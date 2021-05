Ζάκυνθος: Επτά κρούσματα συνολικά σε μαθητές – Έξι τμήματα κλειστά

Ελεγχόμενη παραμένει η κατάσταση όσον αφορά τα θετικά κρούσματα και τις αναστολές τμημάτων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τις τελευταίες ημέρες έχουν εντοπιστεί συνολικά επτά κρούσματα σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έξι τμήματα έχουν κλείσει.

Πιο αναλυτικά, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε αναστολή είναι το μοναδικό τμήμα της Δ’ Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου μέχρι τις 28/05, ενώ το ίδιο ισχύει για το 6ο Δημοτικό Σχολείο και την τάξη Γ2 και το 5ο Δημοτικό Σχολείο και το μοναδικό τμήμα της Δ’ Τάξης. Στην Πρωτοβάθμια συνολικά τέσσερις μαθητές είναι θετικοί στον κορωνοϊό.

«Κρούσματα πάντοτε παρουσιάζονταν και η συχνότητα που έχουμε και τώρα δεν παραπέμπουν σε κάτι το ανησυχητικό. Σίγουρα βοηθάει ο καιρός. Σε συνδυασμό με τα μέτρα που ισχύουν σχετικά με αποστάσεις, μάσκες κλπ μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τελειώσει το σχολικό έτος ομαλά μέχρι τις 25 Ιουνίου», ανέφερε ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευάγγελος Αγγελούσης.

Στη Δευτεροβάθμια

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε αναστολή μέχρι 28/05 είναι το τμήμα Α3 του 2ου Λυκείου Ζακύνθου, το Α5 του ΕΠΑΛ Ζακύνθου και το Α9 του 2ου Λυκείου. Σε κάθε τμήμα έχει βρεθεί ένας μαθητής θετικός στον κορωνοϊό.

«Καλά πάνε τα πράγματα αλλά είχαμε αυτά τα κρούσματα. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Και το θετικό είναι ότι από τους 320 εκπαιδευτικούς που είχαν δηλώσει να εμβολιαστούν έχουν ήδη εμβολιαστεί οι 308. Αν κάποιος εκπαιδευτικός έχει κάνει και δυο εμβόλια δεν μπαίνει καραντίνα και είναι πολύ θετικό αυτό», δήλωσε στην «ΗΜΕΡΑ», ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διονύσης Πόθος, ο οποίος τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά τα self tests. «Πιστεύω ότι είναι αποτελεσματικό το self test και υπάρχει πρόληψη».

Καθαριότητα

Όσον αφορά το θέμα των καθαρισμών στα σχολεία, τα πράγματα πάνε καλύτερα και υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως ξεκαθαρίζει ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευάγγελος Αγγελούσης που τόνισε ότι: «Έχουμε μπει σε μια σειρά όσον αφορά τους καθαρισμούς. Έχει ομαλοποιηθεί ο τρόπος εδώ και καιρό και αυτό είναι θετικό. Επίσης δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα πέρα από κάποιες περιπτώσεις όπου κάποιοι άνθρωποι του βοηθητικού προσωπικού μπαίνουν σε καραντίνα και παρουσιάζεται μια μικρή εκκρεμότητα που καλύπτει ο δήμος». Ο κ. Πόθος σημείωσε ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα σχετικά με τις καθαρίστριες, ενώ εγκαίρως έχει ενημερώσει τον Αντιδήμαρχο αρμόδιο για θέμα Παιδείας Νικήτα Σπίνο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας

Σημαντικά ζητήματα τέθηκαν από τους Προϊστάμενους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υφυπουργό Παιδείας, Ζέττα Μακρή, η οποία επισκέφθηκε το νησί μας και εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για τα 157 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. «Είχα την ευκαιρία και από κοντά να τους ενημερώσω για την πραγματική εικόνα που υπάρχει στην εκπαίδευση στη Ζάκυνθο. Για τις ανάγκες που έχουμε σε διορισμούς. Επίσης ενημέρωσα για τη λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας και ανέφερα και το θέμα του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Τέλος, τόνισα τα κτιριακά ζητήματα στο 1ο Λύκειο, στο ΕΝΕΕΓΥΛ, στο 3ο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Κατασταρίου».

Ο κ. Αγγελούσης σημείωσε ότι η Υφυπουργός και ο Βουλευτής υποσχέθηκαν την αμέριστη συμπαράσταση τους για την ανέγερση του 5ου Δημοτικού Σχολείου αλλά και του Δημοτικού Σχολείου Δερματούσας.

Συνεχίζεται η προμήθεια των self tests

Όσον αφορά την προμήθεια των self tests ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου του νησιού μας, Ανδρέας Βίτσος σημείωσε:

«Το εγχείρημα είναι τιτάνιο να διακινηθούν τόσα εκατομμύρια self tests και προφανώς θα υπάρξουν αρρυθμίες. Είμαστε εκεί μαζί με την Πολ. Προστασία να δώσουμε λύση. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος, είναι να πηγαίνει στα φαρμακεία τις κανονικές ώρες λειτουργίας. Δευτέρα –Παρασκευή 08.00-14.00 και τα απογεύματα Δευτέρας, Τρίτης, Πέμπτης, Παρασκευή 17.00-21.00. «Οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας αναλάβαμε να βγάλουμε την κοινωνία από το lockdown, είτε μέσω του προγραμματισμού των εμβολιασμών είτε μέσω της διάθεσης δωρεάν self tests. Τα φαρμακεία της Ελλάδας αποτελούν σταθερό πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εδώ και χρόνια. Τώρα όμως φαίνεται πιο ξεκάθαρα η συμβολή μας στο σύστημα υγείας».

Ακολουθήστε το imerazante.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα από τη Ζάκυνθο