οδυνηρές συνέπειες για τους μαθητές που φοιτούν στα δημόσια σχολεία, και κυρίως για τα παιδιά που προέρχονται από τις τάξεις των μη προνομιούχων.

Τα Εργατικά Κέντρα από όλη τη χώρα συνυπογράφουν ψήφισμα και ζητούν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και το Υπουργείο Παιδείας να ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να αποτραπεί μια πανεθνική εκπαιδευτική τραγωδία που θα οδηγήσει μοιραία στον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών των δημόσιων σχολείων από την πανεπιστημιακή γνώση.

Είναι πολύ λογικό και φυσικό το αίτημα των εκπροσώπων των ελλήνων εργαζομένων που ζητούν:

α. Την εξέταση των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων για την κτήση προαγωγικών και απολυτήριων τίτλων, ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπό δημόσιο έλεγχο ,όπως συνέβαινε και πριν το 2000, για να περιοριστούν τα φαινόμενα έκδοσης ψεύτικων «άριστα» που πριμοδοτούνται με τη μέγιστη μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και θα προσμετρώνται στο μέλλον για το βαθμό των Πανελλαδικών εξετάσεων.

β. Την κατάργηση για φέτος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, καθώς επιβλήθηκε χωρίς κοινωνική συναίνεση και εν μέσω πανδημίας με χιλιάδες μαθητές δημόσιων σχολείων να έχουν τεράστιες δυσκολίες λόγω των προβλημάτων της τηλεκπαίδευσης.

γ. την έναρξη ενός αναλυτικού διαλόγου με όλους τους φορείς της κοινωνίας για τον εξορθολογισμό του συστήματος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Ο Νίκος Γράψας είναι Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου, Μουσικοπαιδαγωγός με σπουδές στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ και Ex. Dip. Management and leadership of education στο Ελληνικό Παράρτημα του London Centre of management

