Π.Ι.Ν. | Επιχείρηση εξωστρέφειας – Θετικά μηνύματα για τα Επτάνησα μεταδίδουν στην Ευρώπη οι φίλοι του Ιονίου

Πρωτοβουλία μέσω τηλεδιάσκεψης (webinar) ανέλαβε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που φέρνει σε επαφή φίλους του Ιονίου από χώρες της Ευρώπης με εκπροσώπους της Περιφέρειας και τοπικούς φορείς, οι οποίοι παρουσίασαν τις εξελίξεις και απάντησαν σε ερωτήματα και προβληματισμούς των “Φίλων του Ιονίου” αναδεικνύοντας παράλληλα ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και εργασίας εξ αποστάσεως.

Το webinar με θέμα “A conversation across Europe: tourism entreneurial and trade working opportunities in the Ionian, during the pandemic and beyond” (Ευρωπαίοι πολίτες – Φίλοι του Ιονίου: τουρισμός και ευκαιρίες τηλε-εργασίας από το Ιόνιο κατα την πανδημία και μετά” διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου χαιρετίζοντας τις εργασίες του webminar τόνισε την επιχείρηση εξωστρέφειας και προώθησης των Ιονίων Νήσων ως προορισμούς τουριστικούς, επενδυτικούς και τόπους τηλεργασίας.

“Αντιλαμβανόμενη την αγάπη σας για τα Ιόνια Νησιά και το ενδιαφέρον σας για περαιτέρω ανάπτυξη και αναδειξή τους ειμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις προτάσεις σας και να απαντήσουμε σε κάθε ερώτηση και προβληματισμό.

Διερχόμαστε μια ασυνήθιστη και συνεχώς μεταβαλλόμενη εποχή λόγω της πανδημίας και λόγω ανακατατάξεων στην μετα covid εποχή. Στα Ιόνια Νησιά αναζητούμε τρόπους προκειμένου να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και ελκυστικοί ως προορισμός μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλον δημιουργώντας συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για την ευημερία των πολιτών και την προσφορά μοναδικών εμπειριών στους επισκέπτες μας”, δήλωσε η Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να επισκεφθούν με φίλους τους τα Ιόνια Νησιά, να ανακαλύψουν την μοναδική τους ταυτότητα που βασίζεται σε μια κοινή και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρίσματα του κάθε νησιού μικρού ή μεγάλου, και ν προβάλλουν με κάθε τρόπο τις θετικές εμπειρίες τους.

“Η εκδήλωση αποτέλεσε την ευκαιρία να “νιώσουν” το Ιόνιο οι φίλοι του και να μεταδώσουν σε όλη την Ευρώπη μηνύματα θετικά για τα Επτάνησα”, τόνισε η Περιφερειάρχης.

Στο Webminar συμμετείχαν από το εξωτερικό οι Daria Lev (Βουδαπέστη), Anna Bukowska (Γενεύη), Carolin Van Dorp (Λισσαβώνα), Sebastien Huneau (Φλόριντα), Sorina Campean (Οξφόρδη), Keith Conway (Μπερμινχαμ), Patrycja Scislowska (Βαρσοβία), Βασίλης Ζαρίφης (Λονδίνο), και Γιώργος Κράτσας (Λονδίνο).

Στα ερωτήματα απάντησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας Αλέξανδρος Αλεξάκης, ο Γενικός Ιατρός – Ειδικός Συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης Γιώργος Μηλιός, ο Επιχειρηματίας Τουρισμού και υπεύθυνος τουριστικής πολιτικής του Δήμου Ζακύνθου Αντωνης Νικολουδάκης, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Κέρκυρας και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χαράλαμπος Βούλγαρης.

Η συζήτηση διεξήχθη σε δύο ενότητες: α) τουρισμός και ψηφιακές δυνατότητες και β) επιχειρηματικές ευκαιρίες και digital nomads μεταξύ φίλων του Ιονίου από διάφορες χώρες της Ευρώπης και από δυναμικούς τομείς της διεθνούς αγοράς.

Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που ανέδειξαν οι φίλοι του Ιονίου αφορούσαν στη διαχείριση της πανδημίας εν μέσω τουριστικής σεζόν, τις πρωτοβουλίες για την ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, την διαχείριση των απορριμμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών όπως και στην προσέλκυση digital nomads. Αναφορά έγινε επίσης στην δημιουργία brand name σε τομείς εκτός του τουρισμού.

Οι ομιλητές από την πλευρά των Ιονίων Νήσων αναφέρθηκαν στην πρόοδο των εμβολιασμών και των πρωτοκόλλων ασφάλειας για την ασφαλή διαμονή των τουριστών και την προστασία του τοπικού πληθυσμού.

Η ποιοτική ανάπτυξη, όπως τόνισαν, προϋποθέτει τη διαφοροποίηση του τουριστικού προιόντος και την καινοτομία καθώς και τη δημιουργία ολοκληρωμένης στρατηγικής με τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται πλέον τα νησιά του Ιονίου. Επίσης αναφέρθηκαν στη σημασία της βιωσιμότητας του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου στην μακρόχρονη τουριστική στρατηγική.

Όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων και των digital nomads, αναφέρθηκαν στις πρόσφατες δράσεις για την βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα του εγχώριου θεσμικού περιβάλλοντος φιλικού στην επιχειρηματικότητα, όπως την βελτίωση συνδεσιμότητας (5G) και γενικότερα τις καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής στα Ιόνια νησιά.

Επισημάνθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και το γεγονός ότι 8,000 Κερκυραίοι συμπολίτες μας είναι μέτοικοι από το εξωτερικό, κυρίως απο το Ηνωμένο Βασίλειο με παράλληλα δυναμικές κοινότητες αλλοδαπών και στα άλλα νησιά, κυρίως στη Ζάκυνθο. Δεν έλειψαν αναφορές για την πρόσφατη τεχνολογική πρόοδο η οποία επιτρέπει τους πολίτες να αλληλεπιδρούν με το δημόσιο εύκολα και γρήγορα μέσω του gov.gr, και στην γενικότερη πρόοδο που γίνεται για τη βελτίωση υποδομών και καθημερινότητας σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και κεντρικής διοίκησης.

Τέλος, αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες ξενοδόχων για τη παροχή τεχνικού υλικού μέσα στα ξενοδοχεία ειδικά σχεδιασμένου για digital nomads. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη ανάπτυξης brand name σε τομείς πέραν του τουρισμού, όπως στα γεωργικά προϊόντα.

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο