Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | Διοργανώνει webinar την Πέμπτη 27/05 – Διάλογος με τους φίλους του Ιονίου ανά τον κόσμο

Η ανάδειξη, με κάθε τρόπο, των Ιονίων Νήσων με καινοτόμες μεθόδους προωθεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται πρωτοβουλίες εξωστρέφειας που στοχεύουν στην προβολή του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου, αλλά και των σύγχρονων εξελίξεων σε υποδομές και ποιότητα ζωής.

Νέες πρωτοβουλίες όπως το webinar με θέμα “A conversation across Europe: tourism entreneurial and trade working opportunities in the Ionian, during the pandemic and beyond” (Ευρωπαίοι πολίτες – Φίλοι του Ιονίου: τουρισμός και ευκαιρίες τηλε-εργασίας από το Ιόνιο κατα την πανδημία και μετά” που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ωρα 8μμ.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί σε δύο ενότητες: α) τουρισμός και τηλεργασία και β) επιχειρηματικές ευκαιρίες και digital nomads μεταξύ φίλων του Ιονίου από διάφορες χώρες της Ευρώπης και από δυναμικούς τομείς της διεθνούς αγοράς.

https://www.youtube.com/channel/UCWytaS7IuEAfTbPckL-1zag

Στόχος του είναι να φέρει σε επαφή φίλους του Ιονίου από όλη την Ευρώπη με τοπικούς φορείς, οι οποίοι θα μεταφέρουν τις εξελίξεις και θα απαντήσουν σε ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους, καθώς και να αναδείξει ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και εργασίας εξ αποστάσεως.

Η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου τονίζει την εκπόνηση στρατηγικής προώθησης των Ιονίων Νήσων ως προορισμοί τουριστικοί, επενδυτικοί και τηλεργασίας.