Σημαντικές ελλείψεις σε self – tests στο νησί μας | Δεμένα τα χέρια των φαρμακοποιών – Τι διαπιστώθηκε σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

•Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου Ανδρέας Βίτσος εξηγεί τους λόγους

•Πώς πρέπει να γίνεται η εξυπηρέτηση

Σημαντικές ελλείψεις διαπιστώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στα self tests, καθώς ο αριθμός των προμηθειών που έφτανε στο νησί δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου, Ανδρέας Βίτσος γίνεται σημαντική προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες, ωστόσο ο αριθμός δεν επαρκεί για τη Ζάκυνθο. «Ο σχεδιασμός θα μπορούσε να είναι καλύτερος, όπως έχουμε ξαναπεί. Εμείς θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε να ξεπεράσει η κοινωνία αυτή την κατάσταση, όσο προσωπικό κόστος και αν έχουν οι φαρμακοποιοί γιατί αυτό γίνεται με μεγάλο λειτουργικό κόστος για μας. Εμείς θα σταθούμε δίπλα στους πολίτες και θα βοηθήσουμε να ανοίξει η οικονομία και στον προγραμματισμό των εμβολιασμών και στη διάθεση των self tests». Ο κ. Βίτσος τόνισε ότι έχουν γίνει σχετικά αιτήματα από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ζακύνθου για αύξηση στην ποσότητα των self tests, ενώ συνέκρινε τον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες στο νησί και σε άλλες περιοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα. «Έχουμε κάνει αιτήματα για βελτίωση σχεδιασμού, ώστε να αυξηθούν οι ποσότητες των self tests στα φαρμακεία. Παίρνουμε μέχρι 240 την ημέρα, τα οποία δεδομένης της ζήτησης δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή. Σε ένα μέρος όπως στην Αχαΐα, ένα φαρμακείο μπορεί να έχει τέσσερις τροφοδοσίες. Εμείς μπορούμε να έχουμε μόνο μια την ημέρα και κάθε επόμενη παρaλαβή γίνεται το πρωί μετά τις 11. Για αυτό εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Δεν παραγγέλνουμε εμείς. Το σύστημα αυτόματα μέσω του κεντρικού διαχειριστή, μας κατανέμει τις ποσότητες των self tests. Ο κεντρικός διαχειριστής πιστεύει ότι επαρκούν. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί»…

Πολλά τα παράπονα των πολιτών

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου, οι αποδέκτες των παραπόνων για τη μη επάρκεια των self tests είναι οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση έχουν «δεμένα» τα χέρια τους. «Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Μας κάνει παράπονα. Είναι άνθρωποι που γυρνάνε από φαρμακείο σε φαρμακείο και ψάχνουν για self tests. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και ζητάμε τη βελτίωση του σχεδιασμού. Στην αρχή το όριο ήταν στα 50 self tests και τώρα έχει πάει στα 240. Παρόλα αυτά δεν επαρκούν», σημείωσε ο κ. Βίτσος, ο οποίος ανέφερε ότι το σύστημα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο ώστε να είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος.

Πώς πρέπει να γίνεται η εξυπηρέτηση

Επίσης, ο κ. Βίτσος κάλεσε για μία ακόμα φορά τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και να πηγαίναν στα φαρμακεία στις κανονικές ώρες λειτουργίας και όχι στα εφημερεύοντα. «Παρακαλούμε τον κόσμο να προσέρχεται στα φαρμακεία μόνο τις ώρες που λειτουργούν και οι οποίες είναι από Δευτέρα – Παρασκευή 08.00-14.00 και τα απογεύματα Δευτέρας, Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής από 17.00-21.00, ούτως ώστε να γίνεται σωστά η εξυπηρέτηση τους. Να υπενθυμίσουμε ότι το σύστημα κλείνει τις ώρες της διανυκτέρευσης και από τις 17:00 του Σαββάτου μέχρι τις 8:00 τη Δευτέρα».

Στην εκπαιδευτική κοινότητα

Αυτές οι ελλείψεις επηρεάζουν μαθητές και εκπαιδευτικούς σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τους γονείς, δημιουργώντας αναστάτωση στην καθημερινότητά τους.

Ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευάγγελος Αγγελούσης, τόνισε: «Πρέπει να ξέρουμε ότι self test δεν παίρνουν μόνο μαθητές και εκπαιδευτικοί, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι λογικό να υπάρχει πρόβλημα στον αριθμό των τεστ που διατίθενται. Από την ημέρα που έγιναν υποχρεωτικά τα τεστ και για κάποιους ιδιωτικούς υπαλλήλους είναι λογικό να ελαττώνεται ο αριθμός που έχει υπολογίσει το κράτος για τις σχολικές και δημόσιες δομές της Ζακύνθου. Έχει γίνει σχετική ενημέρωση προς την Περιφερειακή Διεύθυνση και τονίστηκε ότι παρατηρήθηκε έλλειψη στα self tests. Από αυτή την εβδομάδα δεν ξέρω αν θα επαρκούν, γιατί πλέον άλλαξαν τα δεδομένα και θα είναι υποχρεωτικό μόνο ένα την εβδομάδα».

Ο Προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διονύσης Πόθος, σημείωσε: «Υπήρχαν κάποιες ελλείψεις αλλά σε μικρές ποσότητες. Ήρθα σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου και με τη Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων Νήσων και έστειλα τα ονόματα των μαθητών και των καθηγητών, έτσι ώστε να ανοίξει η πλατφόρμα και να μπορέσουν να πάρουν τα self tests. Μου ζήτησε το Υπουργείο τα ονόματα και τα ΑΜΚΑ για να τα πάρουν δωρεάν. Έχω κάνει έγγραφο και ζητάω να έχω και στοκ από self tests. Κάλυψα και ανάγκες παιδιών που δεν είχαν ΑΜΚΑ. Όποιο σχολείο ζητούσε, δίναμε tests. Πιστεύω ότι θα λυθεί το θέμα. Έχουν πρόβλημα τα νησιά. Σημασία έχει ότι είναι ένα καλό εργαλείο τα self tests».

